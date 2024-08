Os Mallos, en A Coruña, sigue sin 'parking' a ocho meses del fuego: falta acuerdo con el seguro y dictamen policial

En la noche del 26 al 27 de diciembre, un fuego devastó el aparcamiento subterráneo de Os Mallos, que proporcionaba medio millar de plazas de garaje al barrio. Ya han pasado ocho meses y el aparcamiento sigue sin reabrir, pues, según explica su gerente, José Luis Salgado, el seguro no desbloquea un pago suficiente para reparar los daños. “Estamos desesperados, se está alargando muchísimo”, señala Salgado, histórico dirigente de la asociación de vecinos y comerciantes Distrito Mallos, que promete que están “haciendo todo” lo que pueden. Representantes de los comercios de la zona y de los residentes explican que la infraestructura era clave para la movilidad del barrio, en el que los problemas de estacionamiento son crónicos.

De acuerdo con Salgado, el fuego se inició en un coche, pero la Policía Científica no ha determinado, o no les ha comunicado, qué vehículo fue, pues “están dudando entre tres”, y tampoco la causa del incendio. Esto es importante, porque ese coche “es realmente el responsable del hecho, el incendio no lo provocó el aparcamiento” y su seguro tendrá que hacerse responsable del pago, argumenta Salgado. El aparcamiento tenía su propio seguro, que podría pagar y luego pedirle el dinero al del vehículo. Pero por el momento los seguros “no se ponen de acuerdo”, y el del aparcamiento hizo una valoración en la que “dice que como el parking estaba muy deteriorado, de sus veintitantos años de funcionamiento, no van a dar la totalidad del gasto”. Sí que ha proporcionado algo de efectivo, pero Salgado lo calcula en un 20% del monto necesario y afirma que “no llega a nada”. Se ha empleado para gastos como la deshollinación o la limpieza, pero no permite reabrir. Además, el parking ha dejado de percibir los pagos de las plazas que estaban arrendadas.

Pero, aunque admite que desde el incendio ha ido pasando “tiempo y tiempo” sin conseguir una solución, Salgado insiste en que desde la gerencia están peleando para solucionar el problema. “Ahora tenemos un despacho de abogados” que llevará sus reclamaciones, explica, y “un perito nuestro para hacer una valoración que enfrentemos a la del seguro”, en los que el gerente del parking cifra su “esperanza”.

“Afecta más de lo esperado”

“Muchos negocios echan en falta el aparcamiento”, explica Alba Basa, responsable del comercio Luces de Bohemia, del barrio, y presidenta de la agrupación Distrito Mallos. La instalación, creada por iniciativa vecinal para paliar la falta de plazas “daba fluidez a que un cliente pudiese dejar el coche para hacerse un tratamiento o realizar unas compras rápidas, y teníamos bonos que le podíamos dar al cliente”. El cierre del aparcamiento “está afectando más de lo que esperábamos”, señala, y esto “es un problemón” porque los centenares de coches que estacionaban allí están restando plazas en la calle, de las que “ya quedaban pocas”.

Balsa, que sucedió al propio Salgado al frente de Distrito Mallos, admite que la reapertura del aparcamiento es “un problema complicado de solucionar”, y, en nombre de su asociación, manifiesta su “apoyo” al gerente. “Instamos a que el Concello, o alguien, acelere un poquito la reapertura, por el bien del barrio”, indica la comerciante.

Desde la Plataforma Veciñal Os Mallos, José Luis García alerta de que “la gente se vuelve loca” para aparcar tras el cierre. En el barrio “las plazas son muy limitadas, más del 65% de las viviendas está en edificios sin garaje”, y el problema, defiende, se agrava por las pérdidas de plazas por las peatonalizaciones. García afirma que desde su asociación pidieron al Concello que les habilitase una zona para aparcar en A Sardiñeira, pero afirma que la única opción que les dieron fue en el entorno del Ágora, inviable por la distancia al barrio.

