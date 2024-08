Geriatras y usuarios reclaman más residencias públicas: “La impotencia en las familias es atroz”

“Yo tengo 61 años. Cuando me jubile, tendré una pensión demasiado alta como para optar a una residencia pública, pero demasiado baja para irme a una privada”. Así resume Isabel Yáñez, enfermera geriátrica en el centro de mayores Torrente Ballester el problema al que se enfrentan los más de 60.000 mayores de 65 años que viven en A Coruña, de acuerdo con el Instituto Español de Estadística.

Las residencias de la ciudad aglutinan 1.306 plazas geriátricas en 14 centros , según el Rexistro Único de Prestadoras de Servizos Sociais de la Consellería de Política Social. De estas, tan solo dos de ellas son de titularidad pública: la Torrente Ballester y la Concepción Arenal, que está bajo gestión privada. La Xunta de Galicia, además, subvenciona camas en la Padre Rubinos, que aporta al sistema público-concertado 40 plazas, y la DomusVi Matogrande, con 25. Los recursos existentes cae por debajo de las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja un 5% de camas para cada 100.000 mayores de 65 años, según recuerda el presidente de la asociación galega de residencias de la tercera edad y vocal de la sociedade de xerontoloxía e Xeriatría, José Manuel Pazos.

Pazos explica que A Coruña cuenta con una particularidad especial: no hay espacio suficiente para construir. “El problema que tienen las grandes ciudades es que los planes de urbanismo no suelen contemplar nunca terrenos para residencias, entonces es muy difícil que se construya. A Coruña si lo miramos fríamente es muy deficitaria”, señala. “Crear esa infraestructura de cubrir las 1.200 plazas nuevas que nos harían falta nos llevaría a una inversión de unos 130 millones de euros”.

Sin embargo Pazos destaca que en el área de influencia sí se han abierto otros geriátricos, tanto públicos como privados que permitiría asumir algo de la población mayor coruñesa, aunque no toda. “ La situación es complicada porque en un plazo corto esta situación se va a multiplicar porque la gente que tenemos mayor de 60 años es altísima, y la que viene detrás es altísima. Vamos a necesitar ir aumentando como mínimo unas 30 o 40 plazas anualmente”.

La escasez de camas en los centros de mayores obliga a muchas familias esperar durante años y las fuerza a moverse a los centros privados, ante la imposibilidad de cuidar a sus ancianos. “El desasosiego y la impotencia en las familias es atroz”, critica Paulino Campos, de la Federación REDE, la federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia. “Familias humildes que se han visto obligadas a desprenderse de su patrimonio para poder costear las tarifas desorbitadas de las residencias privadas en Galicia”, insiste Campos.

Según los datos analizados por esta entidad, la residencia más cara de la ciudad supera los 3.400 euros al mes por una habitación individual.

De los centros privados la opción más asequible sería Residencia La Obra de la Señora por 56 euros al día por una habitación doble, lo que serían unos 1.680 euros mensuales. La pensión media al mes en A Coruña ciudad es de 1.320,68 euros, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión. La misma federación denuncia que la administración autonómica está incumpliendo su propia legislación al extender a más de seis meses la espera por acceder a una plaza residencial. Esto obliga a que muchos que consiguen entrar en estos centros estén “deteriorados o muy deteriorados”, explica la enfermera del Torrente Ballester. “Se tarda muchísimo en dar las plazas. Un paciente tiene que pasar por los exámenes de valoración sanitaria, económica y social. Y después de eso todavía tardan en asignarles porque hay muy pocos centros de la Xunta”.

“Antes se cuidaba en casa”, dice Yáñez. “Pero eso ahora no existe, las familias no se hacen cargo entre todos de sus mayores. El que acaba de cuidador hipoteca su vida durante años, porque no son patologías agudas, son enfermos crónicos”.

La escasez de sanitarios se ceba con los centros de mayores

El problema de la falta de plazas en residencias no se solucionaría solo construyendo más centros. La otra cara de la moneda es la del personal, donde se empeora todavía más la falta que en la sanidad en general. “Es una profesión muy poco reconocida socialmente”, opina la enfermera geriátrica Isabel Yáñez. “Va a haber mucha demanda para el servicio de geriatría. Vamos a ser casi casi más necesarias que las enfermeras hospitalarias”.

Sin embargo, muchas sanitarias jóvenes se encuentran con que cobran mucho menos que si se dedicaran a la enfermería hospitalaria y tampoco consiguen los mismos puntos para las oposiciones del Sergas. Según el convenio colectivo de residencias privadas de personas de la tercera edad con la Xunta de Galicia, una enfermera en un centro privado cobraría de sueldo base unos 1.400 euros, al igual que los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales. Un auxiliar de enfermería o gerocultor cobraría como menos de 1.150 euros como sueldo base.

En A Coruña, de acuerdo con los datos recabados por la Federación REDE, cinco centros coruñeses no cumplirían con el mínimo de 31 gerocultoras por cada 100 pacientes exigido por el Consejo territorial estatal de la Dependencia, mientras que en siete residencias no se cumple el mínimo de cinco enfermeras por turno que se marca en la legislación autonómica. El presidente de la entidad, Paulino Campos, señala que estas “exiguas ratios estrangulan el derecho de las personas mayores y personas dependientes a tener una atención digna”.