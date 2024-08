Las vidas de santos y mártires han sido abordadas e interpretadas cientos de veces a lo largo de la historia. Lejos de perder arraigo, estos referentes religiosos y su simbolismo siguen siendo fuente inagotable de inspiración para los nuevos artistas. El coruñés Luis Iglesias ha sido el último que se ha aventurado a llevar al lienzo diferentes momentos de la vida de San Antonio. Lo insólito es su edad: con tan solo 19 años, aporta la mirada personal de un joven gen Z al periplo de un referente universal.

El resultado es un magnífico tríptico que adornará, desde ahora y de forma permanente, la iglesia de San Antonio, en la avenida Finisterre. “Es algo que me hace mucha ilusión, a mí y a mi familia. El otro día ocurrió algo que me hizo sentir muy bien: al final de la misa, me pidieron que subiese a explicar un poco las obras. Cuando la gente se acercó a verlas, alguna señora se emocionó. Fue increíble”, cuenta el joven Luis, que emplea como pseudónimo —o nombre de pluma— Eider Iglesias.

San Antonio, a ojos de un ‘gen Z’ en el Agra

Ligado a la parroquia desde pequeño, hace dos años cambió A Coruña por Valencia para estudiar Bellas Artes. La idea de pintar algo para ornamentar los muros del templo de su barrio era, ya entonces, una posibilidad que flotaba en el aire. Finalmente, acabó materializándose al terminar su segundo curso. “Venimos aquí desde hace años, y yo estuve mucho tiempo colaborando como catequista. Tenemos cierta amistad. Este fue mi trabajo final de Pintura. Tuve que acabarlo después de entregarlo, porque el resto eran pequeños y llegué yo con un metro por uno cincuenta...”, recuerda.

El resultado son tres escenas, colocadas en orden cronológico, que repasan tres poderosos momentos de la vida de San Antonio: la aparición del Niño Jesús, su encuentro con San Francisco y la predicación a los peces. “Estuve estudiando el simbolismo, de ahí los lirios o el rosa del Niño como símbolo de pureza. Elegí el encuentro con San Francisco porque San Antonio era franciscano, y es ahí cuando le encomienda viajar y convertir. La tercera pintura es el milagro de los peces: San Antonio estaba predicando. Nadie le hacía caso, pero los animales sí, hasta los peces emergieron del agua para escucharle”, relata el joven. La tercera escena esconde un guiño a San Francisco: a la derecha de los peces, un mirlo atiende a la prédica del misionero, en alusión al amor del santo por los animales.

Si se le pregunta por sus referentes, a pesar de su juventud, los tiene claros: la coruñesa Yolanda Dorda, con su pincelada intensa —“es una de las artistas que más me ha inspirado”, revela— y la vanguardia costumbrista de Iván Floro, conocido, entre otros trabajos, por ser el pintor detrás de la portada del disco El Madrileño, de C. Tangana.

Estos días, con las vacaciones universitarias casi consumidas, y con la maleta ya casi preparada para afrontar su tercer curso en Valencia, las obras de Luis Iglesias protagonizan, junto a su exposición permanente, una muestra temporal: en una sala anexa al templo, con acceso por la calle Andrés Gaos, el joven muestra, hoy, su propio universo pictórico, en el que caben óleos, bocetos a lápiz, composiciones abstractas y pinturas hiperrealistas. Sus retratos enseñan mucho más que el rostro de sus modelos, y avanzan un incipiente camino a seguir: “Me gusta la psicología y el retrato, las miradas, captar los sentimientos. Ahora voy empezar a trabajar el grabado. En el óleo me siento cómodo. Me encantaría hacer más escenas costumbristas, si tengo la oportunidad”, comenta.