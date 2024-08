Alita Cómics, de la “gruta del frikismo” al imperio en expansión

A Sanmi le saludan por la calle Panaderas. Más de dos décadas regentando la tienda de cómics más “mítica” de la ciudad, Alita, le han hecho ganarse el distintitvo de clásico. Su negocio, que abrió en 2002 en ronda de Nelle sin muchas pretensiones, prepara la mudanza de su tercer local: del 94 de la calle Orzán al 49 de Panderas. No es la primera vez que Sanmi tiene que trasladar sus bártulos: el local original de la ronda de Nelle se convirtió en una macrotienda en la avenida Finisterre, el paraíso de cualquier aficionado al cómic.

La otra está en Santiago y no son pocos los que le piden que abra un local también en Vigo. “Es mucho trabajo, muchas noches sin dormir, pero siempre tuve vocación de expandirme, de ampliar. Nunca tuve visión de mostrador. Si no sales del mostrador, te pierdes la calle”, dice el propietario del negocio, en un receso de todo el trabajo que le queda por hacer en la calle Panaderas, donde ya se adivina un establecimiento diáfano —cuya reforma acometen los arquitectos del estudio LCG— y cuyo concepto gira en torno a Kubrick, 2001. “El de la avenida Finisterre, por ejemplo, es de estilo brutalista, todo al hormigón, como una caja de vacío, con luz sobre el producto”, explica el responsable del negocio. Más de dos décadas bregando en un sector que se presumía de nicho pero que ahora, en algunos de sus géneros, ha encontrado acomodo en el mainstream, le han enseñado que es imprescindible ser apasionado, pero también racional.

Al fin y al cabo, la historia de Alita Cómics empieza mucho antes de Alita Cómics. “Esto nace siendo yo usuario de Viñetas desde o Atlántico. Un día, frikeando y poniéndome al día con los de la tienda Mazinger, de Ourense, me comentaron que unos amigos iban a montar Mazinger en A Coruña, y me llamaron. Me sirvió como antesala de todo lo que no tienes que hacer en una librería. Era todo muy punki, pero allí pude descubrir lo que me gustaba”, relata. Tras aquella especie de prácticas, tocó apuntarse a cursos de gestión empresarial y ponerse a estudiar la vertiente comercial de lo que ya se perfilaba como negocio. Los otros conocimientos ya los tenía. “A finales de los 90 podías estar al día de todo, saber lo que había que saber, porque tampoco se publicaba tanto. No es como ahora, que las novedades quedan sepultadas a la semana siguiente”, reflexiona.

Así nació el primer Alita Cómics, en un bajo de la ronda de Nelle al que Sanmi le vio las posibilidades nada más meter un pie. Por entonces, debía compaginar un negocio en ciernes con su trabajo en una empresa de limpieza, pero no faltó quien creyese en el proyecto. El primero, él mismo. “Llegué allí y flipé. Era un local increíble, en seguida vi las posibilidades para montar partidas de rol, de warhammer... una gruta del frikismo”, recuerda.

Pronto se convirtió en una de esas paradas obligadas para los amantes del género, que cada vez eran más —“ser friki era algo peyorativo, pero ahora se está democratizando”, señala—. Nunca importó que la primera tienda no tuviese una ubicación céntrica, la gente iba apropósito. Tanto, que no tardó en pensar en hacerse la competencia a si mismo con su local del Orzán, que ahora se muda a Panaderas.

“Había una barrera mental en la plaza de Pontevedra. Montamos el del Orzán, aunque ahora nos trasladamos a Panaderas porque hubo un bajón de afluencia en aquella zona, hay muchos locales vacíos. Este es lugar de paso”, señala. En veinte años tras el mostrador ha visto de todo en lo tocante al mundo editorial y a las tendencias de compra, que siempre guardan sorpresas.

La última, tras el confinamiento, donde vivió un auténtico boom del cómic manga. “La gente venía como loca. Salió del confinamiento con ansia de conocer más, de pasar del anime al manga”, cuenta. Un trayecto tan largo y un imperio todavía en expansión, ya que no descarta aperturas a futuro, le ha dejado muchas lecciones. Los agradecimientos son siempre los mismos: “A mis compañeros, mi pareja y mis gatos por darme ánimos. Fue duro el tute que nos dimos”.