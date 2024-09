A Coruña, imperio del ‘naming’

En el mundo líquido de las redes sociales, las modas vienen y van, y aunque es complicado que alguna propuesta encuentre arraigo entre el maremágnun de contenidos digitales, alguna lo consigue. Una que ha sobrevivido a las tendencias es Masters of naming, cuenta de X que recopila, desde hace años, los nombres más ingeniosos de todo tipo de negocios, comercios, restaurantes y tiendas de toda la geografía. Al fin y al cabo, el ingenio de la gente es algo que nunca deja de sorprender.

A Coruña es, a su manera, un pequeño imperio del naming en el que no faltan negocios, de toda naturaleza, que tiren de juegos de palabras para sus nombres. Algunos nacen fruto del azar: el más mítico de todos ellos quizás sea Os Peores Vinos, inicialmente llamado Os Peares Vinos, pero que optó por la retranca por aclamación popular. La hostelería, en general, se presta al naming ingenioso. En la ciudad tenemos ejemplos tan aclamados como Croqueta y Presumida, especializado en croquetas, o Bao Viene, donde el pan bao es la estrella de la carta.

Rodrigo Fernández en la puerta de su floristería. | // CASTELEIRO/ ROLLER AGENCIA

Un ejemplo glorioso es el La.Con.Fusión, antes llamado Manolito, donde el rey es el lacón. En su caso, el nombre ingenioso surgió de la necesidad de ponerse en el mapa tras la reapertura. “Nosotros éramos el Manolito de toda la vida. Diez días antes de la pandemia, decidimos cerrar por jubilación de mi madre. Fue una suerte, porque nos pilló cerrados como restaurante. El nuevo nombre surgió de mi hermana Ana al día siguiente de cerrar”, cuenta Manolo Souto, su actual propietario.

Cuando un negocio de esos de muchos años y mucha sona apuesta por renombrarse, no siempre le sale bien. Su audiencia, habitualmente, se rinde a la costumbre y les condena al nombre antiguo. No es el caso de La.Con.Fusión, un nombre difícil de olvidar. “Pensamos que venía al pelo, porque nuestro plato estrella es el lacón. También tiene su punto de confusión, porque esto antes era el Manolito, pero ya no; y yo soy Manolo, pero no Manolito... la cosa funcionó”, relata el propietario.

A veces, los nombres no hacen referencia al producto que despachan, pero están igual de conseguidos. Es el caso de La Cantina Sixtina, especializada en cachopos de todos los tipos imaginables y decorada con frescos que homenajean la obra de Miguel Ángel; el Bar Tracio, tributo anfibio que no muchos reconocen; el restaurante Paladar y Tomar o el Takontento, donde los protagonistas son los tacos. Uno de los más celebrados, ya cerrado, es la cervecería Abbey Beer que son dos días, una gran pérdida para los sibaritas del naming sin duda.

Dueño de la pescadería Marc del Norte. | // IAGO LÓPEZ

Las tiendas de alimentación también se prestan, y mucho, a este tipo de juegos de palabras. Ahí están la quesería Esquesito, para la que poco más hay que decir; o la pescadería Marc del Norte, que tiene más enjundia de la que se le adivina: “Mi hijo se llama Marc, y es un poco en honor a él. Como somos una pescadería...”, resume su propietario, Marcos Sendón, que abrió hace más de 10 años un negocio que ha cuidado hasta hoy y que no deja de crecer, pues ya incorpora carnicería e identidad digital, con una cuenta de Instagram que atesora cerca de 30.000 seguidores, y en la que divulgan sobre el mar (del norte) y sus productos y especies.

Existen otros ejemplos cerrados, como la memorable bocatería Bocata y Fuga, que ya no existen en el callejero, pero cuyo nombre siempre tendrá un hueco en el recuerdo de los que fueron sus clientes. Si se abre el foco en el sector comercial, existen innumerables ejemplos de tiendas coruñesas que han tirado de imaginación a la hora de elegir marca. Ahí está, por ejemplo, el desaparecido videoclub Montevideo, el negocio de compraventa de objetos de segunda mano Nolotire, la tienda de muebles y enseres del hogar Sada Home (ubicada, por supuesto, en Sada) o la lavandería Piña Colada, también cerrada, pero inolvidable.

Más reciente es la floristería Marchita Seas, que abrió hace tan solo dos años y ya va viento en popa. “Me hizo gracia, porque una tienda de flores es la antítesis de marchitar. También tiene un punto de estas expresiones de toda la vida, como maldita sea, recórcholis...”, cuenta su responsable, Rodrigo Fernández. Cuando abrió su tienda, llevaba ya varios años especializado en la organización de bodas y otros eventos bajo la marca Querido Rodrigo. Ahora, con Marchita Seas, complementa su negocio a través del diseño de decoración floral para eventos, muy en auge en los últimos tiempos. En un mar de flores, el naming con gancho ayuda a sobresalir. “Es un reclamo porque te diferencias un poco de la competencia, es simpático”, cuenta el propietario del negocio.

Los encargados de La vida es huella. | // CASTELEIRO/ ROLLER AGENCIA

El sector de las mascotas también se presta a experimentar con el nombre. La peluquería canina Gamperros, situada en Miño, es uno de tantos ejemplos; pero uno de los más redondos es, sin duda, el de un negocio que en A Coruña es casi único en su especie: el servicio funerario para mascotas La vida es huella, que ofrece instalaciones y recuerdos para despedirse de los animales de compañía en sus últimos momentos.

“Se nos ocurrió el nombre porque, a pesar de todo el dolor que se siente tras la pérdida de los compañeros, nos dejan una huella especial que al final es bonita. Tenemos que agradecer el haberlos tenido”, cuenta su responsable, Patricia Montejo, que se inspiró en una reflexión de la famosa película La vida es bella para este ejemplo tan conseguido de buen naming. “Al final, nos han hecho felices durante los años que nos estuvieron acompañando. Nos han dejado una huella que vale la pena haber vivido”, concluye.