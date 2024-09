El tiempo en A Coruña: Septiembre entra con el paraguas abierto

El tiempo en A Coruña dará varios giros a lo largo de esta primera semana de septiembre. El mes arrancaba ayer domingo con un día de tiempo tranquilo y bastante soleado pero hoy ya veremos cambios y de hecho este lunes día 2 será una jornada lluviosa así que toca paraguas. El día comenzará con alta probabilidad de chubascos durante la mañana y ya por la tarde Meteogalicia no prevé lluvias pero sí nubusidad compacta que previsiblemente no dejará lugar a la apertura de claros. Ya lo avisaba ayer Meteogalicia en redes sociales.

Los termómetros este lunes 2 de septiembre se moverán entre los 16 grados de mínima y no más de 20 de máxima, de forma que las temperaturas parece que ya empiezan a vestirse de otoño.

¿Y qué pasará el resto de la semana? Pues de momento, si no hay cambios, el martes día 3 será un día de tiempo seco y en el área de A Coruña sí veremos algo el sol, sobre todo por la tarde. Notaremos, eso sí una bajada de las temperaturas mínimas con solo 12 grados fuera de las horas centrales del día. Estos valores también empezarán a marcar la pauta de la cuenta atrás para la estación otoñal puesto que las máximas no rebasarán los 20 grados, así que calor, calor, lo que se dice calor, no hará.

Las temperaturas se mantienen absolutamente invariables para el miércoles día 4, con 12 de mínima y 20 de máxima, pero con más nubes y cielo más cubierto. De hecho la jornada acabará con lluvias, así que ahí volveremos a abrir el paraguas y previsiblemente no lo soltaremos ya durante el resto de la semana, ya que según pronostica Meteogalicia durante la segunda mitad de esta semana y los primeros días de la siguiente Galicia quedará en una situación atmosférica bastante indefinida, con las altas presiones alejadas en el Atlántico y con zonas de aire frío en altura moviéndose cerca del territorio gallego, lo que previsiblemente aportará inestabilidad.

El viento soplará de componente norte y por lo tanto Meteogalicia espera un notable contraste de las temperaturas entre el norte, con cielos más cubiertos y más alta probabilidad de precipitacioes, y el sur de Galicia, donde podrían abrirse claros. La entrada de aire frío podría dejar algún fenómeno tormentoso en el interior de Galicia a finales de semana, así que estaremos pendientes de cómo evolucionan los pronósticos del tiempo para ir afinandio la predicción de cada día de esta primera semana de septiembre en Galicia. Más información.