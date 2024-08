“La inteligencia artificial es útil como apoyo al diagnóstico del cáncer de mama, no como única arma”

Mejorar la detección de lesiones malignas en fases tempranas y poder examinar un mayor número de pruebas en menor tiempo es el doble objetivo del proyecto piloto para afinar el diagnóstico del cáncer de mama, a través de la inteligencia artificial (IA), iniciado en el área sanitaria de A Coruña y Cee por la Dirección Xeral de Saúde Pública del Servizo Galego de Saúde (Sergas). “Empezamos justo esta semana pasada con el proyecto. A finales de julio, habíamos recabado ya unos primeros datos para acoplarlo a nuestro programa, y lo comenzamos a implantar ahora”, explica el doctor Joaquín Mosquera Osés, radiólogo, responsable de la Unidad de Mama del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y coordinador de cribado en ese servicio, quien destaca que los programas de IA para el diagnóstico del cáncer de mama “están ya reconocidos y estudiados en otros lugares”, no obstante, “cada uno de ellos tiene su peculiaridad”.

“De lo que se trata es de ver un poco cómo implantar esta IA en concreto que estamos probando en nuestro programa de cribado para sacarle el mayor rendimiento posible”, apunta el responsable de la Unidad de Mama del Chuac, quien detalla que, en el marco de la iniciativa puesta en marcha por Saúde Pública en el área sanitaria coruñesa, se realizarán en torno a “35.000 estudios de mamografía”, empleando un software basado en IA, para apoyar a los radiólogos en la lectura de esas pruebas 3D. Durante los cuatro meses que durará el proyecto piloto, que se prevé concluya “a finales de año”, esas 35.000 mamografías de usuarias del Programa galego de detección precoz de cancro de mama serán evaluados con IA, conjuntamente con la doble lectura radiológica independiente. Los resultados serán contrastados con los obtenidos para un periodo similar de algún año previo reciente en el que solo se hizo la doble lectura.

“El Programa galego de detección precoz de cancro de mama tiene tres puntos de lectura centralizados, y esto es algo muy favorable. Son en A Coruña, Lugo y Pontevedra, y es donde se leen las mamografías. Los 35.000 estudios radiológicos seleccionados, de forma aleatoria, para este proyecto piloto se van a repartir, equitativamente, entre estas tres unidades de lectura, de modo que se analizarán unos 15.000 en cada una de ellas. Cuando tengamos ya todos los datos, se decidirá cómo será la implantación posterior: en qué casos se usará esta IA; si se hará en todos ellos; si eso supondrá que a lo mejor se haga una lectura en uno de los casos, y en los otros doble lectura... Determinar, en definitiva, cómo le vamos a sacar el mayor rendimiento. Por la experiencia previa en muchos otros países, y en otros puntos de España, está claro que la IA es útil como apoyo. No como única arma de diagnóstico, eso por supuesto, ahora mismo, pero sí como apoyo. Y se le saca rendimiento, tanto al nivel de la detección de cánceres, aumentándola, como disminuyendo la derivación, es decir, los falsos positivos”, señala.

"Los programas de IA aumentan más la detección que el impacto en los falsos positivos" Joaquín Mosquera Osés — Radiólogo, responsable de la Unidad de Mama del Chuac y coordinador de cribado de ese servicio

Aclara, en este punto, el radiólogo y responsable de la Unidad de Mama del Chuac, que los programas de IA “aumentan más la detección que el impacto en los falsos positivos” de cáncer de mama “porque, normalmente”, esos “sistemas tienen, digamos, una llamada de atención” para mucho más. “Y luego el radiólogo tiene que determinar si eso es cierto o no. Porque no todo lo que dice la IA es cierto. Sobre todo, entre otras cosas, porque no ve las mamografías previas de las pacientes, y este tipo de cuestiones”, resalta el doctor Mosquera Osés, antes de hacer hincapié en que “la IA no puede actuar sola”. “Por sí misma, no tiene capacidad para sustituir, ahora mismo, a los radiólogos que hacen la lectura de las mamografías, pero sí tiene una gran capacidad para ayudarlos a mejorar”, incide.

Con respecto a los plazos del proyecto piloto que acaba de echar a andar en A Coruña, el doctor Mosquera Osés anticipa: “Lo ideal es que, en cuanto acabe el año, tengamos ya los 35.000 estudios radiológicos pasados por el programa de IA. A partir de ahí, como disponemos de un background de las lecturas anteriores, porque está todo muy bien registrado, haremos una comparación con otras situaciones en las que no se usó IA. Eso nos servirá para sacar conclusiones, y decidir en qué circunstancias nos ayuda más, y dónde vamos a incidir con la IA. O, en los casos en los que la IA dice que no hay nada, y en los que, efectivamente, estamos viendo que es así, en vez de ver la prueba dos radiólogos con doble lectura, a lo mejor lo hace uno... Veremos una serie de ítems que nos ayuden a implantar la IA de la forma más eficaz posible”, avanza el radiólogo y responsable de la Unidad de Mama del Chuac.

