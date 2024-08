Las dataciones de carbono 14 de una torre del castro de Elviña revelan que es del siglo V a.C.

Las dataciones de carbono 14 de una de las torres destruidas en el castro de Elviña revelan que es del siglo V a.C. y no del III a.C. como se creía inicialmente. Los datos del estudio encargado por el Concello concluyen que, pese a ser un espacio muy complejo y monumental, el castro es 200 años más antiguo de lo que se pensaba. Esto confirma definitivamente su construcción con anterioridad a la llegada de los romanos

Los resultados son fruto de la intervención arqueológica que se llevó a cabo para determinar las causas históricas de la desaparición de una de las torres de la entrada. Por ahora, eso sigue siendo una incógnita, pero las muestras examinadas han puesto sobre la mesa un dato muy interesante, ya que son del siglo V a.C.

Los trabajos consistieron en la excavación de 105 metros cuadrados en la zona en la que supuestamente se encontraba la torre, hoy desaparecida, así como en la terraza localizada en el extremo sur del área de protección del yacimiento. Con esto, el Ayuntamiento preveía realizar varias pruebas de dataciones por carbono 14 para determinar el momento de abandono de la croa, de la desaparición de la torre y de la construcción de la terraza sur del yacimiento.

“La arqueología es así y no siempre nos da la información que buscamos, pero estoy encantado con estos datos porque nos indican que el castro de Elviña es mucho más antiguo de lo esperado”, expone el arqueólogo Samuel Nión, que forma parte del INCIPIT-CSIC.

Las dataciones de carbono 14 de restos del torreón desaparecido no revelan cuándo se destruyó pero sí que “se construyó en el siglo V a.C.”.

“Es muy interesante porque la hipótesis que barajábamos era que el castro y sus sistemas defensivos eran del siglo III a.C., pero no, es más antiguo”, señala Nión, que asegura que lo que “más llama la atención” es la “arquitectura” de este espacio.

Con anterioridad, algunos arqueólogos consideraban que el carácter monumental de estas murallas solo podría justificarse bajo la acción romana, pero ahora “se confirma definitivamente que no es así”. “Había dudas de si las murallas del castro eran anteriores a los romanos porque las veíamos muy complejas. Ahora sabemos que son muy anteriores”, expone, pues lo lógico es pensar que las torres se levantaron después de la muralla. “El castro se planificó muy bien y hace muchos años”, sentencia Samuel Nión, e insiste: “es muy complejo y muy monumental”.

Basta con ver su distribución para darse cuenta de la magnitud de este hallazgo: la entrada del acceso exterior suroeste, de más de 35 metros de longitud, cuenta con tres puertas y varios torreones. “Y eso no se hizo en época de los romanos. Es anterior. Es una barbaridad”, reflexiona el arqueólogo.

Sobre la destrucción de la torre, que fue por lo que se hizo este estudio, no se sabe nada. Por ahora. “Sigue siendo una asignatura pendiente”, reconoce Nión, que recuerda que “la torre está completamente destruida, no hay ni cimentación”, por lo que se “sigue barajando la hipótesis de un proceso violento”. “Se destruyó a conciencia pero no sabemos cuándo”, añade Nión, quien agradece la implicación del Concello y del arqueólogo municipal en este tipo de iniciativas.

Este año, Samuel Nión ya estuvo detrás de una excavación en la ladera sur del antiguo asentamiento, en la que, además de restos de cerámica romana, se encontraron dos bolaños, es decir, bolas de piedra tallada para ser utilizada como un proyectil de artillería.

Las esferas coinciden a la perfección con las medidas estándar de los últimos tiempos de la República romana, hace dos milenios, la época en la que las legiones lucharon contra los habitantes originales del Noroeste peninsular. Que atacaron el castro es una de las posibilidades.

Así, todavía queda trabajo que hacer en el yacimiento, aunque, por ahora, quedó fuera de la línea de ayudas que el Gobierno central puso en marcha para mejorar bienes patrimoniales históricos con uso turístico. La subvención, a través del Ministerio de Industria y Turismo, sí reserva dos millones para varias actuaciones en la Ciudad Vieja.

Suscríbete para seguir leyendo