¿Qué tiempo hará en A Coruña? Así viene el fin de semana del cambio de agosto a septiembre

El tiempo en A Coruña se mantendrá estable durante prácticamente todo este fin de semana en el que agosto dará el relevo a septiembre asi que mientras crece la inestabilidad en otros puntos de Galicia y de la península Ibérica la costa coruñesa no notará los efectos de la DANA que sí afectará a otras latitudes y la situación atmosferica no ofrecerá sobresaltos en el litoral coruñés. La única anomalía en la predicción meteorológica para este viernes 30, sábado 31 y domingo día 1 en A Coruña es que las temperaturas registrarán valores anormalmente altos para esta época del año, sobre todo las mínimas: los termómetros no bajarán de los 19 ó 20 grados. Las máximas hoy no superarán los 22 grados pero mañana y pasado alcanzarán los 24 grados.

Por lo demás, Meteogalicia prevé que el fin de semana transcurrirá --incluido este viernes-- con alternancia de nubes y claros, así que veremos momentos de nubosidad compacta y cielo gris pero también se esperan intervalos en los que asomará el sol. Y no se esperan lluvias por lo menos hasta el domingo por la noche, así que el relevo de agosto a septiembre transcurrirá en A Coruña con tiempo estable, seco y, a ratos, soleado.

El lunes, día 2, será una jornada de transición con ierta inestabilidad atmosférica en general en Galicia acompañada de un descenso de las temperaturas, pero ya a partir del martes día 3 Meteogalicia prevé de nuevo un aumento de la influencia anticiclónica con entrada de aire cálido en superficie, así que la probabilidad de lluvias será baja en los primeros días del mes de septiembre. Las temperaturas retornarán a valores acordes a la recta final del verano en A Coruña, con máximas que apenas superarán los 20 grados y mínimas que previsiblemente rondarán los 15 grados. Más información.