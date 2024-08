Un juez avala el despido de un bombero de Alvedro por existir riesgo para la seguridad

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado el despido de un bombero que no superó el periodo de prueba en el aeropuerto de Alvedro al entender las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no es apto para desempeñar el trabajo, pues consideran que existe “riesgo para la seguridad de la aviación civil o la seguridad aeroportuaria”.

El bombero, que empezó su contrato de trabajo temporal en junio del pasado año, carecía de antecedentes penales, pero debía superar una comprobación de antecedentes personales para entregarle una tarjeta de identificación para acceder a determinadas zonas del aeropuerto. Sin embargo, el resultado de la evaluación de idoneidad fue no apto y quedó excluido de la bolsa de candidatos en reserva para cubrir el puesto.

El trabajador llevó el asunto a los tribunales después de mostrar su disconformidad a Aena ya que, recoge el fallo, había “superado todos los exámenes teóricos y formación práctica de forma satisfactoria”. El bombero pidió que se le comunicase el motivo del despido. No saberlo, alegó, vulnera su “derecho de defensa, presunción de inocencia, a la no discriminación”.

Así, demandó a Aena solicitando la declaración de nulidad del despido y una indemnización, pero un juzgado lo desestimó. Ahora es el Tribunal Superior de Xustiza el que avala esta decisión.

Según recoge la sentencia, el contrato temporal del bombero incluía una cláusula en la que se especificaba que estaba en periodo de prueba, que duraba dos meses. Esto supone que “existe libertad de desistimiento durante el mismo, resultando irrelevante el motivo alegado para resolver”, siempre y cuando “no implique vulneración de derechos fundamentales”.

En este periodo de prueba, cualquiera de las partes —en este caso, Aena o el propio trabajador— puede “rescindir unilateralmente” el contrato “por su sola y exclusiva voluntad, sin necesidad de cumplir ninguna exigencia especial al respecto” y también “sin que sea preciso para ello llevar a cabo ninguna clase especial de comunicación ni especificar la causa.

Sobre este particular, Aena, además de informar al bombero en julio de 2023, también comunicó la extinción del contrato por no superar el periodo de prueba al Comité de Centro, que firmó: “No conforme por no figurar la causa de no superar el periodo de prueba”.

El fallo indica que fueron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que emitieron una evaluación de idoneidad negativa del empleado para el acceso a zonas restringidas de seguridad. Lo que, además, fue confirmado en una reevaluación practicada tras la reclamación del bombero.

El TSXG entiende que este no es un caso de despido sino “la válida extinción de la relación laboral en el periodo de prueba por desistimiento empresarial”, razón por la que desestima el recurso.

La sentencia no es firme, por lo que el bombero, sobre el que no constan infracciones delictivas o administrativas en los registros de la Guardia Civil, aún tendrá otra vía para reclamar, pues cabe interponer recurso de casación.