Vuelta al cole en A Coruña: más rutinas, descanso y menos pantallas, la ‘receta’ de los psicólogos para afrontar el regreso

“La vuelta al cole es como un tópico, pero lo es para todos: tanto para los niños más pequeños, como para los adolescentes. Y para los adultos, también. Durante el verano, perdemos las rutinas y volver a ellas es importante porque son un signo de seguridad. Por eso sientan tan bien”, resalta la psicóloga educativa María Begoña Castro Iglesias, integrante de la junta directiva de la Sección de Psicoloxía Educativa del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), en plena cuenta atrás para el regreso a las aulas, el próximo 11 de septiembre. Durante la temporada de ocio, insiste, “está bien que no haya tiempos marcados” y que “las vivencias sean de distinta manera, para romper ese ciclo”, no obstante, advierte de que “el regreso a la rutina puede crear determinada ‘desregulación’, tanto del ciclo del sueño, como de la vigilia e, incluso, del cansancio”. “En los más pequeños, todo esto se puede reproducir con pataletas, ansiedad, irritabilidad... Y, en adolescentes y adultos, con sensibilidad emocional y determinado estrés, si no volvemos a esa rutina con un tiempo determinado”, apunta.

“Lo ideal es que los más pequeños vuelvan a retomar esos tiempos marcados 15 días antes del inicio del cole mientras que, en otras etapas evolutivas, quizás en una semana ya estemos ‘regulados’, por decirlo de algún modo, otra vez”, prosigue la integrante de la junta directiva de la Sección de Psicoloxía Educativa del COPG, quien recuerda que, para los niños de menor edad, que inician la Educación Infantil, “aunque coincidan” en clase “con algún compañero de guardería, no dejan de ser caras y espacios nuevos”. “Nunca debemos engañarlos. Eso es lo peor que les podemos hacer. Hay que explicarles el proceso porque (si bien es cierto que, con su capacidad de razonamiento) sí entienden. Decirles, por tanto, a dónde van a ir; qué van a hacer; explicarles que van a pasarlo bien, pero que también van a aprender cosas nuevas...”, considera Castro Iglesias, antes de hacer hincapié en la importancia de “destacar, siempre, el lado positivo de esa vuelta a los que ya empezaron otros cursos” y hacerlo, también, “de ese espacio nuevo que, realmente, va a ser de disfrute”. “Esa adaptación de los más pequeños, cuando comienzan, hay que hacerla, sobre todo, de un modo seguro. El tiempo es algo que ellos no entienden, porque están en un momento muy concreto a nivel cognitivo. Decirles lo que vamos a vivir dentro de un rato... Eso ellos no lo comprenden. Tenemos que asociarlo a determinados momentos. Por ejemplo: ‘Ya te vengo a buscar para comer’. Momentos concretos, y que para ellos tengan un significado importante”, sugiere.

"Ritual de despedida"

“Y, después, ese momento de ‘desapego’, que sea lo menos traumático posible”, continúa. “Nosotros, como adultos, tenemos que ‘regularnos’. No debemos vivir esa separación con ansiedad, porque los niños lo van a percibir. Ese es un momento de un abrazo, por ejemplo, importante. No hay una manera determinada, pero puede establecerse como una especie de ‘ritual de despedida’. Algo que se vaya a hacer siempre”, subraya Castro Iglesias, quien incide en que la finalidad es que “ellos se sientan seguros”. “También es fundamental ser muy puntuales a la hora de recogerlos en el colegio, de modo que, cuando salgan, esté siempre allí esa persona de referencia. Y hacer las cosas con tiempo. Evitar el estrés matutino es clave para todos, no solamente para los más pequeños”, recalca, antes de reiterar “la importancia del descanso, pero también de la alimentación”.

“En los últimos años, estamos viendo que los niños llevan un tentempié de media mañana muy importante (cuando tendría que ser algo pequeño, porque después ya van a comer), sin embargo, muchos vienen sin desayunar porque no tienen ese hábito”, sostiene la integrante de la junta directiva de la Sección de Psicoloxía Educativa del COPG, y recalca: “Es primordial, desde muy pequeños, crear el hábito de desayunar bien. Si no es así, la capacidad de concentración y de atención será muy baja. Y, con respecto al descanso, lo mismo. El descanso es igual a rendimiento al día siguiente, tanto en niños, como en adolescentes y en adultos. Produce un bienestar, cerebral y físico. Si no hay descanso, no hay concentración”.

