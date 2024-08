Los conductores de bus de A Coruña piden poder ir al baño, y las conductoras con más urgencia

La plantilla de la Compañía de Tranvías cada vez tiene más mujeres. Ya hay unas quince conductoras, como explica el presidente del comité de empresa, Óscar Vieites. Son estas, especialmente cuando tienen la regla, las más perjudicadas por la falta de baños públicos en las cabeceras de línea, donde pueden utilizarlos en los minutos libres tras hacer la ruta asignada. “Muchas veces no hay baño, o el que está no reúne las condiciones para utilizarse con unos mínimos de higiene”, indica el líder sindical, que reclama al Ayuntamiento coruñés que amplíe los servicios y los adecente para paliar “un problema que llevamos arrastrando desde hace años”.

Ahora, enumera Vieites, hay seis baños en los extremos de las líneas, en Adormideras, Os Rosales, plaza de Pontevedra, Mesoiro, las cercanías del hospital Abente y Lago y Monte Alto. La plantilla cree que hay que añadir otros nueve, sumando otro en Monte Alto y creándolos en la cabecera de línea de Bens, las cercanías del puente de A Pasaxe, Espacio Coruña, la urbanización O Carón, Feáns, Camilo José Cela, Pablo Iglesias y la proximidad de la facultad de Filología, en el campus de A Zapateira, para dar servicio a los conductores que van a la Universidade da Coruña.

Los baños químicos que existen actualmente no han sido creados específicamente para los empleados de la Compañía de Tranvías, sino que las pueden utilizar vecinos y turistas. Para Vieites, esto es un problema, ya que “sufren vandalismo” y problemas como falta de higiene o robos de papel que “hacen que su uso sean muy difícil”. Además, los buseros no pueden hacer cola, porque cuando llegan al fin de ruta, si no se han retrasado, tienen “tres o cuatro minutos” para bajar e ir al servicio, y “si ya hay alguien dentro, me tengo que marchar”.

Por eso, los conductores “exigimos que no los pueda usar todo el mundo” y que haya aseos reservados para los empleados de Tranvías y para los funcionarios y trabajadores de otras concesionarias municipales. “Lo ideal sería que fuesen de uso exclusivo para trabajadores públicos y su acceso sea restringido”, resume el presidente del comité de empresa de la concesionaria de buses. Se trata de una vieja reivindicación de los conductores, que ya en 2020 reclamaron la instalación de baños semejantes a los que el Ayuntamiento proporcionó durante el estado de alarma y pidieron limitar su uso al personal.

Este diario se intentó poner en contacto este lunes con la Compañía de Tranvías para saber si respaldaba las reivindicaciones, sin obtener respuesta, y tampoco recibió valoraciones del Ayuntamiento. De acuerdo con datos municipales, la ciudad cuenta actualmente con 56 aseos públicos, algunos químicos y otros automáticos o de obra, y, antes del verano, se colocaron los dos más recientes, uno en la zona del paseo marítimo próxima a la Torre de Hércules y la playa de As Lapas y otro en el entorno de As Lagoas. Acaba de salir a concurso el suministro e instalación de otros dos, uno en la plaza de la Tolerancia, de Labañou, y otro en la calle Ribeira Sacra, cerca del parque infantil Novo Mesoiro, por algo más de 161.000 euros. Serán autolimpiables, es decir, con un sistema de lavado automático de suelo e inodoro. Se activa cuando la persona usuaria sale y cierra la puerta después de emplear la instalación.

“Inquietud sobre el futuro”

La plantilla también pidió hace aproximadamente un mes una reunión con la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, según señala Vieites, para “tratar diversos temas y ponernos al día del estado actual de la concesión”, que acaba este año. El Concello tampoco respondió a las preguntas del diario sobre esta reunión, y el líder sindical señala que entre la plantilla “hay cierta inquietud sobre el futuro” dado que todavía no ha salido el concurso que deberá determinar qué empresa prestará el servicio en lo sucesivo.

El Ayuntamiento aprobó el mes pasado sacar a concurso la redacción de un documento, el Estudio Técnico Integral sobre el Transporte Público Urbano, que incluirá los pliegos de condiciones para licitar el nuevo contrato del bus y definirá la política municipal sobre la movilidad colectiva. El Concello prevé adjudicar la elaboración del documento antes de que acabe este año, pero la empresa encargada tendrá un plazo de nueve meses para elaborarlo. Y, cuando esté este documento, aún habrá que sacar un concurso para el servicio en sí, lo que llevará varios meses. Esto quiere decir que, en la práctica, lo más probable es que haya que prorrogar la concesión actual durante 2025 y parte de 2026, y que la Compañía de Tranvías siga realizando el servicio en precario.

Suscríbete para seguir leyendo