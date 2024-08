Las ayudas de emergencia de la Xunta se disparan en A Coruña: de cien a 306 solo en dos años

Cuando personas residentes en Galicia y de pocos recursos deben afrontar “gastos extraordinarios y urgentes”, la Xunta los sufraga con las ayudas de inclusión social, unos pagos puntuales pensados para ayudar a esta gente a integrarse o atender a situaciones de “grave emergencia”. En años pasados los coruñeses que las recibían no llegaban a cien, según datos de la Xunta, pero en 2021 ya las precisaron un centenar de vecinos, al año siguiente 211 y el pasado, el último completo, se llegó a las 306. La cifra se ha triplicado en tres años, y las interpretaciones de los servicios sociales de la ciudad van desde un aumento de la emergencia social al crecimiento de la población inmigrante, u otros factores como el retraso en la concesión del Ingreso Mínimo Vital.

La Xunta liga el número de concesiones a la situación de la economía. En la segunda mitad de la década pasada, el número de coruñeses que las percibían fue cayendo por el “periodo de recuperación económica” anterior a la pandemia, de acuerdo con la interpretación de la Consellería de Política Social e Igualdade. De 210 beneficiarios en 2015 se fue cayendo año a año hasta las 68 de 2020, y desde 2016 al año de la pandemia nunca se llegó a la barrera del centenar.

Pero para María Dolores Rivas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, desde el coronavirus se ha producido un aumento de las situaciones de emergencia social. “Nosotros lo notamos sobre todo en las ayudas que damos en el economato, desde la crisis del COVID aumentaron muchísimo” y “las cosas van a peor”. Puede que los datos de desempleo sean mejores que en la crisis de 2008, pero “vemos que cada vez hay más problemas. Aunque no sean visibles, en los sitios como Cáritas sí los percibimos”, cuenta la responsable de Cáritas.

Entre los problemas que más golpean a las familias en riesgo de exclusión está que “el mercado de alquiler es terrible, no hay viviendas y la gente tiene que gastar un montón en conseguir algo”. También hay muchas personas que no consiguen trabajo legal y tienen que emplearse en negro.

En la ONG Viraventos trabajan con inmigrantes, y su subdirectora, Ana Louzán, vincula el aumento de las ayudas de inclusión social con el de la población que no tiene permiso de residencia. Según afirma, “las personas llegan a la ciudad y se empadronan, pero desde los Servicios Sociales, hasta los tres meses de padrón, los consideran turistas y no dan acceso, mientras que durante un mínimo de un año desde la entrada no puedes solicitar la Risga”, la ayuda autonómica.

Así, los recién llegados “lo único que pueden solicitar es la ayuda de inclusión social y lo hacemos por protocolo”. Independientemente de la situación económica, para los españoles en situación de exclusión social, indica Louzán, existen “otros recursos, pero para la población migrante es lo único que hay”.

“No reflejan la realidad social”

Desde la Cocina Económica, el trabajador social Pablo Sánchez considera que las ayudas de inclusión social no tienen por qué “reflejar fielmente la realidad social, la pobreza o la inclusión”. Según explica, son para “cuestiones muy concretas, como una persona con drogodependencia que haya perdido la dentadura y solicita la ayuda para hacer unas prótesis, pero igual tiene una estabilidad, una prestación, una habitación alquilada” y no es un excluido social.

Para Sánchez, el número de beneficiarios “no es un dato representativo” de la situación en la ciudad, y su incremento “para mí no refleja un aumento de la pobreza: podría tratarse del retraso en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, o en el plazo de resolución, que es indecente y se está yendo a los doce meses”, o de un “sinfín” de otros factores. Y además de estas ayudas de emergencia hay otras semejantes, añade Sánchez, como las de Emalcsa.

Pese a que considera que el aumento de estas prestaciones no se puede vincular con un auge de las situaciones de emergencia, Sánchez reclama que tengan un “mayor protagonismo” e indica que “se podría recurrir a ellas más para cuestiones puntuales”. “Puedes contar una vez al año con una ayuda de este tipo, pero en economías ajustadas hay necesidades siempre”, defiende, y añade que ahora “se recurre poco a ellas y se debería hacer más”. Normalmente, la prestación se tramita “a iniciativa y propuesta del trabajador de referencia, de los servicios sociales municipales”.

Las mujeres suponen la mayoría de los perceptores de las prestaciones año tras año Desde que hay datos, las mujeres casi siempre han sido mayoría entre los perceptores coruñeses de las prestaciones económicas de emergencia de la Xunta, las ayudas de inclusión social. Desde que empieza la estadística, en 2015, tan solo se ha registrado una excepción, en el año 2018, cuando hubo 45 varones que las recibieron y 43 féminas. Pero fue un año a contracorriente. En 2015 se concedieron a 114 mujeres y 96 varones, y al año siguiente, a 79 féminas y 56 hombres. En 2017 las mujeres y los hombres fueron respectivamente 49 y 42, y en 2019, 45 y 29. En 2020, el año en el que menos beneficiarios se registraron, también predominaron claramente las mujeres, 44 frente a 24. Durante los últimos tres años se ha producido un aumento de las prestaciones, ha habido un claro predominio femenino, y las coruñesas fueron el 61% de los beneficiarios en 2021, cerca del 59% en 2022 y el 62,4% el año pasado. Desde las agrupaciones sociales de la ciudad relacionan esto con las mujeres inmigrantes que llegan a la ciudad y se ven en situación de exclusión. “En nuestra entidad trabajamos con mujeres con hijos a su cargo, y muchas vienen solas con sus hijos”, explica Ana Louzán, la subdirectora de Viraventos. La directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, María Dolores Rivas considera que “hay muchas familias monomarentales”, esto es, madres que llegaron a A Coruña sin una pareja pero con dependientes a intentar labrarse una vida mejor para ellos y para sus vástagos. “Se está defendiendo mejor la mujer nacional que la inmigrante”, señala la responsable de Cáritas en la ciudad. Estas, en muchos casos tienen “varios” dependientes de los que son responsables y se encuentran con problemas como la dificultad de que alguien le alquile una vivienda.

