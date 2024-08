De empezar de cero en A Coruña al millón de seguidores: “Cuba no da oportunidades a los jóvenes”

La cubana Ana Laura Mateu Díaz o Anita Mateu como se la conoce en redes sociales, comenzó su viaje en el mundo digital en el 2018. Ahora cuenta con más de un millón de seguidores entre todas sus plataformas, TikTok, Instagram y YouTube. El hilo de sus creaciones comenzó contando la realidad que vivían los cubanos. Al llegar a España, sus vídeos migraron a contar el giro de 180 grados que dio su vida, mostrando las principales diferencias entre Cuba y el país serrano. El por qué de elegir Galicia, fue su mejor amiga. “Llegué hace dos años a Galicia. Decidí venir aquí porque tenía a mi mejor amiga en Carballo y me ayudó a asentarme” comenta la joven Mateu.

La decisión de irse de Cuba estuvo siempre en su imaginario, pero era difícil de concretar. La imposibilidad de ahorrar y la baja calidad de vida, fueron un impedimento de oportunidades para la joven. “Desde que estaba estudiando, supe que mi país no iba a darme la oportunidad de tener una buena vida”, señala la joven.

Ana Mateu tiene familia en otras comunidades autónomas de España, por lo que ya conocía el estilo de vida español. Pero mudarse del otro lado del Atlántico, era costoso. En el 2018 comenzó a hacer contenido en las redes sociales, vídeos en YouTube. La plataforma le empezó a pagar y vio que su realidad podía cambiar. “Ahí comencé a ahorrar un dinero y vi la posibilidad de irme. Gracias a las redes, gracias a mí”, enfatiza la joven.

De A Coruña, le gusta todo. “Me gusta la comida, los paisajes, todo es súper verde. El clima no me desagrada. En verano se pasa muy bien y en invierno, aunque llueva, no me molesta. No planeo irme de A Coruña todavía”, señala Ana Mateu. De Cuba, echa de menos principalmente a su familia. “Lo que más extraño de mi país es mi familia. También las costumbre y la playa, pero solo eso. Es triste Cuba, deprime verla como esta actualmente”, subraya Mateu.

La vida en Cuba

La vida en España es muy diferente a la que conocía, principalmente porque en Cuba, la mayoría de las casas están sin terminar, no hay electricidad y tampoco hay oportunidades, de ningún tipo, relata. “Es muy difícil vivir allí. Todos los jóvenes quieren emigrar y buscar una vida mejor”, señala Mateu. “No hay prácticamente electricidad. La mayor parte del día hay apagones, la inflación es horrible y los salarios no alcanzan para nada. Un salario de un mes en Cuba, se acaba comprando un cartón de treinta huevos y una leche. Es muy difícil”, cuenta la joven. “Yo tengo que ayudar a mi familia económicamente, porque si no, no pueden realizar la compra”, explica Mateu.

Trabajar en redes sociales en la isla caribeña tampoco es fácil. El internet es lento y llegó tarde, en el año 2014. “La red era para los turistas y solamente estaba en los hoteles”, explica la joven creadora de contenido. En el 2018, llegaron los datos móviles y fue cuando decidió abrir sus redes sociales, pero tuvo que pedir ayuda. “Conectarse en redes sociales en Cuba, no se puede, está todo bloqueado”, señala Mateu. “Los creadores de contenido cubanos deben pedir ayuda a los que viven en el extranjero. Los cubanos que vivimos fuera les damos nuestros datos a los que viven en la isla, para que puedan usar sus redes”, comenta Mateu.

Los creadores de contenido digital cubanos tienen un rol político, porque son ellos quienes dan visibilidad a la situación interna del país, frente al silencio de los políticos. “Hubo creadores de contenido cubanos que terminaron presos”, comenta la joven. Este año, Mateu estuvo en Cuba, con muchas ganas de ver a su madre, pero preocupada. “Me arriesgué de todas formas, porque tenía ganas de ver a mi mamá, pero tenía miedo. Por suerte, no pasó nada”, apostilla Mateu.