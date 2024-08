Los vecinos de As Xubias, en A Coruña, exigen una explicación

“Están haciendo un plan entre la empresa y el Ayuntamiento sin tener en cuenta a los vecinos”, protestaba este jueves uno de los presentes en el encuentro de los residentes de As Xubias para discutir el convenio firmado recientemente entre el fondo suizo Ginkgo y el Concello, que facilitará que el primero construya edificios en la zona. Era el sentir mayoritario entre los más de veinte asistentes que se agolpaban en el local social de la antigua casilla ferroviaria junto A Toquera, entre la vía férrea y el mar, ocupando todos los taburetes del pequeño edificio, algunos escuchando de pie o desde la puerta. Entre interrupciones por el paso del tren y presentaciones de vecinos que no se conocían, los habitantes de As Xubias hablaron de presentar alegaciones, denunciar defectos del convenio, reunirse con instituciones y partidos, y, sobre todo, de cómo desconocen los detalles de un proyecto que cambiará la fisonomía del barrio.

A falta de agrupación vecinal, el encuentro estaba convocado por la asociación cultural Eumedre, cuyo secretario, Lucas Santolino, explicó a los vecinos los contenidos del convenio y cómo este es una “declaración de intenciones” en la que no queda claro cuánto se va a construir, ni qué terrenos se verán afectados exactamente. Su presidente, Roberto Prado, señaló que están pendientes de una reunión con el BNG y, como pronto para septiembre, con Ginkgo, pero, según declaró a este diario, no han recibido explicaciones del Concello, y, cuando la alcaldesa visitó As Xubias, no tuvo un encuentro con los vecinos en el que pudieran plantearle dudas.

Ante la falta de información, los miedos de los residentes se disparan. Varios expresaron el temor de que el desarrollo urbanístico llevase a que les expropiasen sus propiedades. Uno interpretaba que los dueños de casas ya existentes podrían entrar dentro del desarrollo como promotores minoritarios. Otros tenían miedo de posibles desarrollos en altura, varios proclamaban su escepticismo sobre la declaración del convenio de mejorar la zona, “muy de los tiempos que corren, pero que no está definida”. Más de uno temía que el Concello estuviese respaldando una actuación de “especulación” urbanística, y varios propietarios afirmaban que el fondo se había puesto en contacto con ellos para apremiarlos a vender antes del pasado 15 de julio. Pero una y otra vez la idea volvía a la falta de información. “No se sabe nada, y no hay plazos”, resumía uno de los presentes en la reunión el sentir mayoritario.

Organización

El otro sentimiento que dominó la reunión fue que había que organizarse, para lo que Eumedre recopiló contactos de los presentes y propuso posteriores reuniones. Aunque no se llegó a un acuerdo definitivo sobre qué hacer, una de las propuestas populares fue la de enviar masivamente peticiones al Ayuntamiento para reclamarle qué “informes técnicos y jurídicos” respaldan el convenio, para luego aprovechar el plazo de alegaciones abierto actualmente y presentarlas. Varios vecinos afirmaban que hay “errores de forma” en el convenio, y uno defendió que manifestándolos podría pararse su tramitación.

El otro eje fue la presión política. Al tiempo que un vecino llamaba a organizarse y hacer ruido, otros hablaban de reunirse con el Ayuntamiento y con la empresa. Y, como el futuro urbanístico tendrá que pasar por el pleno, con el BNG y el PP, los dos grupos de la oposición municipal y que, conjuntamente, suponen la mayoría de concejales.

