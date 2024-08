“Me dicen que paletizo el idioma haciendo ese tipo de cosas”

“La frase en gallego de hoy es...”. Si ha oído estas palabras, probablemente conozca la cara de Ángel Currás o su usuario Oveyanejra. El creador de contenido moañés afincado en el barrio de Os Mallos de A Coruña ha experimentado un rápido ascenso en redes sociales, llegando a los más de 30.000 seguidores tanto en Tiktok como en Instagram. Aunque él afirma que “no le importan los números”, admite que está orgulloso de haber conseguido que sus vídeos lleguen a casi un millón de usuarios en apenas nueve meses.

“Yo soy una persona muy, digamos, quejica ante la sociedad injusta. Entonces, en noviembre de 2023, empecé a quejarme de cosas habituales o cosas de las que la gente a lo mejor no se queja por no mojarse, por miedo a perder un contrato, por miedo a decir su orientación política o su orientación sexual”, explica Currás.

Psicólogo de profesión, técnico en maquillaje profesional y drag queen en sus tiempos libres, se dio a conocer por un Tiktok en un autobús, donde increpaba a unas niñas por no ceder su asiento a las personas mayores. La historia se hizo viral y fue recogida en medios de todo tipo. “Eso hizo que mucha gente de la zona empezase a conocerme y que varios comercios locales de la zona se interesasen en hablarme”, recuerda. “Me hacía mucha ilusión poder ayudar aunque no tuviese tantos seguidores”.

‘Anti-branding’

Él ve las redes como una forma de “anti-branding” y se asegura de decir todo lo que piensa sobre casi todo para así evitar trabajar o que le contraten personas que no casen con sus valores. “Lo primero que quiero es ser completamente transparente para que la gente que me sigue y que sea gente con mis propios valores”, afirma. La decisión no siempre ha sido fácil y sus opiniones le han provocado que más de una vez perdiese miles de seguidores por hablar sobre política o sus experiencias.

Para Currás es imprescindible que todo el que no encontró su lugar, lo haga en sus redes. Explica que durante su adolescencia sufrió problemas de acoso escolar en el instituto, coincidiendo también con la prematura muerte de su madre. “Mi misión es ser la voz de mucha más gente que está igual que yo y que se calla por valores, ideologías, familia, trabajo...”

Sin embargo, esta línea editorial no siempre gana a todo el mundo. El formato con el que triunfa últimamente enseñando dichos en gallego y “traduciéndolos” con su retranca propia. “Recibo un montón de odio por parte de gente de Galicia. Me dicen que paletizo el idioma haciendo ese tipo de cosas”, señala el creador de contenido. Currás explica que en realidad imitó el mismo formato que hacía una chica finlandesa en redes, que traducía su lengua la español. “La veía y le decía a mi novio: Nadie sabe lo que significa esto en finés, podría estar tomándonos el pelo a todos”.

A pesar del éxito, Currás no se pone unos objetivos fijos sobre sus canales. “No tengo metas como creador de contenido tengo metas personales”, dice. “Si yo me pongo un objetivo pequeñito es que la gente que me ve siga siendo mejor, siga mejorando que una seguidora venga y me diga he ido al psicólogo por primera vez gracias a ti”.

El moañés no se cierra a explorar otro tipo de contenido, o a salir de las redes para expresarse. Recientemente, se presentó al casting de Gran Hermano, aunque no fue seleccionado. “El hecho de poder entrar para mí sería un momento de decir aquí tengo que pelear por mí y no tengo que estar cuidando de nadie”, dice. Le hubiese apetecido ser el “villano” de la casa, pero sobre todo participar para honrar la memoria de su madre, una fan incondicional del formato. “ Al casting fui con una foto de mi madre acompañándome el primer día de colegio”.