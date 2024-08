El ‘boom’ de los pisos turísticos sigue al alza y ya hay un 39% más que el verano pasado

El Puerto de A Coruña vivió este jueves una de las jornadas más multitudinarias de su historia. Tres cruceros, el Anthem of the Seas, el Disney Dream y el Renaisssance, atracaron con unas 12.500 personas a bordo. Era la primera visita del Renaissance a los muelles del centro, con un pasaje en su mayoría francés pero también con otras nacionalidades, como japoneses. Bajaron también a las calles coruñeses cientos de trabajadore de los buques, muchos de ellos filipinos. El Anthem of the Seas llegó a las siete de la mañana procedente de Bilbao, con 4.100 pasajeros y 1.500 tripulantes. Atracó en el muelle de Trasatlánticos y partió a media tarde hacia Le Havre (Francia). Poco antes hacía su entrada en el puerto el Disney Dream, procedente de Southampton, con 3.850 pasajeros y 1.500 tripulantes. Quedó atracado en el muelle de San Diego y zarpó a última hora de la tarde rumbo a Vigo. Finalmente, a las 9.00 horas llegó desde Le Havre el Renaissance, con atraque asignado en el muelle de Calvo Sotelo Sur. Con 1.100 pasajeros 450 tripulantes, partió hacia Oporto. En total, la ciudad recibió más de 9.000 cruceristas y cerca de 3.500 tripulantes. Esto supone una de las jornadas más multitudinarias en la historia del puerto, algo que se dejó notar en las calles de la ciudad y del área. Con esta triple escala, el puerto alcanzó los 100 barcos desde principios de año y supone la antesala del mes de septiembre, que una vez más será el más prolífico en la llegada de cruceros, con un total de 27 buques y varias jornadas con dobles y triples escalas. El Puerto de A Coruña se reafirma así como líder de este sector en toda la cornisa cántabro-atlántica, con la previsión de superar este año su récord de pasajeros por tercera vez consecutiva, con más de 150 escalas y de 360.000 cruceristas.