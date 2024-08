¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña? Consulta el pronóstico para toda esta semana

La recta final de agosto en A Coruña llega con tiempo estable... al menos por ahora. Este miércoles, día 28, será un día con alternancia de nubes y claros, y con temperaturas suaves, y de momento parece que a corto plazo no va a haber cambios, aunque de cara a finales de semana sí llegan novedades, según el pronóstico de Meteogalicia.

Hasta entonces la ciudad disfrutará de tres días con predominio de las altas presiones, que aportan estabilidad atmosférica, así que tanto hoy miércoles como mañana jueves, día 29, y el viernes 30 A Coruña registrará jornadas muy parecidas, sin precipitaciones --por ahora-- a la vista.

Alternarán intervalos nubosos que pueden dejar momentos de cielos cubiertos con otros en los que veremos el cielo despejado. Previsiblemente la mañana del jueves será la que presente mayor protagonismo de las nubes.

Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con mínimas que no caerán por debajo de los 16 grados --el viernes el valor más bajo alcanzará los 19 grados-- y máximas que no rebasarán los 23 grados, así que estos últimos compases de agosto dejarán temperaturas llevaderas. Todo esto será hasta el sábado. Con el fin de semana sí llegarán novedades y los cambios vendrán acompañados de una mayor inestabilidad atmosférica, según el pronóstico de Meteogalicia, que no descarta la formación de tormentas con chubascos tormentosos tanto el sábado, día 31, como el domingo 1 de septiembre.

Este cambio del tiempo de cara al fin de semana lo provoca la entrada de aire frío en altura junto con un ascenso térmico que desencadenará esa tendencia a la formación de tormentas en Galicia como las que ya se están dando a lo largo de esta semana en otros puntos de la península Ibérica.

Y esta tendencia no cambia de cara a la primera mitad de la próxima semana, así que agosto se despedirá con tiempo inestable y septiembre comenzará también con inestabilidad atmosférica y chubascos de carácter tormentoso. Más información.