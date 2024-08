De las alfombras de Irán a un pequeño emporio hostelero en Os Castros

“Xa son de aquí. Ata falo o idioma”, comenta en un perfecto gallego Akbar Roostaei, flamante propietario del bar A Estrela dos Castros, que hoy celebra su primer aniversario como uno de los locales más populares del barrio. Lo hará con una gran fiesta en la que no faltará el DJ y a la que invita a sumarse a todos los vecinos de la zona, que son, admite, los responsables de que el negocio haya cumplido un año viento en popa.

La de Akbar, natural de Irán, es una de esas historias de diáspora, ambición y reconversiones. “Llegué a España en 2004, como tejedor y reparador de alfombras persas, típicas de mi país. Esa fue la razón que me trajo hasta aquí. El negocio fue a menos, porque las alfombras persas son para toda la vida, y la gente ahora cambia de gusto muy a menudo”, recuerda. Unas circunstancias que le llevaron a explorar otros sectores: ya había terminado un curso de instalador de paneles solares cuando se aventuró, por probar, a hacer horas extra en hostelería. Pronto descubrió que aquello era lo suyo.

“Iba a ser algo provisional, y me quedé hasta ahora. Fue un poco el destino, me encanta tratar con la gente”, confiesa. En los últimos veinte años, cubrió todos los ámbitos del gremio: trabajó en hoteles, en restaurantes y en negocios de barrio. Probó suerte fuera de A Coruña, pero el destino le devolvió a la ciudad. Por el camino formó una familia, tuvo un hijo y echó raíces. Entonces decidió que era el momento de dar un paso más y abrir su propio negocio. “Quería darle algo más a mi hijo, eso fue lo que me animó a hacerme autónomo, que es algo muy sacrificado. Siempre tuve ambición de crecer, de hacer algo más”, relata. Por entonces, trabajaba como camarero en A Estrela dos Castros. Cuando su entonces propietario decidió echar el cierre, vio clara la oportunidad. “La gente me decía que no lo hiciera, que me iba a costar... pero yo le tenía cariño al local y le veía posibilidades. Decidí arriesgar, porque el triunfo está detrás del miedo: si atraviesas el miedo, llega el éxito”, señala el hostelero.

Ese éxito no llegó sin esfuerzo. Tras unos meses iniciales de mucho trabajo, en los que fueron recuperando clientela, y gracias al decidido apoyo de la gente del barrio, la Estrela dos Castros pronto tomó velocidad de crucero. Tanto, que a los seis meses abrió otro local, el Mirador de Os Castros, y ya tiene ocho personas en nómina. No descarta seguir experimentando, tirando de fusión cultural. “Me gustaría incluir algo de gastronomía persa. A la gente de aquí le gusta mucho la gallega, que es muy potente, y a mí también. Hay mucha variedad y calidad, pero me gustaría probar”, asegura. La fiesta de hoy será para esos vecinos del barrio que creyeron, tanto como él, en el proyecto que iniciaba. “La gente del barrio me dio fuerza y me apoyó cuando abrí. Si das un servicio y cariño, los vecinos responden. Estoy muy agradecido con ellos”.