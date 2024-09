A Coruña engrosará su lista de grandes edificios públicos sin uso: ya tiene varios inmuebles vacíos desde hace años

La estación de autobuses, el Materno, la cárcel provincial, el cuartel de Agrela: varios de los mayores proyectos de edificios públicos del siglo XX en la ciudad languidecen sin uso o dejarán de estar ocupados en los próximos años, por el momento, sin un proyecto alternativo a la demolición. Paradójicamente, instalaciones públicas activas, como el Archivo Municipal, acumulan quejas por falta de mantenimiento o de espacio, y proyectos para aprovechar otros tardan años. En la vieja fábrica de Tabacos, cedida a la Xunta pero de propiedad del Concello y cuya reforma acabó en 2017, hay 3.000 metros cuadrados municipales que llevan vacíos desde entonces. Dos proyectos para reformarlos y usarlos fueron tumbados por Patrimonio aunque el Concello ha presentado un nuevo plan para trasladar allí servicios de Urbanismo y Bienestar Social.

Estación de buses

Inaugurado en 1975, el edificio quedará obsoleto cuando los vehículos se desplacen a la nueva terminal que formará parte de la intermodal, integrada con la actual estación ferroviaria de San Cristóbal. En el primer diseño de la intermodal, firmado en 2009 entre Adif y el Concello, iba a financiar la nueva estación, a través de la venta de suelo a constructores. El plan general permite un parque y torres de hasta 16 alturas. Ya en la década pasada, el Gobierno local de Marea Atlántica preveía convertirla en un nuevo cuartel de la Policía Local, pero el plan para reutilizar el edificio quedó olvidado en medio de disputas entre el Concello, que reclamaba la propiedad del suelo, y la Xunta, que entendía que tenía un documento por el que el Estado le cedía la titularidad de las parcelas. Ante las diferencias, el Gobierno gallego propuso eliminar operaciones inmobiliarias. El convenio de la intermodal señala que la Xunta y el Concello tienen que llegar a un acuerdo sobre la transformación de los terrenos. Por el momento, no se han hecho públicos los planes para la zona.

El Materno-Infantil y el Inibic

El Sergas ha dejado claro que el hospital de As Xubias, también conocido como Teresa Herrera, perderá su función cuando estén acabadas las obras de ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), basándose en que el edificio no es adecuado para su función sanitaria y que es mejor llevar sus instalaciones junto al hospital general. Pero no se determinó su futuro, más allá de que cuando deje de ser empleado para fines sanitarios, pasará a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y, según aseguró a este diario en 2020 el arquitecto del área sanitaria de A Coruña, José Manuel López Mihura, probablemente deje de existir. Para Mihura, “ conviene demolerlo a medio plazo” porque está llegando “al final de su vida útil” y el hormigón está desgastado. En un lateral del hospital se encuentra un edificio más pequeño y reciente, el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña o Inibic. El nuevo Chuac incluirá un nuevo pabellón de investigación destinado a centralizar este servicio.

Cocheras de tranvías

El vehículo eléctrico que recorría el paseo marítimo dejó de funcionar en 2011, y el servicio se liquidó formalmente en 2020, pero el edificio municipal cedido a la concesionaria para albergar sus vagones, situado en la antigua cantera de Monte Alto, permanece vacío años más tarde. El Ayuntamiento respondió en 2022, a una pregunta del BNG, que la empresa le había devuelto tanto los vehículos como el inmueble, pero que “no existen por ahora planes para el edificio ni para los tranvías”. Los vecinos piden recuperar el espacio al menos desde el año 2016.

Cárcel provincial

Muy cerca de las antiguas cocheras, y también ante el paseo marítimo, se encuentra la antigua cárcel provincial, un edificio histórico construido en 1927 en una parcela municipal. Perdió el uso penitenciario como tal en el año 1998, aunque hasta 2009 mantuvo actividades de inserción social. Por aquel entonces el Concello quería crear en el edifico un museo para la Torre, pero lleva estos quince años vacío, excepto por un pequeño periodo, con Marea Atlántica en el Gobierno local, en el que una parte albergó actividades sociales.

De acuerdo con un convenio de 2005, que anteriores Gobiernos locales intentaron derribar en los tribunales sin éxito, el Concello debe pagar para recuperar el edificio y la parcela, pero un acuerdo alcanzado en este sentido por el actual Gobierno municipal fue tumbado por la oposición, que pide en bloque la reversión gratuita. Sin visos de acuerdo, el Estado, actual propietario, ha cerrado el edificio y contratado seguridad para evitar los incendios y ocupaciones que ha sufrido el edificio. Pero el gran enemigo es el paso del tiempo: el inmueble acumula desperfectos y se prevé que restaurarlo sea una inversión millonaria. La Unesco ha pedido parar el deterioro, a reclamación de Proxecto Cárcere.

Comandancia de Obras

El Concello y la Xunta llevan años afirmando que quieren crear un albergue de peregrinos en esta antigua zona castrense próxima al paseo y al cuartel de Atocha, en concreto en el edificio de la antigua residencia de oficiales de Sanidad Militar, que se ve sobre los muros en la zona de Os Pelamios. Pero el plan, que sustituye a otro anterior del PP para que el edificio formara parte de un centro dedicado a la producción y el diseño artísticos, permanece paralizado. Las administraciones no se ponen siquiera de acuerdo acerca de los trámites ya realizados, pues el Concello afirma que remitió una propuesta de convenio en septiembre de 2022 y la Xunta asegura que no la ha recibido con la suficiente documentación. Y, aunque la alcaldesa, Inés Rey, aceptó derribar Sanidad Militar en 2022, un informe municipal del año anterior propuso rehabilitarlo en lo posible por su “valor histórico y calidad arquitectónica”.

Cuartel de Agrela

El antiguo parque de automóviles, situado al norte de la avenida de Arteixo a la altura de Marineda, llegó a tener unos 76.700 metros cuadrados, si bien Defensa cedió terrenos para construir la tercera ronda y una pequeña parte se vendió a la empresa Resonac. Defensa conserva los terrenos que quedan a la izquierda de la tercera ronda, yendo hacia Marineda, que figuran en el plan general como un polígono de 47.723 metros cuadrados en el que, gracias a un convenio con el Concello, se pueden construir edificios de carácter comercial e industrial y hasta cuatro alturas. La superficie edificable (el máximo que se puede construir, contando todas las plantas) es de cerca de 94.000 metros. Defensa comunicó a este diario que prepara la venta, pero la finca lleva años en el limbo.

Suscríbete para seguir leyendo