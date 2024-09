Cumbre científica en A Coruña: “Si queremos curar el cáncer, hay que apostar por la I+D+i”

“Sin investigación, no es posible curar el cáncer ni ninguna otra enfermedad”, reivindica la doctora María D. Mayán, investigadora jefa de grupo en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina de la Universidade de Vigo (Cinbio) y presidenta del comité organizador del 46º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (Sebbm), un encuentro que desde hoy y hasta el viernes, reunirá en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco) a más de 700 especialistas de toda España. En el marco de las actividades programadas en esa cita científica, tendrá lugar, este jueves, la jornada Dónde estamos y a dónde vamos en investigación en cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la propia Sebbm. Durante la sesión, con entrada gratuita previa inscripción, y que se dividirá en dos mesas redondas, intervendrán 15 participantes de diferentes perfiles (desde personal investigador a representantes institucionales o pacientes), quienes darán una “visión integral” sobre el cáncer y la investigación oncológica.

“Estamos en un momento muy bueno en investigación en cáncer y aplicación clínica porque, en estos últimos 20 o 30 años, han llegado nuevos tratamientos que, evidentemente, vienen de la ciencia y se han aplicado con éxito. Lo que ocurre es que un cáncer no es un cáncer de mama, sino que existen multitud de subtipos de cáncer de mama, por ejemplo, o de colorrectal, o de pulmón… Y, esa complejidad, la estamos descubriendo todavía en esta última década”, apunta la doctora Mayán, encargada de presentar la jornada, quien insiste en que “todavía hay mucho conocimiento que generar para poder desarrollar nuevos tratamientos, digamos, orientados a un tipo de cáncer en concreto, con unas alteraciones moleculares concretas y para un paciente en concreto”. “Lo que conocemos como la medicina personalizada, que todavía no se está aplicando a la clínica del todo. Se está intentando aplicar ahora, pero aún falta generar mucho conocimiento para hacerlo de forma más efectiva”, resalta.

La doctora María D. Mayán, en su laboratorio del Cinbio. / Alba Villar

“Se han hecho avances importantísimos, que han cambiado el paradigma del cáncer: la llegada de las terapias dirigidas y de las inmunoterapias y, sobre todo, el interés que ha despertado la medicina personalizada, que nos va a permitir tratar a más pacientes y mejor, de forma más dirigida”, prosigue la presidenta del comité organizador del congreso de la Sebbm e investigadora jefa de grupo en el Cinbio. “Esto son muy buenas noticias, pero aún nos queda muchísimo. Hay tumores a los que todavía estos tratamientos no han llegado, o lo están haciendo con mayor lentitud, como el cáncer de páncreas, por ejemplo, y muchos otros tipos de cánceres. Existen otros, como el melanoma, que antes era un tumor muy difícil de tratar y en el que, hoy en día, las inmunoterapias y las terapias dirigidas y su combinación están dando resultados muy buenos”, agrega la doctora Mayán, quien señala que “al ser el melanoma tan agresivo, las nuevas terapias se prueban antes en los pacientes con este tipo de tumor”. “Son los ‘pioneros’, digamos, en probar la eficacia de estas terapias. Pero lo ideal es que lleguen a todos los cánceres, y a todo tipo de pacientes”, sostiene.

“También hay otras inmunoterapias, como las CAR-T; las vacunas de cáncer, que se están estudiando en ensayos clínicos… Gracias a la investigación, hemos avanzado muchísimo. No obstante, todavía queda mucho conocimiento que generar para poder llegar a un porcentaje adecuado de pacientes”, hace hincapié la presidenta del comité organizador del congreso de la Sebbm e investigadora jefa de grupo en el Cinbio, quien asegura que, en la actualidad, “estas terapias llegan a menos de un 20% de pacientes, son eficaces en ese 20% y la mayoría de ellos acaban desarrollando resistencia”. “Curar a un 5% ya sería una noticia fabulosa, pero todavía nos queda llegar a ese 70, 80, 90, 100% de pacientes con cáncer y, para eso, no nos queda más remedio que continuar investigando”, incide la doctora Mayán, antes de recordar que “la etiqueta ‘cáncer’ engloba más de 200 enfermedades”, y reivindicar que “la financiación, tanto pública como privada, para investigación científica en cáncer es fundamental”.

