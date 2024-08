“A música do norte de África é o noso nexo común porque nos apaixona esa cultura”

Na xeración do renacemento da música tradicional galega entran moitos nomes. Un dos máis destacados é De Ninghures, a agrupación formada por músicos de Bergantiños, Compostela e A Fonsagrada aterra este sábado na romaría de Santa Margarida para poñer a toda a xente a bailar. Adrián Méndez, o gaiteiro do grupo fala do rexurdimento destes espazos de foliada.

Cales son as sensacións de vir a tocar á Romaría de Santa Margarida?

Estamos bastante contentos porque é un dos mellores espazos que pode haber na cidade da Coruña. Somos fans desta romaría, sobre todo das festas de Santa Margarida, para nós, é un luxo.

O voso novo sinxelo Poço é un convite ao bo rollo.

Quíxose dalgún xeito rememorar, convidar á xente ao baile, pero realmente puxémonos na pel de calquera persoa foliadeira. Foi poñerse na pel dunha rapaza que hoxe sae de traballar despois de mil horas e di “bueno, quero saír de festa”. E agora, en lugar de ir a Pelícano, pode dicir de ir a unha foliada. Calquera persoa de 20 anos pode dicir agora de ir a unha foliada, que viven un momento espectacular de xuventude e con xente de idades moi diversas.

Credes que a xente quere aprender a bailar coma se facía antes?

Este momento da música tradicional ou da música folk está vivindo un moi bo momento. Unha persoa que vén de fóra ve tanta xuventude tocando, bailando esa música que vén de moitos anos atrás, ve a toda a esa rapazada nova e di: isto e súper moderno, quero aprendelo. Toda persoa que está mirando di que quere aprender. Nós nos concertos vemos a moita xente súper amateur, ou que é a primeira vez que quere meterse a bailar e iso é un gusto.

Tamén a música tradicional modernizouse, adoptando ritmos que veñen doutros países.

Nós xa dicimos que somos uns privilexiados por naceres nun mundo globalizado, onde podemos consumir distintos tipos de música. Os nosos pais non tiñan acceso a case ningunha música e nós temos acceso a todas. Realmente ao final é a tradición adaptada aos tempos. As pandereteiras e pandereteiros xa tocaban pezas da radio, e o pouco acceso que tiñan a esta facía que tocaran como podían. Nós, que temos acceso neste momento a músicas de Cuba ou do Magreb ou outros ritmos ou melodías, escoitámolas, gústanos e dicimos, por que non adaptalas como se facían antes? Si que é certo que Morena é se medio reguetón e moderno, simplemente estamos adaptando os instrumentos que pode haber agora a esta tradición. Tanxugueiras, Fillas de Cassandra, Mondra, e moitos máis están reivindicando e reinventando esa tradición.

Agora mesmo vos está gustando algunha cousa nova en particular?

Ultimamente a música máis ben do norte de África si que nos encanta toda. É o nexo en común de todos nós porque nos apaixona esa cultura e todo ese mundo. Témoslle moito respecto. O outro día en Oleiros coñecimos a unha rapaza que era de Marrocos e falando con ela ensinouno un berro, moi parecido ao aturuxo daquí, pero máis complicado. Parecía de museo, facía un son espectacular. Explicounos que na súa cultura usábase sobre todo en celebración de voda. Subiu a tocar a percusión nun tema con nós no escenario e de paso ensinou a súa tradición. Nós estabamos orgullosísimos, contentísimos de que subise esta rapaza para achegar parte da súa cultura á nosa.