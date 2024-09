“La ópera es emoción y llega, sepas o no sepas lo que estás escuchando”

Es la primera vez que Miren Urbieta-Vega interpreta ópera en la Temporada Lírica de A Coruña y lo hace con una de las obras más conocidas de Puccini, en el 150 aniversario de la muerte del compositor. La soprano se subirá a los escenarios del Palacio de la Ópera el 8 y 10 de septiembre, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Galicia.

¿Cómo fue prepararse el personaje de Mimi?

Es un papel al que accedes después de mucho tiempo., cuando ya has escuchado muchas veces La Bohème y cuando tu voz se va identificando poco a poco con la de Mimi. Una vez empiezas a estudiártelo, lo empiezas a preparar musicalmente, teatralmente. Es un trabajo simultáneo del texto, la actuación y la música. Vas creando tu propio personaje, pero es verdad que cuando llegas al primer día de ensayo, hay que compartir esa visión con el director de escena y ver si opináis lo mismo o no. Hay directores que tienen una visión más clásica y otros que le quieren dar una vuelta. Esta es una producción clásica, pero en el comportamiento de los personajes hay una atemporalidad con la que uno se puede sentir identificado. Al final La Bohème trata de emociones, no tanto de acciones. Creo que el público siempre acaba enganchándose porque todos hemos pasado por alguna de las emociones que vamos a ver. Desde la risa de los bohemios en su buhardilla, al no tener dinero para comprar algo para cenar, los celos, el enamoramiento, ese amor pasional que sienten Rodolfo y Mimi o Marcello y Musetta. Son sentimientos muy cotidianos, llevados a una exageración muy grande, pero muy sencillos. Creo que la gente empatiza enseguida entiendan de ópera o no, les guste más el vestuario, les guste más el atrezzo, al final empatizan porque son emociones.

Trabaja tres cosas al mismo tiempo: el texto, la actuación y la música. ¿Cuál es la que más le cuesta?

La que más me cuesta es la interpretativa, porque no depende solo de ti. En este caso, en el rol de Mimi hay muchas horas de trabajo con una persona, con el tenor, Rodolfo. Y tal como en otras óperas puedes interactuar y cantar con varios personajes, en esta ópera prácticamente estás las 24 horas pegadas al tenor. Depende mucho de su visión, de la forma de moverse y de reacción de cada uno. De la ópera a mi me gusta mucho la vivacidad que tiene. No es que yo siempre haga lo mismo, sino que yo tengo que reaccionar a lo que mi compañero haga y él hace lo mismo. Se crea algo muy distinto incluso a lo que tu puedes tener en la cabeza porque hay que ir evolucionando cada día. Para mi fue una ópera a la que me costó llegar. La hice por primera vez en 2021 en Oviedo y ha venido para quedarse. Es un rol que cada día crece en mi. Según voy trabajando este papel le voy encontrando más cosas, y ahora mismo la Mimi está muy asentada en mí y me gustaría seguir haciéndola durante mucho tiempo.

¿Cómo ha sido trabajar con el elenco?

Son grandes cantantes, grandes voces todos y ha sido todo muy fácil. La mayoría ya han hecho antes La Bohème. A Celso lo conocí también en Bilbao haciendo la misma ópera, con lo cual ya tenemos una pequeña trayectoria. Es una persona con la que se trabaja muy muy a gusto y estoy feliz de volver a repetirlo junto a él. Con todos los nuevos ha sido muy fácil, cada uno pone lo mejor de sí mismo para que todo marche bien, todos son grandes profesionales y ha habido muy buen ambiente.

¿Qué puede atraer al público de Mimi, un personaje trágico que ya sabemos que va a morir?

En mi caso mi Mimi es menos tímida y menos recatada de lo que es clásico. Ella sabe lo que quiere y va conscientemente a por Rodolfo, es un enamoramiento un poco buscado por ambas partes. Aunque es algo fortuito, ambos ponen de su parte para que ocurra. Hace unos años tenía algo más de fuerza Rodolfo, pero yo ya llevo un par de producciones en las que los directores de escena también aportan que Mimi no es tan ingenua. Esa chispa que ella tiene, de buscar ese juego de se me ha pagado la luz, pero lo he hecho aposta, la llave, la hemos encontrado, pero hacemos como que no… Ese juego es muy divertido y creo que a la gente le va a buscar esa picaresca. También es una mujer muy fuerte porque ella, estando enferma, una vez lo descubre y lo que a Rodolfo le perturba es no poder darle una vida mejor, ella misma es la que toma la decisión de separarse del pese a que lo quiere con locura y no hacerle daño. Eso es muy valiente, es una decisión dura. Pero a la vez, al final toma la decisión de que vale la pena morir junto a él y aunque ella haya pasado toda la enfermedad fuera, el último momento lo quiere pasar con sus amigos y con su amor. Es también la que más mantiene la calma en la situación final. Es la que más tranquila está, la que sabe que va a morir y toda esa escena final la dirige ella y decide decirle todo lo que queda por decir y es Rodolfo al que le cuesta un poco más digerir todo.

La Bohème trata sobre lo que cuesta vivir la vida como artista. ¿Le ve comparaciones con el mundo actual?

Están retratadas todas las artes. Uno es filósofo, el otro es poeta, escritor, el otro pintor... Pero realmente es extrapolable a cualquier profesión, a cualquier vida. La Bohème, más que de acciones, va sobre emociones, de lo dura que puede ser a veces la vida, lo que cuesta ganársela, lo que cuesta pelear por una carrera que a ti te guste.

La ópera se percibe como un arte muy grandilocuente, del que hay que tener mucho conocimiento. ¿Cómo cree que se puede acercar la ópera al público general?

La ópera es emoción y la ópera llega, sepas o no sepas lo que escuchas. Habrá gente a la que le haga falta saberse bien el argumento para entender todo perfecto. Hay gente que no necesita eso y solamente con lo que le llega de la música le vale. Y hay otras personas que tienen la imaginación suficiente como para interpretar lo que está ocurriendo e inventarse cada uno su propia historia. De cualquier modo, el hecho de escuchar una orquesta en directo, de escuchar un montón de cantantes, de ver escenificadas ciertas imágenes, todo eso te envuelve y llega a cualquiera, sepas o no sepas de ópera. Yo por propia experiencia sé que la gente que va a ver ópera por primera vez jamás sale diciendo que no le ha gustado porque a mí nadie me ha llegado a decir eso. Es algo que impresiona, sobre todo la primera vez. También es verdad que, como con el cine, tú puedes ir y has podido ver una película que no te ha gustado, pero tú no sales diciendo que no te gusta el cine. Dices no me ha gustado esta película y todavía puedes ir a ver otra del mismo actor y del mismo director. El sonido abrumador de Wagner le entusiasme a unos y hay otros que necesitan un sonido más pequeño, más mozartiano. No puedes decir que no te gusta la ópera porque es que la ópera tiene mucho donde elegir.