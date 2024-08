El Concello acuerda con Carreteras evitar desvíos por Matogrande en las obras de Alfonso Molina

Las obras de ampliación de Alfonso Molina provocarán algunos cortes de tráfico y desvíos, pero ninguno se hará por Matogrande. Esta posibilidad figura en el pliego de condiciones, pero el Concello acordó recientemente con la Dirección General de Carreteras, que fue la que adjudicó los trabajos por 18,3 millones de euros, que se evitase cualquier alternativa por Matogrande para no saturar el barrio y generar las menos afectaciones posibles.

Aunque ya se puede ver maquinaria y se han iniciado excavaciones junto al puente que cruza hacia Carrefour, todavía se desconoce cuándo empezarán los cambios en la circulación. El pliego recoge que la ampliación —Alfonso Molina pasará de tener seis carriles a ocho— se ejecutará por fases para evitar problemas de tráfico, pues es una zona bastante saturada. De ahí que se lleve a cabo esta obra, pues el objetivo es ampliar la capacidad de la avenida y reordenar los accesos.

En varias fases, el pliego indica que los coches podrían circular desde el polígono de Pocomaco al centro de la ciudad por Matogrande. Esto no va a ocurrir. O así lo ha acordado el Concello con Carreteras. Fuentes municipales aseguran que no quieren saturar el barrio con más coches. La alternativa podría ser el nuevo vial de Xuxán, pero esto todavía no se ha concretado. Fuentes cercanas a la obra aseguran que el plan definitivo todavía está por definir y que, una vez que haya que proceder al corte del tráfico, se analizarán qué desvíos hacer. Sin embargo, Matogrande no entra entre esas posibilidades.

De hecho, estos días, el Concello ha realizado la reordenación de la circulación de la zona oriental de la calle Sebastián Martínez Risco, donde se encuentra el colegio Liceo La Paz. Así, el tráfico pasa a ser de un solo carril, y de sentido único, hasta el cruce con Luis Quintas Goyanes.

La decisión de limitar la circulación en esta calle se tomó por el Servicio Municipal de Movilidad para “simplificar y descongestionar” el tráfico de esta parte del viario, tras “evaluar las necesidades existentes”. Es decir, se quiere evitar que Matogrande sea un atajo para algunos conductores. Además, este es un punto de tráfico bastante intenso en algunas franjas horarias por las entradas y salidas del colegio. La actuación permite ampliar las plazas de aparcamiento en esta calle, otro de los problemas del barrio.