Del drama de buscar piso en A Coruña al humor con las ofertas: “Ahora estoy enganchada a Idealista”

Como ocurre en muchas ocasiones en la vida, lo que empezó siendo un drama acabó en ataque de risa. La arquitecta y diseñadora Laura Pato, ourensana pero coruñesa de adopción, descubrió el maravilloso mundo de los anuncios de las plataformas inmobiliarias mientras buscaba piso en A Coruña. “Cada vez que miraba, flipaba con los precios”, recuerda. Así que, además de comentarlo con compañeros y amigos, empezó a compartirlo en su Instagram (@le_petit_patito), donde acumula más de 68.000 seguidores. “Encontré usuarios que estaban en la misma situación que yo y otros me decían que no me quejase porque en Barcelona o en Madrid están peor”, indica.

Ahora ya tiene su vivienda y abandonó ese tedioso momento de búsqueda de piso, pero Pato sigue comentando precios, decoración o fotografías de los anuncios. “Ahora estoy enganchada a Idealista”, reconoce entre risas.

Para esta diseñadora, las redes sociales “son un hobby”, pero lo cierto es que ha encontrado en ellas un lugar en el que conversar y, sobre todo, reír. Todo lo que encuentra por Idealista aparece en sus stories y ahí empieza el debate. “Hay de todo. Desde los precios, que son de locos, a eufemismos para vender mejor los pisos sin ascensor diciendo que son pisos cardiosaludables”, expone.

En esta época aparecen los alquileres de temporada y, en muchos casos, el usuario se puede quedar con la boca abierta al ver las fotografías. Y no por lo espectacular del piso. “Para veranear, yo quiero sitios idílicos, pero en Idealista te encuentras pisos que son de estudiantes con los peores muebles que hay y a precios de escándalo”, señala.

Pato ya lleva tres años en su piso de alquiler y espera permanecer en él por muchos más. No está el horno para bollos. “Lo de buscar piso ahora en A Coruña es un tema para dar el pésame. Está muy difícil. Antes aún encontrabas opciones en la periferia u otros barrios, pero ahora parece que hay tarifa plana en toda la ciudad”, opina.

Aunque todo lo relacionado con el sector inmobiliario da para mucho, en el Instagram de Laura Pato hay mucho más. Se pueden ver muchas de sus ilustraciones y, además, abarca otros temas, como qué golosinas son las mejores o cuál es realmente el centro de A Coruña. “Estos días estuvimos debatiendo sobre si la pasta es un primer plato o un segundo. Yo les doy voz a los comentarios que más gracia tienen”, explica, y reconoce que tiene una comunidad “muy creativa y simpática” con la que se generan “debates de la nada”.

En el historial de esta arquitecta y diseñadora también hay espacio para un libro que publicó en 2019 bajo el título No me regales bombones. “Es una recopilación de frases anti amor romántico”, cuenta. Sin embargo, no tiene en mente repetir proyecto. “Me estresó todo el tema de las fechas de entrega y los tiempos de la editorial. Quizá podría volver a publicar algo pero autoeditado”, confiesa. Por ahora, parte de su creatividad se puede encontrar en su Instagram.