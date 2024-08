Un 40% de los universitarios gallegos admite haber pensado alguna vez en el suicidio

Sigue siendo el gran tabú de nuestro tiempo, pero no por no hablar de ello, deja de suceder. En España se registran, cada día, 10 suicidios y 20 intentos. La estadística siempre deja fuera aquellos que no llegan a trascender o los que no se materializan, pero casi. En los últimos tiempos, los males relacionados con la salud mental en la población más joven han saltado a la palestra, dejando al descubierto un incipiente problema, que ahora revelan los datos: el 40% de los jóvenes universitarios gallegos ha pensado alguna vez en el suicidio y una cuarta parte de los estudiantes tiene riesgo alto de cometerlo.

El Grupo de Investigación Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, en Vigo, coordinado por Víctor Alfonso Jiménez Díaz y con Andrés Iñiguez Romo como jefe de servicio del área de Cardiología del Hospital de Vigo, tenía una intención diferente cuando se topó con estos demoledores datos. En un principio, buscaban los vínculos entre el botellón y el aumento de los intentos autolíticos en jóvenes. No los encontraron, específicamente, en el ámbito de la actividad social del botellón como tal, pero sí constataron el consumo abusivo de alcohol como factor de riesgo. Para ello, efectuaron encuestas a 2.178 estudiantes de las Universidades de A Coruña —en sus dos campus— y en la de Vigo.

La mitad de ellos, alrededor de 1.000, pertenecen a la institución académica coruñesa. Sus conclusiones alejan el foco del botellón, pero no de la botella. “Aunque fuesen pacientes muy jóvenes los que tienen ese consumo de riesgo, el consumo abusivo de alcohol en la juventud se correlaciona con pensamientos suicidas o intentos autolíticos”, desgrana el investigador principal del estudio —que lleva por título Binge drinking— el farmacéutico Pablo Juan Salvadores, con doctorado en epidemiología y salud pública. Las conclusiones exoneran al botellón como contexto, ya que los estudiantes que manifiestan participar esta actividad, como fenómeno social, presentan menos pensamientos en esta línea, ya que son objeto de “menos desafíos en la interacción social” y menores niveles de aislamiento; pero los investigadores recomiendan estar alerta para no cruzar la línea.

“Al final, el botellón como tal es una actitud de la gente joven de socializar, hablar, conocer gente, hay un riesgo menor de esos pensamientos, pero si tu consumo pasa a ser abusivo, no solo del fin de semana sino que pasa a ser diario, hay un riesgo asociado”, cuenta el investigador del grupo. Este consumo abusivo se da sobre todo en hombres, aunque, detalla el experto, ser mujer es, en si mismo, un factor de riesgo a la hora de presentar este tipo de pensamientos o ideaciones suicidas, medie o no el consumo.

El estudio abarca población de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años dentro del Sistema Universitario Gallego, y delata que, además de los que piensan alguna vez o de forma recurrente en quitarse la vida, los hay que no lo descartan en el futuro: cerca de un 5% considera el intento como una posibilidad algún día. La investigación desvela que más del 25% de los estudiantes tenía alto riesgo de intento de quitarse la vida. En cuanto a la ideación suicida, un 38,1% de los universitarios confesaron haber tenido un pensamiento en esta línea y un 26,5% manifestaron haber pensado en el suicidio en algún momento en el último año. Un 4% admitió haberlo intentado ya en algún momento de su vida.

“Es la muestra más grande de la Unión Europea dentro de la población universitaria que aborda el tema de los pensamientos suicidas y los intentos de suicidio”, destacan en el texto. La ideación suicida se evaluó mediante una combinación de pensamientos, deseos o preocupaciones relacionados con la muerte y el suicidio en el año inmediatamente anterior a la participación en las encuestas, que fueron realizadas en enero del 2023. Pablo Juan Salvadores señala lo alarmante de las conclusiones e insiste en la necesidad de abordar este problema.

El mejor aval de esta necesidad, los datos. “Algo estamos haciendo muy mal si 4.000 personas mueren al año por suicidio. Al final, quién no conoce a nadie que se haya quitado la vida, o el amigo de un amigo, un familiar. Es un drama social muy grande, totalmente evitable si se ponen los medios”, insiste el investigador, que señala estas conductas autolíticas en población cada vez más joven como un problema de salud pública creciente. Para ello, recomienda invertir en medidas preventivas, empezando por destinar medios a la detección de estas conductas y facilitar acceso a servicios de salud mental

