Tres premios a los tomates de Lúa de Dexo: “Son cultivos artesanos, buscamos sabor”

Los tomates de la huerta de Lúa de Dexo han conquistado el IV Festival del Tomate de Cantabria. Los productores Fran Gil y Sonia Rodríguez salen del certamen con tres premios: mejor cherry, con su variedad A Marola; tercer mejor cherry para Mexilón de Lorbé; y tomate más bonito, con Purple Sunrise. “Fue espectacular. Fue increíble. Tres premios. Y además es la primera vez en el festival que alguien gana tres premios y que gana un primer premio en dos ediciones consecutivas”, celebraba Gil recién salido del certamen, aún “asimilando” el éxito. “Para nosotros es la bomba absoluta”, aseguraba en la tarde de este domingo.

Tomates A Marola, en la huerta de Lúa de Dexo, en 2023. | // CARLOS PARDELLAS

La cita, que reúne a productores “de toda España, de países como Portugal, Italia y Francia y hasta de Uruguay”, detalla Gil, ya había premiado los productos de Lúa de Dexo. En su primera participación en el festival, hace tres años, conquistaron el premio al tomate más bonito. En la segunda, el año pasado, se llevaron el galardón al mejor cherry, también con A Marola. “Si lo comes con los ojos cerrados, no parece un tomate”, explicaron entonces a este diario para dar idea de la gran dulzor de estos frutos, más verdes que rojos.

Los productores, que cuentan con el sello de calidad de la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, reciben el triple galardón como “un reconocimiento a que se hicieron bien las cosas, a nuestra idea de ser un poco punkis en la agricultura, hacer las cosas diferente y no apostar por variedades comerciales, sino autóctonas, buscando solamente el sabor”, señala Gil. “Al final, se refleja”, afirma.

El hortelano explica que sus cultivos son “100% artesanales, con variedades artesanales y con un “cultivo 0 químicos absoluto”. Su decisión de renunciar a las variedades comerciales supone una menor producción por planta, pero un mayor sabor. “Nosotros tenemos 1.000 plantas de tomates que dan unos 150 o 160 kilos a la semana en temporada de verano. Y en una variedad comercial... podíamos ir a un vivero y comprar, y darían 14 o 15 kilos por temporada cada planta, cuando las nuestras dan cuatro”, asegura. “La gran pregunta en el mundo del tomate desde hace 20 años es por qué los tomates no saben a tomates. Vas al súper y hay tomates, sí. ¿Y alguno sabe a algo? No. Porque son variedades comerciales y la gran agroindustria prima la cantidad de kilos que se producen y que la conservación sea mucho mayor, pero no se prima el sabor, en absoluto”, afirma. “Nuestra producción es todo lo contrario. Repercute en el precio, evidentemente. Pero nosotros tenemos todo agotado. Se nos va dando la razón”, apunta Gil.

El productor detalla que Lúa de Dexo tiene “todo absolutamente reservado de antemano, ya antes de los premios”, con una lista de espera de dos semanas. Demanda y premios in crescendo parecen aplaudir la trayectoria de Lúa de Dexo, que despunta cuando han pasado solo cuatro años y medio desde su constitución: a principios de 2020. Comenzaron con cultivos domésticos y, a medida que algunos vecinos fueron probando sus tomates, su reputación se extendió a municipios vecinos. Ahí se percataron de que su apuesta podía tener éxito. Y hasta hoy.