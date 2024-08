“Somos los verdaderos embajadores de nuestro país”

La música siempre ha estado presente en la vida del cantante, compositor y productor musical argentino Coti Sorokin (Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza), conocido artísticamente como Coti, que regresa a la ciudad de A Coruña para el Recorda Fest 2024, el próximo sábado 7 de septiembre. Gracias a sus canciones, que lo han convertido en un clásico del pop rock de habla hispana, ha cosechado discos de oro, platino y doble platino en países como España, Argentina, México y Colombia, además de tener premios también en Estados Unidos.

¿Cómo se siente cada vez que viene a España a tocar?

Pues, muy bien. Ya es parte de mi rutina anual pasarme una temporada de gira en España. Lo hago porque lo disfruto mucho y es un momento que ya tengo incorporada en mi vida.

¿Cómo lo recibe el público gallego cada vez que viene a Galicia?

Increíble. Tengo tanto tiempo viniendo a Galicia y siempre es una buena noticia para mí,¡ visitar estas tierras. De hecho, acabo de llegar a Galicia, porque estuvimos tocando en Ferrol y en Redondela. Fueron dos conciertos hermosísimos, que me gustaron mucho.

¿ Qué significa para usted estar tocando en A Coruña en el Recorda Fest?

Tocar en un festival también me gusta mucho. En los festivales uno se encuentra con colegas que hace muchos años que no ve. Comparte también el escenario con compañeras y compañeras de otros estilos de música, se encuentra con el público de otros estilos de música. Así que es siempre muy agradecido, me gusta también tocar en festivales.

¿Hay algo de Galicia que le guste o le haga recordar a Argentina?

Bueno, sí, me encanta el paisaje. El aire húmedo del mar, me recuerda a las ciudades como Mar del Plata. Obviamente no es un tópico, pero la comida, especialmente los los mariscos. Más allá de las nubes y de esos días grises, que tienen cierta melancolía en la que está esa morriña, que es muy bella, me recuerda mucho a mi tierra. A los tantos gallegos que uno conoce de toda la vida en Argentina, ¿no? Vascos, gallegos, pero sobre todo gallegos, muchísimos.

¿Qué es lo que busca mostrar a través de ella?

Intento que haya una entrelínea, donde uno pueda ir más allá de la primera escucha, o de las escuchas más superficiales, o de las canciones que fueron adaptadas con más populares y eso. Hay canciones que son un poco más profundas, o hay más entre líneas en las letras, en las historias, las melodías y la música. Me gusta que haya como diferentes niveles de percepción y cocientes para todo mi repertorio, no solamente para las canciones más conocidas.

¿ Qué se siente para usted, siendo argentino, que su música suene en todo el mundo hispanohablante, y que la gente de otros continentes cante canciones como Nada fue un error, Antes que ver el sol, Color Esperanza o Bailemos?

Yo creo que somos nosotros, los músicos y artistas, los verdaderos embajadores de nuestro país. Los embajadores que pone la política son marionetas. Nosotros somos los verdaderos embajadores que estamos hace veinte o treinta años hablando de nuestra cultura, de nuestro país, transmitiendo a la gente lo que somos con mucho esfuerzo, cariño y muchísima pasión. Llevamos un cacho de nuestro país allá donde vamos, sin ningún sueldo, ni subsidio, sin ninguna ayuda, ni jubilación. Eso es lo que siento y lo asumo de esa manera, sin creer absolutamente nada. Pero sí, hace 25 años que a mí se me conoce como el argentino Coti.

¿Qué disfruta más, tocar o producir música?

Disfruto mucho más tocar, sí. Me gusta más porque es una experiencia más física. Se disfruta mucho más. A mí, por lo menos, me pasa eso.

¿Tiene ganas de sacar un disco nuevo?

Sí, estoy terminando un disco nuevo. En el medio de la gira es poco complicado, pero voy sacando huecos cuando puedo, para trabajar en la nueva discografía. Lo estoy ya casi terminando. Mientras tanto, estamos trabajando mucho en directo.

¿Tiene pensando hacer alguna colaboración con algún cantante español o gallego?

Sí, acabo de hacer una colaboración con Ana Guerra, que va a salir ahora, el 30 de septiembre. Así que nada, muy contento con esta nueva página que presentamos.