Limitar la exposición a las pantallas

Castro Iglesias hace hincapié en que “los patrones del sueño se alteran muchísimo en verano”, de ahí la importancia de “anticipadamente, volver otra vez a ‘regular” y, en este sentido, llama la atención sobre la necesidad de “limitar la exposición a las pantallas de todo tipo, incluido el teléfono móvil”. “Una hora antes de irse a dormir, se deberían desconectar. Este es un consejo tanto para adolescentes, como para los adultos”, apunta la integrante de la junta directiva de la Sección de Psicoloxía Educativa del COPG, quien insiste en que “por la noche, ha de haber un descanso”. “El teléfono móvil, queda fuera. No pasa nada, no se precisa a esas horas, no tiene ninguna necesidad”, destaca, antes de retomar sus recomendaciones de cara a la vuelta al cole. “En el caso de los adolescentes, hay que estar muy pendientes de cómo comienzan el curso escolar. Si lo inician con ansiedad, si no... Cómo es la esa vuelta, todos los días, de la escuela, y preguntarles cómo se sienten”, aconseja.

Acompañamiento y supervisión

Incide, asimismo, Castro Iglesias, en que “los niños y las niñas, sobre todo en Educación Primaria y Secundaria, no necesitan ‘secretarios”. “Precisan acompañamiento, y una supervisión. Flaco favor les estaremos haciendo los padres si les hacemos todo: si todos en casa tenemos deberes, si todos en casa tenemos examen... No. Ellos tienen que adquirir sus responsabilidades, y desarrollarlas”, considera la integrante de la junta directiva de la Sección de Psicoloxía Educativa del COPG, quien lamenta que, en la actualidad, “por desgracia, eso está muy a la orden del día”. “Estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. A los niños y los adolescentes los hay que supervisar, sí, pero no hacer las cosas por ellos”, reitera, antes de reivindicar la importancia de “acompañarlos”.

“La adolescencia es una etapa evolutiva de muchísima sensibilidad, en la que necesitan nuestra compañía, y que estemos pendientes de cómo vuelven de la escuela: que les preguntemos, que hablemos con ellos... Más que nada, por si hubiese signos que nos pudiesen alertar de situaciones de acoso escolar. Un tema que está ahí, de modo que tampoco podemos cerrar los ojos. A lo mejor ahora no va a suceder, pero igual sí lo hizo en un momento determinado; o el niño o la niña en cuestión tiene miedo porque empieza 1º de ESO y no sabe qué se va a encontrar... Hay que acompañarlos mucho, emocionalmente, y saber cómo se sienten. Ver cómo se van adaptando. Si después de tres meses, con independencia de la edad, no hay una adaptación normalizada, entonces sí habría que consultar a especialistas. No antes, ya que cada uno tiene sus características y su personalidad para desarrollar la adaptación”, refiere.

Los especialistas urgen a estar presentes en la escuela: “Con la figura del orientador no llega” “Las figuras que existen, en este momento, en las escuelas, tanto en Galicia como en el resto de España —aunque hay alguna autonomía en la que está empezando a visibilizarse el trabajo del psicólogo educativo—, son los orientadores, quienes hacen una labor muy importante. No obstante, no todos los orientadores son psicólogos”, apunta la psicóloga educativa María Begoña Castro Iglesias, integrante de la junta directiva de la Sección de Psicoloxía Educativa del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), quien sostiene que “la figura del orientador resuelve muchísima burocracia”, y “también está para ayudar” pero “no llega”. “En la actualidad, el escenario que tenemos en el ámbito infanto-juvenil es tremendo, con situaciones autolíticas, de ideas suicidas y demás, que están ahí. Es un problema social muy preocupante, y todo esto tiene una derivación. Evidentemente, cuando hay ideas suicidas u otro tipo de problemáticas como, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria (TCA), esos casos desembocan en la clínica. Sin embargo, lo ideal sería trabajar en la prevención con psicólogos educativos, quienes deberíamos estar presentes, cuanto menos por áreas, para atender a esa población y ayudarle a resolver los conflictos de un modo profesional pero terapéutico, y no con farmacología”, considera.

