Adif concluye que el descarrilamiento en San Diego no causó daños de consideración

Personal técnico de Adif trabajaba anoche en la retirada de la locomotora de mercancías del puerto que se salió de las vías este miércoles en la zona de San Diego. Para desplazar la máquina tuvieron que utilizar una grúa de gran altura y fue necesario cortar la circulación de la vía desde las rotondas.

El personal del administrador de infraestructuras estuvo durante el día en el lugar para analizar las causas de lo que había sucedido. La locomotora accidentada se trata de una pequeña máquina utilizada en el puerto para hacer maniobras con otros vagones. En el momento del incidente no estaba arrastrando ninguno.

El descarrilamiento se produjo en la tarde del miércoles cuando, mientras circulaba a baja velocidad, se salió de los raíles, chocando y destruyendo parcialmente un muro exterior situado al lado de la carretera, aunque sin llegar a invadirla. El maquinista que la conducía pudo salir por su propio pie y se encuentra ileso. Ante esta situación, los agentes de la Policía portuaria tuvieron que cortar el tráfico en uno de los carriles, aunque no tuvo demasiada afectación por la poca circulación en esta vía.

De acuerdo con los técnicos de Adif, en una primera inspección el siniestro no parecer haber ocasionado daños a la vía por la que circulaba la locomotora. Todavía está pendiente de investigarse cuáles pudieron haber sido las causas del accidente, así como posibles defectos en la infraestructura, pero mientras no se retiró la máquina, los técnicos no pudieron avanzar en sus pesquisas ni aportar datos del alcance de los daños.

El accidente no provocó afectaciones al tráfico de pasajeros ni en la circulación de trenes entre la instalación logística y el resto de la red ferroviaria.