Tras la huella de las mujeres negras

Si una cierra los ojos y piensa en mujeres negras del mundo de la música, la actuación o el espectáculo, probablemente evoque cientos. Si en cambio intenta pensar en referentes afrodescendientes de otros ámbitos, que suelen gozar de un mayor prestigio social y cultural, es probable que le salgan menos. O ninguna. “Son mujeres desconocidas por la inmensa mayoría de la sociedad, en parte, por esa idea estereotipada de que la mujer negra no tiene conocimientos, no está asociada a la intelectualidad”, cuenta la periodista Zinthia Álvarez Palomino, que se ha propuesto contar, desde A Coruña, la huella de las mujeres negras que cambiaron el mundo.

Así se llama su proyecto, que tiene su vertiente en las redes sociales a través del propio perfil de la autora; una ventana de divulgación que pone el foco en estas aportaciones silenciadas. En su pata editorial, es una colección en ciernes de libros ilustrados que siguen los pasos de esas mujeres negras borradas por la historia. El primero de ellos, Mujeres negras en la ciencia, magistralmente ilustrado por Nina Sefcik, recoge los logros de biólogas, ingenieras, astrónomas o investigadoras negras relevantes en sus campos. El segundo, Mujeres negras en la filosofía, ya en preventa y prologado por Yosi Hatillo, hace lo propio con las filósofas afrodescendientes que lucharon por hacerse un hueco en el canon.

Un proyecto que parte de la experiencia de la propia autora con la migración; que le hizo caer en la cuenta de que el mundo no la miraba como ella era. “Soy una mujer migrante con inquietudes, curiosidad, muy interesada por la academia. Cuando llego, noto que se me lee de manera diferente por las calles y que se me interpela de una manera diferente. Empiezo a investigar y caigo en la cuenta de que se me está leyendo desde los estereotipos racistas, que los medios siguen reproduciendo y nosotras seguimos arastrando”, señala.

Unos prejuicios que contribuyeron, denuncia, a ahogar el legado de las mujeres negras en la ciencia o la filosofía; esas cuyos nombres pocos conocen. Figuras como la de la química Alice Ball, que desarrolló el tratamiento más efectivo contra la lepra hasta la aparición de los antibióticos en 1940. “¿Cómo es posible que desconozcamos el nombre de alguien que desarrolló un antídoto para una enfermedad que causó tantas muertes? Incluso una compañera que estudió medicina, en una de las charlas, nos comentó que pensaba que había sido un hombre. Se sigue dando esa información sesgada”, reflexiona. También repasa la trayectoria de la bióloga marina Joan Murrell Owens, descubridora de nuevas especies de corales pese a que “nunca pudo sumergirse”.

En el ámbito de la filosofía, que centra el segundo volumen de la colección, la autora no solo rescata del olvido los nombres de las pensadoras negras, sino que pone frente al espejo el sesgo occidental que ha guiado el canon filosófico a lo largo de la historia. “Para mí era importante hablar desde el concepto occidental de la filosofía, desde la academia. Mucha gente no entiende estas aportaciones como filosofía, pero ese concepto cambia cuando saben que han pasado por la universidad”, explica la escritora. Es el caso de Sophie Bosede Oluwole, que exploró la filosfía yoruba sin encontrar el reconocimiento de sus homólogos al considerar que su objeto de estudio se apartaba de estos estudios reglados. “Le quitaban legitimidad a lo que ella aportaba. Fue la primera mujer afrodescendiente en recibir el doctorado en Filosofía”, ilustra.

En Mujeres negras en la filosofía no faltan referentes de proximidad. Mujeres de nuestro tiempo que sirven como referentes de hoy en día, y que tampoco en la actualidad gozan de todo el reconocimiento que la historia les negó a sus predecesoras. Es el caso de la filósofa cubana Antoinette Torres Soler, afincada en España y fundadora de Afroféminas, o la brasileña Djamila Ribeiro, centrada en la cuestión de la diversidad étnico-racial. Todas ellas, en las letras de Zinthia Álvarez Palomino, pueden inspirar a generaciones venideras. “Muchas educadoras no tienen materiales para trabajar la diversidad racial en las aulas dentro de lo positivo, sin llevarlo al tema de la discriminación. Quiero aportar mi granito de arena para cambiar esto”, dice la escritora, autora también, junto a otras compañeras, de Yo, mujer migrante, un recopilatorio de relatos de diásporas en primera persona.