“Entidades como la AECC hacen un trabajo fantástico, pero debería implicarse más el sector privado en España, y es importante que todos hagamos investigación porque nunca sabes qué idea va a curar a un paciente”, destaca la doctora Mayán, quien hace alusión, en este punto, a “lo que sucedió en la pandemia de COVID”. “Quisimos desarrollar unas vacunas en un tiempo récord para que la economía mundial no se hundiese, y se pusieron todos los recursos económicos y gubernamentales para que eso sucediese. Pues con el cáncer es lo mismo: si queremos curarlo, y acelerar la llegada de esos tratamientos y de ese conocimiento, lo que tenemos que hacer es apostar por la I+D+i y hacer lo mismo que durante la emergencia sanitaria del COVID: dotar de recursos económicos e infraestructuras, y formar a personal investigador para contar con muchos talentos que nos permitan llegar a nuevos tratamientos. Sin investigación, no es posible curar el cáncer ni ninguna otra enfermedad”, sentencia la presidenta del comité organizador del congreso de la Sebbm e investigadora jefa de grupo en el Cinbio, consciente de que, “a veces, se considera que los recursos en ciencia son un gasto más que una inversión”. “Es un error tremendo, porque no hay otra manera de generar conocimiento y nuevos tratamientos que a través de la ciencia”, recalca.

La doctora Mayán considera preciso, en este sentido, “mejorar la ley que permite recibir beneficios fiscales a las empresas privadas que hacen una donación filantrópica”, puesto que “eso ayudaría a aumentar la inversión en I+D+i”. “Por otra parte, en España somos poco filantrópicos, en general, supongo que porque somos un país medianamente ‘joven’ (científicamente hablando). Por ejemplo, la primera sociedad científica que se generó en España es la Sebbm, y solo tiene 61 años. También influye el hecho de que los investigadores hemos estado muy recluidos en los laboratorios, y no se ha hecho comunicación, divulgación científica en prensa, en televisión…”, opina la presidenta del comité organizador del congreso de la Sebbm e investigadora jefa de grupo en el Cinbio, y subraya: “La colaboración de los medios de comunicación es muy importante, por ejemplo, haciendo programas como la BBC, en Reino Unido, o anuncios a nivel social. En ese país, EEUU o Francia es posible ver publicidad en aeropuertos, en el metro… sobre centros de investigación y campañas de captación de fondos para hacer ciencia. En España, aún no hemos llegado a eso para concienciar a la sociedad de que sí, la ciencia está aquí. Parece que no hacemos nada, pero hacemos mucho y somos los únicos que podemos dar respuestas”, reivindica, antes de manifestar su confianza en que “las siguientes generaciones estén un poco más concienciadas” y “sepan de la importancia de la investigación”.

“También hay que agradecer, por ejemplo, que empresarios como Amancio Ortega hayan hecho alguna donación. Sin embargo, se le critica. A mí me parece un error criticar a alguien que hace una aportación para mejorar, a nivel social, la ciencia, la medicina… lo que sea necesario. En EEUU, por ejemplo, cuando alguien dona una sala, el centro lleva su nombre; si dona un banco en la calle, se pone su nombre también. Estas cosas tenemos que agradecerlas, de alguna manera, a nivel social. En España, hemos de aprender mucho todavía, no obstante, esperemos que las nuevas generaciones sepan gestionar un poco mejor este tipo de cuestiones”, insiste la doctora Mayán.

Carlos Lamora, en la sede de la AECC en A Coruña. / Víctor Echave

Sobre la jornada de este jueves, la presidenta del comité organizador del congreso de la Sebbm e investigadora jefa de grupo en el Cinbio resalta que “participará personal que está haciendo ciencia excelente, en la frontera del conocimiento”, como Marisol Soengas, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica); Mabel Loza, directora científica del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidade de Santiago (CiMUS) ; María Casanova, jefa de grupo en el CNIO; Ángela Nieto, coordinadora de Conexión Cáncer en el Instituto de Neurociencias CSIC-Universidad Miguel Hernández de Alicante; y Roger Gomis, investigador jefe de grupo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, entre otros.

