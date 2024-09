Cinco meses de festival para celebrar a la Mardi

El festival más largo del mundo para una sala de conciertos que es mucho más que eso. La Mardi Gras celebra sus 25 años de vida y lo hace, cómo no, con música y alegría. Serán cinco meses con 100 actividades programadas en las que no faltarán propuestas para todos los paladares. Cuando está a punto de alcanzar las 3500 actuaciones celebradas, la sala de Monte Alto ya es conocida a nivel internacional por la calidad de su programación y por la pasión de su equipo y de su afición por la música en directo.

El jueves 5 de septiembre dará comienzo este Festival en sala que contará con una imagen creada por la reconocida diseñadora Rebeca Losada, que comenzó a realizar carteles cuando no era su profesión para conciertos de Mardi Gras. El británico Jack J. Hutchinson que llega con una potente banda, abrirá los actos este jueves a las 21.30 horas.

El patrocinio principal correrá a cargo de Estrella Galicia, a través de su proyecto SON Estrella Galicia, una colaboración que se extiende desde hace más de diez años. Y se le suman tanto locales de la ciudad como Sham Rock y The Breen’s Tavern, la empresa constructora Citanias o asociaciones como Felicia Pop, la República Musical Mardi Gras y la Radio Comunitaria de A Coruña, CUAC FM. También participan la tienda de instrumentos RockBox, Creedence Rock Bar, O Penique.

Los conciertos internacionales son una de las marcas de la casa. Habrá nombre scomo Nashville Pussy, The Lords Of Altamont, Paul Collins, Warrior Soul, Mojo Thunder y Stone Senate. Desde Australia llegarán Child, desde Suecia el quinteto Halm, desde Canadá The Black Halos, y desde Holanda, Tim Vantol. La programación incluye giras de bandas españolas, como Locus y Cápsula, Sobrinus o Guiu Cortés, El Niño de la Hipoteca.También habrá una selección de bandas gallegas de estilos muy diversos, desde la Orquestra Bravú Xangai, pasando por Leria, Exit, que siguen un año más como banda residente, Zalomon Grass, Blues do País, Hugo Guezeta o Ricky Hombre Libre. Entre otras novedades, la sala organiza también el Ciclo de Humor Pedro Brandariz, con humoristas como Carlos Blanco, Oswaldo Digón y Victor Grande, Las Izquierdo Sisters y Niñas de la Risa, o el dúo Vaguedades, con Isabel Risco y Fran Rei, entre otras propuestas para todos los gustos.