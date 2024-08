El detenido por estampar su coche contra un bar dice que no se acuerda porque estaba ebrio

El detenido por estampar su coche contra el bar O Pinchiño, en Os Mallos, la noche del sábado 10 de agosto, continúa en prisión provisional comunicada y sin fianza. Así lo decidió ayer la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña, que ha asumido el caso. En su declaración, el hombre aseguró no acordarse de nada porque había bebido. Fuentes cercanas al caso indican que había ingerido dos botellas de vino, que mezcló con medicamentos.

Los hechos ocurrieron a las 23.30 horas del sábado 10 de agosto, cuando un conductor empotró su coche contra un bar en la calle Europa. En el momento, el hombre se dio a la fuga en el mismo vehículo, dejando tras de si varios heridos de carácter leve y múltiples daños materiales en el establecimiento, su mobiliario exterior y otros coches aparcados en el lugar. Horas después fue detenido y, desde entonces, permanece en prisión. El juzgado de guardia consideró que existía riesgo de reiteración delictiva y de fuga. El hombre está siendo investigado por dos delitos contra la seguridad vial, un delito de tentativa de homicidio (en relación con la dueña del establecimiento) y varios delitos de lesiones.

En su declaración, ayer en los juzgados de A Coruña, el varón insistió en que no se acuerda de nada porque estaba ebrio, aunque dijo que había coincidido con una de las mujeres del bar en otro establecimiento antes del suceso. Explicó a la jueza, que ratificó la prisión provisional, que solo recuerda despertar en un área de servicio en O Burgo con el coche destrozado.

En la jornada de ayer también declararon otros dos testigos, una pareja, que son los principales perjudicados. El hombre declaró que no conoce al individuo que estampó su coche en el bar en el que se encontraba. La mujer, por su parte, dijo que lo conocía de coincidir con él en otro bar de la zona. Ambos manifestaron desconocer el motivo por el que empotró su vehículo en O Pinchiño. En un principio, las hipótesis apuntaban a un conflicto entre esta pareja y el detenido, que habría tenido una relación anterior con la mujer, pero todos lo niegan.

Los abogados que defienden a la dueña del bar O Pinchiño y a algunos clientes que se encontraban en el interior en el momento del choque, Adrián Borrajo y Eduardo Astray, indicaron ayer, justo antes de las declaraciones de dos testigos, que “el detenido se puede enfrentar a penas muy elevadas”.

Borrajo manifestó que el investigado “decidió empotrar su coche de forma deliberada y consciente” lo que podría ser delito de “tentativa de homicidio”. Antes de que el juzgado de Instrucción número 2 ha ratificado la prisión provisional comunicada y sin fianza, los letrados insistieron en que existe “riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de seguir realizando actos delictivos” pues, detalló Borrajo, el hombre “cuenta con antecedentes penales diversos”. En caso de que hubiese salido libre, el plan era pedir una orden de alejamiento.

El abogado señaló que “por suerte, nadie ha fallecido” después de que el detenido estampase su coche, arrollando la terraza, pero el bar de su clienta ha quedado “destrozado”. “Esto tiene perjuicios”, sentenció. Es por eso que los letrados piden no solo que se “repare” el establecimiento de hostelería, sino también que “indemnicen” a la mujer, que no ha podido abrir el local desde el siniestro, hace 13 días.

La propietaria del bar: “Tengo miedo, ojalá pase muchos años en la cárcel”

La propietaria de O Pinchiño, Gislene Inacia Vieira, dijo ayer, a la puerta de los juzgados, que no está bien tras lo ocurrido en su local. “No os podéis imaginar cómo me siento, tengo muchos dolores. Además, tengo el local destrozado y no puedo trabajar”, lamentó. Preguntada por los medios, Gislene aseguró sentir “miedo” y espera que “la justicia sea firme”. “Tengo miedo de que él salga y de ir por la calle. Ojalá que pase muchos años en la cárcel”, indicó, visiblemente afectada. La dueña de O Pinchiño comentó que está “perdiendo dinero” porque sigue haciendo frente a los pagos del bar pero este permanece cerrado. “Está destrozado”, insistió.