“Y no solo eso. También tenemos el punto de vista del paciente, con Tania Casal, voluntaria además de la AECC; y a agentes implicados en la aplicación del conocimiento en la clínica, como Rocío Mosquera, gerente de Galaria; o Enrique Castellón, vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña, quien conoce muy bien los fondos de inversiones y cómo se hace transferencia para poder pasar del laboratorio al paciente, entre otros”, anticipa la doctora Mayán. “Trataremos distintos puntos de vista, desde la generación de conocimiento a su implantación, y qué nos depara el futuro. Con los conocimientos que tenemos, en la actualidad, qué consideran ellos que es más importante, o qué parece más relevante para el futuro del tratamiento y manejo de los pacientes con cáncer”, añade, antes de hacer hincapié en que se trata de “una sesión buenísima”, y “recomendable para todo el mundo”. “No solo para los que tenemos familiares con cáncer, que prácticamente somos todos, sino para los propios pacientes, que podrán hablar con los participantes en las mesas redondas, y plantearles sus dudas o cualquier otra cuestión. Es una sesión que hay que aprovechar, porque no siempre se tiene a especialistas de este nivel en A Coruña y en Galicia”, remarca.

En similares términos se manifiesta Carlos Lamora, vicepresidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, quien reivindica que la jornada Dónde estamos y a dónde vamos en investigación en cáncer, organizada por esa entidad, junto con la Sebbm, reunirá en Palexco a “primeras espadas”. “La Champions de la investigación oncológica vuelve a visitar A Coruña”, destaca Lamora, antes de explicar “por qué la AECC sienta en una mesa” a ese plantel de científicos y “promueve un encuentro como este”. “El objetivo es conseguir el reto del 70% de supervivencia global en el año 2030. Desde la AECC lo que hacemos es asumir nuestra responsabilidad como aglutinadores de muchas voluntades y, con nuestra capacidad de convocatoria, intentar reunir en la misma mesa a todos los actores que son fundamentales en el mundo de la investigación”, apunta. “En la jornada de este jueves, participará, por ejemplo, Tania Casal, paciente oncológica y voluntaria de nuestra asociación, cuyo testimonio es tremendo. Que una chica tan joven como ella reconozca que está viva gracias a la ciencia, porque su cáncer no tenía solución... Y que gracias a la investigación, y a las inquietudes de tantísima gente, está viva, y disfrutando de una buena calidad de vida... Escucharla es una maravilla, y estoy seguro de que removerá las conciencias de aquellos que no están convencidos ni comprometidos con la investigación”, resalta.

“También contaremos con Sara García Alonso, miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA) —y primera astronauta española de la historia— e investigadora del CNIO, que lleva un montón de años investigando en temas de cáncer de pulmón, y a quien hemos invitado a este encuentro porque tiene muchísimo tirón, y para visibilizar que su formación científica le ha servido también para estar ahí arriba y poder liderar uno de los proyectos que parece más atractivo desde el punto de vista de la ciencia y el futuro, como es la conquista del espacio”, prosigue el vicepresidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña. “Traemos, también, Ángela Nieto, una investigadora con una trayectoria impresionante, y defensora a ultranza del derecho de las mujeres a romper el techo de cristal en el mundo de la investigación, porque ya sabemos que ellas son mayoría, pero después les cuesta mucho trabajo llegar a los puestos de responsabilidad; a María Casanova, que está intentando avanzar en la cura del cáncer de mama triple negativo, con una letalidad importante; a Enrique Castellón, quien ha tenido muchísimos cargos públicos, y está también al frente de un fondo de inversión de capital-riesgo que financia iniciativas de investigación... Perfiles muy distintos, pero que trabajan en consonancia, y en la misma línea: avanzar en la investigación en cáncer, y que eso se traduzca en la incorporación de nuevos tratamientos para los pacientes. Por eso, invitamos también a representantes de centros de investigación y unidades hospitalarias. Es decir, a la Administración, que es la que tiene la capacidad para financiar, en profundidad, todos los retos científicos que nos plantea la lucha contra el cáncer y que, además, es la que ha de estabilizar la vida de los investigadores. Una tarea que todavía no se ha culminado”, reivindica.

“La investigación tiene que ser de calidad y estable” “La investigación, además de ser de calidad, tiene que ser estable y ha de servir de medio de vida, a largo plazo, para la gente”, subraya Carlos Lamora, vicepresidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña. “Nuestra asociación intenta fomentar muchas vocaciones y proyectos que tienen ya más repercusión científica, pero cada uno debe asumir su responsabilidad”, hace hincapié, antes de considerar que “los cambios legislativos van con muchísima lentitud”, y “solamente se consiguen a base de eventos de interés social, en los que participan empresas multinacionales que tienen unas desgravaciones importantes”.

