“He tenido éxito y he tenido fracasos, pero aquí estoy, en el camino”

Fran Perea está feliz de volver a A Coruña. “Lo vivo con muchas ganas y con mucha ilusión”, confiesa. Su nombre figura en el cartel del Recorda Fest, que se celebra los días 6 y 7 de septiembre en el muelle de la Batería. Mira al pasado para recordar de donde viene y mantiene viva su pasión por la música.

Comparte escenario con Amaral, La Oreja de Van Gogh o Maldita Nerea. ¿Por qué cree que, pese a la cantidad de canciones que salen ahora, el público quiere volver a los 2000?

Yo creo que pasa de una manera natural. Cada x tiempo, se vuelve al pasado. Hay generaciones que quieren regresar a esos años en los que eran más jóvenes, con menos problemas... Cuando la vida era más fácil. Yo creo que tiene que ver con eso. También considero que entonces las canciones trascendían un poco más. Ahora todo va más rápido y las canciones duran muy poco. Las plataformas nos consumen muchísimos. En aquella época, salía un single y este tenía un recorrido, una vida un poco más larga que ahora.

También pasa con las series, pero Los Serrano ha logrado hacerse un hueco en un mundo audiovisual sobresaturado. ¿Es consciente de que hay gente que aún lo descubra hoy en la pequeña pantalla?

Sí, y lo veo en mis conciertos. Hay mucho público de 30 y pico que vio en Los Serrano en su día y le pilló durante la adolescencia, pero también hay gente muy joven sorprendentemente. Es una serie que se ha repuesto muchas veces y que también está en Amazon Prime. Sobre todo en la pandemia, muchas familias con hijos recurrieron a esta serie para verla juntos. Ha sido como un resurgir y ahora viene la familia entera a mis conciertos. Es muy curioso y muy bonito.

¿Disfruta más ahora de subirse al escenario que hace 20 años?

Yo siempre disfruto mucho en el escenario porque es el lugar donde me siento mejor. Me gusta el directo y el contacto con la gente, sentir ese pulso es algo comparable a pocas cosas en la vida. Sí que es cierto que ahora lo vivo con más tranquilidad, con menos presión. En esa época estaba buscando mi sitio y peleaba más conmigo mismo que con lo que me rodeaba. Ahora la vida me ha ido colocando, con 45 años se ve todo de otra manera. En aquel momento no pude disfrutar tanto porque tenía más presión y ahora he disfrutado mucho revisitando estas canciones.

¿En ningún momento le costó hacer ese Uno más uno son 20?

No, yo estaba absolutamente reconciliado con estas canciones. Esto es algo que he hecho porque he querido. Y lo he hecho con mi hermanito Víctor Elías. Cuando se sacaron los discos La chica de la habitación de al lado y Punto y aparte, estaba la serie de por medio, había una discográfica y una oficina de management. Opinaba todo el mundo. Ahora Víctor y yo nos hemos permitido entrar en el estudio y hacer lo que queríamos. Ha sido muy bonito y muy libre. Hemos disfrutado mucho de la gente que ha colaborado con nosotros.

Hace unas semanas publicó uno de los temas con Funambulista: Por más que caiga, me vuelto a levantar. ¿Es ya un lema?

(Ríe) Sí, un poco. De hecho, publiqué un post con la canción, con fotos antiguas mías, y comenté cómo las canciones se actualizan y se reformulan con el paso del tiempo. Es curioso cómo una misma canción puede tener un significado absolutamente diferente con el paso del tiempo. Ahora, con la edad que tengo, y mirando hacia atrás, veo que he tenido éxito, he tenido fracasos, pero mira, aquí estoy, en el camino, y dentro de unos días me voy a A Coruña a tocar.