“Las romerías no deberían sustituirse por festivales en los que te dan todo hecho”

Artista total y agitador folclórico. Son los conceptos que a priori mejor definen al inclasificable Rodrigo Cuevas, que regresa a la ciudad por segundo año consecutivo con su trabajo Manual de Romería. El año pasado fue en Noites do Porto; pero en esta ocasión el entorno es diferente. El contexto le viene como anillo al dedo: el asturiano abre hoy la Romería de Santa Margarita a las 21.30 horas, con el cartel de entradas agotadas ya colgado. Le precederá en el escenario Pansenfron.

Segundo año consecutivo en la ciudad. Esta vez, en un contexto un poco diferente. ¿Le tratamos bien?

Sí, el año pasado fue en Noites do Porto, ahora en Santa Margarita, y muy bien. A mí Galicia siempre me cuida mucho, me siento muy querido.

Viví allí mucho tiempo y conozco mucho la cultura de allí, la música de allí. Tengo un montón de amigos, yo creo que siempre se me recibe muy bien. Acaban de anunciar que las entradas ya están agotadas, así que fíjate...

Continúa con la gira de su disco Manual de Romería. Viene al pelo presentarlo en la Romería de Santa Margarita. ¿Cambiará la cosa con respecto al puerto, el año pasado?

Exactamente. A ver si el tiempo acompaña. Noites do Porto fue la noche que se estrenó el disco en Spotify, fue una noche muy especial. Llevamos ya mucho rodaje de Romería, vamos con bailarines, es todo un poco más grande... será más romería que aquello.

En el disco apela mucho a mirar las cosas “desde arriba”, en referencia a las cumbres desde las que se celebran las romerías. No es una cumbre, pero el parque de Santa Margarita está en una zona elevada también. ¿Tiene cierto simbolismo llevar su Romería allí?

Pues sí. Es el lugar en el que tenía que ser en A Coruña, en el que tiene sentido. No hay otro.

Lleva un año ya de gira con este disco, con el que buscaba recuperar el concepto de romería tradicional, con el disfrute, la alegría, la comunidad... ¿cree que ha conseguido dejar esa impronta?

Yo todo lo que sea intentar que la gente recupere la costumbre, aunque sea, de ir a romerías, me parece que está bien. Las romerías se están sustituyendo por otros planes más capitalizados, como los festivales. No debería ser así. La romería se está quedando para la gente mayor, lo que es increíble, porque ahora es un momento en el que la gente joven mira mucho para lo tradicional. Sin embargo, las romerías están en un momento bajo. Hay que ponerse a ello, darse cuenta de que la diversión no es ir al festival más caro, en el que te dan todo hecho, sino ir a una romería, donde puedes desarrollar tu creatividad. El público tiene más capacidad de gestión cultural dentro de una romería.

La Romería de Santa Margarita se hacía en A Coruña hace muchos años. Luego desapareció y, recientemente, fue recuperada. ¿Cómo entiende la romería moderna?

Cambia mucho. Se hacen conciertos muy grandes, de pago, con entrada como en este caso... yo creo que el espíritu de la romería tiene que ser el que no haya nada programado, que se lleve lo que cada uno quiera traer de casa para tocar. Eso creo que debería ser lo primordial.

Algunas canciones de Manual de Romería, como Como ye? o Más animal, contrastan con la idea que se puede tener de lo que es una romería. ¿Tiene cabida todo en su universo?

Creo que las letras sí encajan bastante, porque la romería es un lugar que da pie a hacer muchas travesuras. Son esas putadas, en el sentido travieso de la palabra, que se hacen a las amigas. Esas letras hablan de esas travesuras, esas trastadas que se hacen en los pueblos.

También hay sitio para esa parte más íntima, que reivindica en Allá arribita, donde apela a la toponimia perdida, o en Ramo Verde, donde aborda el bullying. Más que manual de romería, parece un manual de sociología.

Sí, porque la romería da lugar a todo eso, porque al final es un tránsito. Tienes que hacer un pequeño tránsito, llegar hasta el lugar. No es solo la parte festiva. Hoy vas en el coche hasta la puerta o aparcas en el parking; entras, compras la caja de sidra y lo que sea, pero hay que pensar como antiguamente, que a la romería se iba caminando desde el pueblo. Imagino el tránsito con esa emoción. Cuando yo era pequeño, íbamos caminando a las fiestas de los pueblos de al lado. Eran trayectos muy divertidos. Ibas dándote cuenta de todo lo bonito que tienes alrededor, repasas los lugares donde te sabes la toponimia, porque la gente conoce el territorio; sabes los atajos, por dónde ir, por dónde volver. Allá arribita es este tránsito.

¿Esa aldea, ese reducto rural que reivindica, tiene cabida en una ciudad?

Claro que sí. Nuestros abuelos, hace una generación o dos, vivían en la ciudad pero eran de pueblo. Llevaron los códigos del rural, la microtoponimia, las formas de divertirse, la romería; sobre todo en ciudades como A Coruña, y otras de Galicia y Asturias, en las que hay todavía esa conexión con el rural. En cuanto sales 20 metros de la ciudad ya casi tienes de todo.

¿Tiende la gente que vive en las ciudades a mirar el rural con cierto paternalismo? ¿Teme idealizarlo?

Yo lo idealizo un poco porque vivo en él y me parece ideal la vida en el campo. El vivir en el pueblo lo vivo como un privilegio. No es lo mismo verlo como un mundo ideal o con prejuicios paternalistas, con condescendencia, que muchas veces pasa.