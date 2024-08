Avalancha para alquilar habitaciones en A Coruña: “los pisos normales ya están al precio de los universitarios”

Acceder un piso en alquiler asequible en A Coruña es cada vez más difícil, y ahora está empezando a complicarse encontrar una habitación. De acuerdo con la página Idealista, en el segundo trimestre de este año la demanda de habitaciones ha aumentado un 81% en la ciudad en relación al mismo periodo del año pasado, uno de los datos más altos de España, mientras que la oferta apenas lo ha hecho un 7%. Desde las inmobiliarias coruñesas señalan que aumentan los interesados por alquilar una habitación, y que ya no son solo estudiantes o personas de bajos ingresos, sino también trabajadores normales que no pueden acceder a un piso. Además, el alza de precios está haciendo que los alquileres convencionales se equiparen de precio con los arrendamientos a alumnos universitarios. Como explican desde la inmobiliaria coruñesa Será por Casas, “los pisos de estudiantes y los de alquiler tradicional están casi equiparados”.

Desde Urbeko Inmobiliaria, Mirko Sanhueza indica que el alquiler de habitaciones “ha subido, y se ha incrementado principalmente porque “ahora una o dos personas no pueden hacer frente a un piso completo”. Así, se da que “hay muchos que alquilan algo y luego subalquilan una habitación, por la que ahora menos de 350 o 400 euros no te cobra nadie”. Antes del actual incremento de precios, muchos optaban por compartir piso a la forma clásica, con un compañero, pero ahora “un piso de 900 euros no lo pueden coger dos personas”.

Y ya no son solo los estudiantes los que se conforman con una habitación, y, según explica Sanhueza, “tenemos listados de gente que anda buscando habitaciones y es un batiburrillo de gente” y de perfiles. Aunque el agente inmobiliario señala que buena parte de los que optan por este arrendamiento son universitarios o alumnos de ciclos superiores que vienen de otros municipios a estudiar en la ciudad, también “te encuentras con gente de 25, 30, 35 o 40 años” que ya tiene una nómina pero que busca una habitación “por la sencilla razón de que no pueden hacer frente a un piso completo”.

Un caso típico es el de las personas que llegan a la ciudad con una oferta laboral, “sobre todo informáticos”. “Un chico de Monforte que ganaba 1.000 euros allí y lo contratan aquí por 1.500 incrementa el salario”, razona Sanhueza, pero aquí “se encuentra un problemón”. Mientras que en un municipio más pequeño “con 400 o 500 euros pueden alquilar lo que les dé la gana”, aquí por el mismo precio no es posible encontrar un piso, ni siquiera en malas condiciones. “Hasta hace ganar cinco años 1.500 euros era un sueldo muy bueno”, recuerda el agente inmobiliario, pero “ahora, por culpa de la vivienda”, a los trabajadores les queda un neto mucho menor tras pagar el piso.

Reticencia al subarriendo

Aunque Sanhueza explica que se encuentra con casos de subarriendo, desde la inmobiliaria Será por Casas indican que la mayoría de los contratos de alquiler siguen incluyendo una cláusula que impide a los inquilinos alquilar habitaciones. “Se suele prohibir específicamente y se incluye como cláusula de rescisión”, señalan desde la inmobiliaria, si bien admiten que “hay gente que lo hace y luego te encuentras con candados en las puertas de las habitaciones cuando recuperas el piso”.

En la inmobiliaria también están recibiendo llamadas de personas que piden alquilar una habitación, si bien les dicen que “no tenemos producto para ofrecerles” porque trabajan con clientes que quieren alquilar el piso en bloque, ya sea a familias o estudiantes. Incluso cuando los inquilinos son universitarios, explican desde Será por Casas, se les suele exigir una cláusula para que cada uno de ellos respondan por el pago del total del alquiler, en caso de que el resto no pague.

Lo que sí notan es la equiparación de precios entre los alquileres a familias y estudiantes. Los segundos, aunque no se alquilasen todo el año, solían tener un mayor precio mensual, y llegaba a haber “mucha diferencia”. “Antes calculabas, si había tres estudiantes y cobrabas a cada uno 250 euros, estábamos hablando de 750”, que en su momento era un precio al que llegaban viviendas en buen estado y situación. Pero “a día de hoy prácticamente no encuentras piso en A Coruña” por ese precio, al menos que esté en condiciones “decentes”, indican fuentes de la inmobiliaria.