Sobre a alga asiática invasora na Coruña

O pasado mes de xullo publicouse un artigo asinado por Pilar Díaz-Tapia e colaboradores (**) no que se describía a chegada a varios puntos do norte ibérico dunha especie invasora de alga, orixinaria do leste de Asia, chamada Rugulopteryx okamurae. Os primeiros núcleos galegos desta invasora foron detectados entre xuño de 2023 e xuño de 2024 en Nigrán e a zona de Santo Amaro, na cidade da Coruña. Esta especie está presente desde hai unha década nas costas andaluzas, onde se expande rapidamente e chega a atinxir coberturas do 100% nos fondos mariños entre os 0 e os 40 metros de profundidade. Despraza a case todas as algas nativas, ocasionando o colapso dos ecosistemas mariños e provocando, ademais, problemas nas pesquerías locais. As arribazóns masivas nas praias supoñen un gasto importantísimo para moitos municipios.

A finais do pasado mes de xullo a Xunta de Galicia creou un comité de expertos para monitorear a invasión incipiente desta alga na costa galega. Só cunha rede de seguimento desde terra (caracterización das arribazóns nas praias) e desde o mar (realización de inventarios submarinos de algas en treitos delimitados) se poden detectar novos núcleos e, quizais, evitar a súa expansión descontrolada.

A retirada manual con mergulladores das poboacións incipientes, como as da Coruña e Nigrán, semella fundamental para realizar un primeiro control. Alén diso, recentemente publicouse que os ourizos de mar (Paracentrotus lividus) poden axudar a controlar esta alga invasora.

O G. N. Hábitat considera que o programa de seguimento de Rugulopteryx okamurae desde costa e desde o mar debería realizarse con carácter urxente, e atinxir zonas con tránsito de buques, unha vez que as súas augas de lastre poden conter propágulos desta alga invasora. Tamén é necesario que se destinen fondos suficientes para novas investigacións sobre o uso de ourizos de mar para o control desta alga invasora.

Conclusión: este caso demostra a importancia da detección temperá das invasións biolóxicas para así ter unha mínima oportunidade de atallalas. A investigación, con suficiente financiamento, é tamén crítica para incrementar as posibilidades de éxito no control. En todo caso, o constante tránsito de buques, coas problemáticas augas de lastre, vai facer da loita contra as algas invasoras unha constante nas próximas décadas.

(*) Con esta entrega damos comezo a unha colaboración entre La Opinión de A Coruña e o Grupo Naturalista Hábitat, para falar de temas de actualidade relacionados co medio ambiente da cidade da Coruña e a súa comarca.

(**) Artigo “Multiple introduction events expand the range of the invasive brown alga Rugulopteryx okamurae to northern Spain”, na revista SSRN.