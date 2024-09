“Seguimos teniendo las mismas ganas de jugar y arriesgarnos un poco”

Sidonie es sinónimo de fiesta y diversión en cada uno de sus directos. El 6 de septiembre se presenta en A Coruña una nueva oportunidad para gozar del grupo catalán en el Recorda Fest, en el muelle de la Batería. Marc Ros habla de lo mucho que le gusta Galicia, de la necesidad de jugar y arriesgarse y de un próximo disco que será en catalán.

Comparten cartel con Amaral, Fran Perea o La Oreja de Van Gogh...

Es sensacional. Me parece brutal el viaje por el que han pasado estas bandas. Algunas han pasado de ser grupos prácticamente olvidados a ser reivindicados y ahora estar de moda. Me parece excelente y muy buena noticia. Esas bandas nunca han dejado de estar ahí ni de hacer buenas canciones.

Por fin traen a A Coruña su último disco: Marc, Axel y Jes. ¿Cómo ha sido girar con él?

Pues se me está haciendo muy corta esta gira. Ya pienso en los dos últimos conciertos, que van a ser en Barcelona y Madrid, y me doy cuenta que se acaba. El tiempo pasa volando. Y ahora ya estamos a otra cosa, que es grabar otro disco. Me gustaría haber tocado todas las canciones del disco en directo, pero al final nos hemos quedado como siempre con las que han sonado más, como No salgo más o CD. Me parece que tengo los mismos nervios de equivocarme con la letra que el primer día.

Ese fin de gira pasará también por la sala Pelícano. ¿Cuál es la relación de Sidonie con el público gallego?

Bueno, que no suene a topicazo todo lo que te voy a decir de esta tierra que tanto amamos. De hecho, por las venas de uno de nosotros corre sangre gallega. A lo largo de los años, hemos hecho muchos amigos y amigas aquí. Fue uno de los primeros sitios que nos llamó para salir a tocar fuera de Cataluña y uno no se olvida de eso. Aparte de lo bien que se come. Lo único que le corta al rollo a un mediterráneo como yo es el clima, pero creo que está cambiando.

¿Qué tienen preparado para esta recta final?

Vamos a intentar añadir alguna canción que aún no hemos tocado, aunque yo creo que, de los últimos discos, nunca habíamos tocado tantas canciones de un mismo álbum y esto dice mucho de la salud de un grupo. También podríamos avanzar alguna canción del próximo disco, que va a ser en catalán. Tenemos muchas ganas de compartir esos temas.

Ya publicaron discos en inglés y en castellano. Ahora catalán. ¿Por qué este nuevo rumbo?

Si eres bilingüe, como yo, siempre es muy tentador poder decorar o arreglar una canción en diferentes idiomas. Lástima que mi italiano sea horrible y mi francés, desastroso. Podría intentarlo en gallego. Es muy divertido porque es como tocar una canción con diferentes instrumentos. Cada idioma tiene una melodía diferente y unas cadencias diferentes. Sueno diferente al cantar en otro idioma. El catalán tiene cosas buenas y no tan buenas a la hora de escribir. La buena es que es el idioma que hablo desde pequeño, entonces me cuesta menos encontrar palabras. Pero, en cambio, la longitud de las palabras puede ser una trampa.

Se le nota ilusión cuando habla de grabar un nuevo disco. ¿Cómo lo consiguen tras más de 25 años juntos?

Pues mira, por cosas como esta, por tener las mismas ganas de jugar y arriesgarnos un poco. Yo sé que el idioma puede ser una barrera y nosotros no queremos perder público, pero creo que es responsabilidad nuestra escuchar otras músicas cantadas en otros idiomas como el portugués o el japonés. Eso no te lo va a dar ni Los 40 ni tu radio de confianza. Yo si leo a Rosalía de Castro, intento leerla en ediciones bilingües. Sabemos que sacar un disco en catalán es un riesgo, pero es lo que nos permite seguir con esto como un juego porque todo lo demás es un rollo. Estar fuera de casa no me gusta nada. Estar de gira no me gusta nada. Me gusta hacer conciertos. Entonces es divertido jugar dentro del estudio y si luego lo podemos llevar al escenario, mejor que mejor.

Lo que demuestran en sus conciertos es que se divierten y que eso de No salgo más es solo el título de una canción.

(Ríe) Bueno, me gustaría cumplirlo porque voy teniendo una edad que no puedo trasnochar mucho porque no me sienta bien. Sí que es verdad que uno de los momentos más divertidos de estar de gira es coincidir con otros músicos. Estos días, por ejemplo, hablé con Amaro Ferreiro, al que echo mucho de menos y a su familia. Hace tiempo que no nos vemos y cuando nos juntamos hay una gran fiesta, pase lo que pase. Luego el lunes es un destrozo, pero es muy divertido y hablamos de cosas muy interesantes. Esto es por lo que yo no puedo dejar esto.

