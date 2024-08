“La pesca ayuda a sacar los huesos al sol”

Las nubes están bajas y la llovizna empieza a caer en la costa de A Coruña. Pero eso no es un impedimento para ver a decenas de pescadores en O Parrote, lanzando sus cañas. El gris del cielo se funde con el color del plomo que desaparece en el mar, a la espera de un pique. Los sedales son lanzados con ganas, hasta que la caña comience a tirar. No muchos pescadores tienen esa suerte, pero hay uno, escondido, que ya tiene cinco pescados en su haber. Los más jóvenes, se encuentran aprendiendo de los veteranos, los mejores maestros. Aprender cómo se debe de manejar el aparejo o cómo colocar la carnada, son los pilares principales.

Pescadores en la zona de O Parrote. | // GERMÁN BARREIROS / LOC

La tradición pesquera corre por las venas de A Coruña y realizar el deporte a modo de hobby, tanto en solitario, como en compañía, es una gran forma de pasar el tiempo libre. Ántar Vidal, Álvaro Rodríguez y Javier González son amigos y utilizan la pesca como modo de escapar de sus pisos compartidos. Álvaro Rodríguez fue el encargado de llevar a sus amigos a adentrarse en esta afición. “Tengo veinticinco años y pesco hace diez”, aclara el joven. Ántar Vidal se adentró en el deporte hace cuatro años. “Luego estuve unos años sin pescar y este año decidí retomar”, señala. Javier González es el alevín del grupo. “Yo tuve una reacción en cadena, porque empecé por Ántar, luego volvió Álvaro y ahora empecé yo, en abril”, comenta González.

Caminando hacia el castillo de San Antón están los veteranos. Se encuentran dispersos entre tanta juventud y buscan la soledad. Luis Vilela es uno de los aficionados que halla en la pesca un descanso. “Vengo a pasar el rato, para no estar echado en el sofá viendo televisión”, relata. “La pesca es relajante, ayuda a sacar los huesos al sol y pasar el rato entre amigos”, apostilla el pescador veterano. Javier González, otro aficionado de mayor edad, explica que es su forma de desconectar “vengo a pasar la tarde o la mañana”.

Los peces que más salen

El arte de pescar es inesperado y cada jornada es diferente. Algunos días son jornadas sin suerte, otros, los pescadores se pueden ir con las manos llenas. Pero si de capturas se habla, los peces que más salen en la zona de O Parrote son peces pequeños, como coinciden la mayoría de los pescadores. No hay que dejar de mencionar, que si se quiere realizar pesca recreativa en la zona, es necesario pedir un permiso concedido por la Xunta.

Ántar Vidal confirma que lo más grande que cogió en la zona fue “una margota de treinta centímetros, y no en O Parrote, en la zona de Adormideras”. Javier González comenta que lo que más sale “son sardas y xurelos”. José Manuel Pomar hace una breve broma de lo que pueden encontrarse los pescadores en la zona de pesca del castillo de San Antón: “algún calamar desnortado, que tenía ganas de ser cazado”. Alexander Anyelov comenta que el pez más grande que pescó aquí, pesaba dos kilos y algo, “pero no se que era, porque no conozco los nombres de los peces en castellano”.

Alexander Anyelov, un búlgaro de cincuenta años, es otro de los pescadores que decide pasar la tarde en la zona de O Parrote y ver si tiene suerte de llevar alguna sorpresa a su casa. “Yo pesco hace más de veinte años, es un deporte que me gusta mucho”, aclara Anyeloc. El búlgaro lleva dos horas sin que ningún pez pique en su caña, pero a su lado, se encuentra un gallego que ya tiene en su haber unos cuantos. “En los pescadores hay mucha envidia. Porque cuando uno saca algo grande o muchos pescados en el lapso de pocas horas, el resto decide tirarse encima de ti, para ver si tienen suerte”, señala Anyelov. Fuera de que sea un deporte que tenga a algún envidioso, todos los pescadores afirman que es un momento en el que se aprende de los que tienen mas experiencia. Ántar Vidal comenta que lo más le gusta de la pesca es conocer a mucha gente “la mayoría de los que vienen aquí, tienen muchas historias que contar porque llevan muchos años con la caña”. Javier González considera que te puedes encontrar con personas de diferentes países y “puedes intercambiar diferentes maneras de pensar y de pescar, se aprende mucho”. Carlos Torrado reflexiona que Galicia es un lugar privilegiado realizar este deporte, porque es muy diverso. “Yo soy coruñés de toda la vida y he descubierto sitios muy chulos para pescar que no tenía idea. Calitas y playas que están muy bien”, explica el joven Torrado. Además, añade que es un hobby muy divertido, pero para nada barato: “La caña y los suplementos no son accesibles, si buscas comprar algo de calidad”. Lo que más disfruta Carlos Torrado de la pesca es el tiempo de calidad que pasa con los amigos. “Al final, pasas las tardes con amigos, vas a tomar algo y la sensación que tienes cuando capturas algo, es muy chula”, señala el joven. Una comentario singular que realiza Torrado es que le divierte ir al supermercado, ahora que aprendió a pescar, porque “piensas, pues mira, este pez lo pude haber capturado yo”, señala con una sonrisa.

Las anécdotas, el plato del día

La mayoría de los pescadores cuentan anécdotas de sus días bajo el sol o la lluvia, esperando con sus cañas a que algún pez quiera picar. La mayoría, son positivas, como la que relata Luis Vilela. “Creo que la mejor anécdota que tengo fue cuando saqué el pez más grande desde que hago este deporte, un congrio de 12 kilos. Ese día había pasado muchas horas sin coger nada”, cuenta Vilela. Además, comenta que para él, la mejor historia que tiene pescado es la fauna que puede encontrar “aparecen delfines o nutrias, eso es sumamente bonito”, señala Vilela. Pero no todas las anécdotas son positivas, también las hay menos exitosas. Como la que relata Álvaro Rodríguez, que recuerda cuando perdió una gran pieza. “Estaba pescando en A Costa da Morte y venía recogiendo un pez de casi cinco metros. Cuando lo tenía a nada de la costa, lo perdí. Fue muy triste”, señala Rodríguez.