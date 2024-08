La Audiencia anula un año de cárcel por denuncia falsa a una mujer que acusó a un hombre de agredirla

La Audiencia Provincial acaba de absolver a una mujer condenada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de A Coruña a un año de prisión y 1.080 euros de multa por denuncia falsa, después de que ella acusara a un hombre de agredirla y este fuera absuelto. El tribunal considera que, pese a que no se haya podido probar la culpabilidad del hombre, tampoco se puede probar que ella mintiera, y advierte contra los “sesgos de género” en la evaluación de las declaraciones de las mujeres.

La absuelta acudió en diciembre de 2018 al puesto de la Guardia Civil en Arteixo para denunciar que, cuando iba a entrar en su coche en la avenida Manuel Platas, el hombre la abordó, “agarrándola por el cuello y quitándole el teléfono móvil”, que a continuación recuperó. El Juzgado de Instrucción nº 3 absolvió al hombre, señalando que “no existe prueba alguna de los hechos denunciados”, y determinó que la mujer podría haber incurrido en un delito de denuncia falsa y otro de falsedad en documento público (aunque por este no fue condenada).

Para el Juzgado de lo Penal que vio el caso, los hechos que la mujer denunció “no sucedieron”. Entre otras consideraciones, la sentencia establece que la mujer incurrió en “múltiples contradicciones” en su testimonio; que un testigo declaró que el acusado original estaba con él en un bar cuando se produjeron los supuestos hechos; y que al médico de Urgencias que la atendió tras estos consideró que el estado anímico de la mujer no le parecía compatible con la agresión que relataba.

Pero la Audiencia señala que, para condenar a alguien por denuncia falsa, hay que acreditar tanto que lo que declaró “no ha sucedido” como que sabía que era así, y pone en cuestión que se pueda determinar que la versión de la mujer sea mentira. En el caso del testigo que afirmó que estaba con el acusado, el tribunal considera que sus declaraciones “son imprecisas” en cuanto a la hora en la que se reunieron, y que, aunque supuestamente “había más personas” con ellos, amigos de ambos, “nunca fueron identificados ni llamados a juicio”.

Además, el hombre afirmó que durante el día de los supuestos hechos “no hubo ningún contacto relevante” con la mujer, y “no tuvo intención ninguna de ver o estar con la acusada”. Pero la Audiencia señala que intercambió mensajes con ella por WhatsApp ese mismo día, que en ellos manifestó su intención de encontrarse con ella. Además, estos “cesan justo antes del momento en el que la acusada manifestó en su denuncia que ya la localiza y se produce el incidente”.

Evaluación del médico

En cuanto al médico de Urgencias la Audiencia indica que consideró que las lesiones de la mujer no era compatibles con su declaración, pero no porque no lo fuesen “físicamente”, sino porque no lo era “la situación psicológica” de ella. Esto, considera el tribunal, no es una prueba de peso, pues no la estaba evaluando como profesional de la psicología, su opinión se fía a su “personal impresión” y además ya habían pasado horas desde la supuesta agresión, cuando, según la acusada, ella ya había hablado con conocidos que habrían podido calmarla.

Pero además, el tribunal señala que “cada persona que padece una agresión reacciona de forma diferente”, y que aunque puede mostrar “tranquilidad, indiferencia o distanciamiento” ante el hecho del ataque, esto no prueba que no lo haya sufrido. La Audiencia advierte contra el “sesgo de género en el que se requiere a las mujeres que reaccionen de una determinada forma cuando son agredidas, para pasar a cuestionar su declaración cuando no se ajusta a esas previsiones”.