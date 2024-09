El debut de Eva Barreiro como actriz en su casa: “Me sentí súper arropada”

Eva Barreiro ha vuelto a casa. Paralelamente a su proyecto musical, la extriunfita vuelve a tierras coruñesas para volver a sus raíces interpretativas en la tercera y última temporada de la exitosa Rapa. Barreiro interpreta a la nieta de los Támoga, una familia conocida en Ferrol por llevar una gran empresa farmacéutica. La desaparición de su personaje termina desencadenando en una nueva investigación para Maite, interpretada por Mónica López, que explora las tensiones, lealtades y zonas de sombra para encontrar al secuestrador.

Barreiro describe la experiencia de rodar la serie como “increíble” y desvela que no fue “casi consciente de la magnitud del proyecto” hasta que empezó a rodar y se quedó “alucinada”.

“Rodar aquí cerca de mi casa, poder pasar las noches después de rodaje con mi familia... Fue todo tan familiar y tan bien hechito que recomiendo a todo el mundo vivir como primera experiencia algo así”, señala Barreiro.

En su debut como actriz, Barreiro ha tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los nombres más conocidos de la escena española, algo “espectacular” según dice. “Me trataban como si fuese una niña pequeña, me encantó. Me sentí súper arropada, súper cuidada. Fue inigualable el poder verlos rodar y ver la profesionalidad que tienen”, recuerda.

En esta última temporada de la serie, Javier Cámara sigue lidiando con su enfermedad neurodegenerativa. Esa actuación, junto con muchas otras “van a impactar mucho a la audiencia”, señala la actriz natural de Sada. “Hay muchas personas a las que nunca se les ha visto experimentar una faceta tan seria. Creo que todos están haciendo personajes muy diferente a los que estamos acostumbrados a verles”.

Rapa es una serie en la que la tragedia y la tensión están muy presentes. Más aún cuando toca ser la secuestrada de la historia. Pero Barreiro afirma que para ella fue relativamente fácil meterse en la piel del personaje. “Se parecía mucho a mí en cuanto a personalidad”, indica. “Yo soy bastante de método. Justo fue un verano en el que lo estuve pasando muy mal anímicamente, y veía en ella mucho lo que me está pasando a mí en el momento, creo que asociar mi personaje con lo que me pasaba a mí dentro me ayudó mucho. También me sirvió como terapia el propio rodaje”.

Barreiro saltó a la luz pública como concursante de Operación Triunfo 2020. Pero antes de entrar a la Academia, la sadense ya estudiaba arte dramático en Vigo. Estar en la industria artística es su sueño desde pequeña, admite. “Siempre tuve muy claro que me gustaba el mundo de la actuación, porque mi padre ha estado muy arraigado al cine, se ha dedicado toda la vida a restaurar películas clásicas. Al tener todos sus estímulos desde muy pequeñita, sabía desde el principio que quería dedicarme a algo relacionado con ello. Aunque hubiese tenido la oportunidad de trabajar como cantante, ¿por qué no poder intentar alcanzar todas las artes, en todas sus formas?”

Nueva música

La experiencia en la industria audiovisual le ha devuelto la ilusión también en la música. “Durante el rodaje me permití dejar más de lado la música. Como ya había hecho mi proyecto antes de empezar a rodar, cuando me puse me di como mucho espacio para vivir cosas y luego poder expresarlas mejor en la música”, dice. Con este nuevo trabajo Barreiro ha ido probando también otras áreas, como pueden ser la producción o la dirección. “Este año he estado formándome en producción musical y he empezado ya a hacer mis pinitos pequeñitos en la dirección. Son mis metas absolutas, no hay nada más bonito que estar formándose. Aunque no sea hiperprofesional voy intentándolo, si no tampoco sabría cómo aprenderlo. Además, tengo la grandísima suerte de que me rodeó de gente hipertalentosa, que me inspira mogollón. Me nutro de su aprendizaje”.