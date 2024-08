Vecinos del Agra del Orzán denuncian el “sinvivir” provocado por un narcopiso

Un grupo de vecinos del barrio Agra do Orzán están en un “sinvivir”. Todo por un supuesto narcopiso en la calle Laracha que no deja dormir a los habitantes de 15 viviendas del edificio por el alto tráfico de personas y peleas. La Policía ha intervenido en varias ocasiones en el domicilio.

Una de las vecinas del inmueble sitúa el inicio de los problemas a finales de abril, cuando llegaron los nuevos inquilinos. “Ni una semana había pasado y ya nos dimos cuenta que era un narcopiso, se escuchaban portazos a todas horas”, explica. Los visitantes llegaban a todas horas de la noche, pero sobre todo entre las 23.00 y las 04.00 horas. Después empezaron los ruidos dentro de la vivienda y las peleas en el portal. “Los follones empiezan en la vivienda, después se desplazan a las escaleras. Bajan del piso discutiendo a unos niveles que es imposible no despertase”, relata esta vecina.

Ante esta situación decidieron poner cámaras para controlar lo que pasaba, pero no consiguió disuadir de estos comportamientos. “Les da igual. Nosotros somos simplemente daño colateral”, denuncia.

“Yo vivo en frente. Tengo grabaciones que te asustarían de ellos dando golpes a los muebles, rompiendo cosas. Es un grado de violencia que yo, a mis 62 años, nunca había vivido”, dice esta residente. “Ya se lo dije todo a la cara, pero siguen igual”.

Ana Álvarez, otra de las vecinas, señala que el propietario de la vivienda es un señor mayor, con una discapacidad. “El dueño en principio estuvo de acuerdo porque era muy buena gente, conocida toda la vida, pero tonto no es y sabe lo que pasa. Tiene una discapacidad importante, está solo y claro, afrontar este tema es complicado. La denuncia está cuesta para que podamos desalojarlos, pero lo que vemos que es un poco ineficaz”, señala.

Lo que más les preocupa son los posibles casos de violencia contra mujeres. “No sé si siempre es la misma, si son varias. Una vez la escuchamos gritar por la ventana, que tenemos las grabaciones, que me pedía auxilio, y decía, no me dejan salir, no me dejan salir, que alguien llame a mi abuela”. Aunque afirman no saber cuántas son o hasta qué punto podrían estar en riesgo, los episodios vividos en los últimos meses les dejan intranquilos.

Álvarez señala que ese día, como en otras ocasiones, intervino la policía pero que esto sigue sin ser suficiente. “Ellos se ríen en su cara cada vez que vienen y los identifican”. Los vecinos se reunirán con la concejala de Seguridad Ciudadana el próximo 3 de septiembre, pero admiten que no tienen demasiada esperanza. “No creo que solucione mucho o nada, porque cada vez que llamamos a la Policía Local, no Nacional, a la Local, no tienen dispositivos”, indica, “ayer tardaron dos horas”.

Los habitantes del edificio asumen que la situación irá a peor. “El grado de violencia aumenta por momentos”, dice Álvarez, que considera “inevitable” un posible enfrentamiento. “Ya dos veces se sacaron a unas chicas de la casa, hay peleas constantemente. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la madrugada estamos a golpes, aparece uno con un ojo morado, aparece otro con un brazo roto, aparece otro que de repente va con muletas...”

Les preocupa especialmente la seguridad de los menores que viven en el edificio. “Un día pusimos unos carteles advirtiendo que pasaba esto, y uno de ellos bajó con mucha violencia, arrancó los carteles, y le escuchamos decir: ‘Como me entere quién lo puso, lo mato”, dice Álvarez.

La noche del jueves fue la gota que colmó el vaso. “El conflicto fue horrible. Hubo una pelea y salieron por la ventana una mujer, tres hombres y había otros tres en la calle”. Como respuesta a lo soportado los últimos meses los vecinos han organizado una cacerolada el próximo miércoles a las 20.00 horas, para denunciar la “desprotección” que sienten. “Solucionar no solucionaremos nada, pero por lo menos ese derecho a la pataleta yo creo que seguimos teniéndolo. Que se entere todo el mundo de lo que pasa y que hay una dejadez”.