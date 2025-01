Los conciertos que vendrán en 2025

Las grandes citas musicales del 2025 en en A Coruña empiezan a conformarse con multitud de artistas y bandas internacionales, nacionales y locales anunciando ya sus giras para el próximo 2025. Un año en el que, a juzgar por el avance de la programación musical, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Ya está en marcha la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2025, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos.

24 de enero. Sidonie

Una de las leyendas del indie español anuncia un concierto en A Coruña en su fin de gira, que será en la sala Pelícano el próximo 24 de enero del 2025.

Concierto de Sidonie en la última edición del Recorda Fest. / Carlos Pardellas

7 de febrero. Carolina Durante

La banda de rock indie Carolina Durante actuará en la sala Pelícano de A Coruña el 7 de febrero de 2025, en el marco de su gira de invierno para presentar su tercer álbum 'Elige tu propia aventura'.

Concierto de Carolina Durante en la plaza de María Pita durante las fiestas de 2022. / Víctor Echave

8 de febrero. Sabela

Sabela, exconcursante de Operación Triunfo, actuará en el Garufa Club el 8 de febrero. Las entradas pueden adquirirse en la web Enterticket.es a partir de 12 euros.

Sabela. / Aldara Fernández / Instagram

15 de febrero. Franz Ferdinand

Franz Ferdinand ha anunciado que dará un concierto en A Coruña el próximo año. La icónica banda escocesa actuará el 15 de febrero de 2025 en la sala Pelícano.

Actuación de Franz Ferdinand. / LOC

15 de febrero. La Habitación Roja

El cuarteto valenciano La Habitación Roja visitará A Coruña en la gira de su nuevo disco, Crear. Será en el Garufa Club el 15 de febrero.

La Habitación Roja / LOC

15 de febrero. Andy y Lucas

El dúo gaditano Andy y Lucas hará una parada en A Coruña dentro de su gira de despedida, que lleva por título 'Nuestros últimos acordes'. Será en el Palacio de la Ópera, a las 20.30 horas. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla.com con precios que oscilan entre los 35 y 55 euros.

15 de febrero. Sexy Zebras

El trío de power rock madrileño presenta su gira 'Una noche de pogo' en la sala Inn de A Coruña el 15 de febrero, a las 21.30h. Las entradas pueden adquirirse por 20 euros.

22 de febrero. Dani Fernández

El cantante Dani Fernández, ex integrante de la banda Auryn, vuelve a actuar en A Coruña tras su participación en los conciertos de María Pita durante las fiestas de 2022. En esta ocasión, presenta su gira 'Esto es una jauría' en el Coliseum el 22 de febrero. Las entradas pueden adquirirse a partir de 37,80 euros en la web de Ataquilla.

Concierto de Dani Fernández en las fiestas de María Pita de 2022. / Carlos Pardellas

8 de marzo. Víctor Manuel

El cantautor asturiano Víctor Manuel ofrecerá un concierto sinfónico el 8 de marzo en el Palacio de la Ópera.

Concierto de Víctor Manuel. / José Lores

8 de marzo. Depedro

Depedro ofrece un concierto en el Palacio de la Ópera para presentar su último disco 'Un lugar perfecto'. Las entrada están a la venta desde 22 euros en la web de Ataquilla.

El cantante Depedro en concierto. / Marta G. Brea

22 de marzo. La Raíz

El grupo valenciano La Raíz vuelve a los escenarios acompañado por la banda The Rapants y la cantante Catuxa Salom. Su concierto en el Coliseum de A Coruña el 22 de marzo es una de las paradas de su nueva gira.

Grupo La Raíz. / LOC

30 de marzo. Ryan Adams

El músico estadounidense Ryan Adams, nominado siente veces a los Grammy, ofrece un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña el próximo 30 de marzo, dentro de su gira ‘Heartbreaker 25 World Tour’.

5 de abril. Pecos

El dúo Pecos ha anunciado su regreso a los escenarios con una gira en la que pasarán por el Coliseum de A Coruña el sábado 5 de abril.

5 de abril. Morgan

La banda madrileña de rock Morgan hará parada el 5 de abril en el Teatro Colón, en su regreso a los escenarios con motivo de su cuarto trabajo de estudio titulado Hotel Morgan. Las entradas están a la venta a partir de 25 euros en Ataquilla y el despacho de billetes de la plaza de Ourense.

Los miembros de Morgan durante un concierto. / LOC

10 de abril. Lenny Kravitz

El cantante estadounidense Lenny Kravitz ha anunciado nuevo tour para el año 2025 en el que hará parada en el Coliseum de A Coruña. Será el 10 de abril en el Coliseum de A Coruña.

Lenny Kravitz en su único concierto en A Coruña en 2012 / JUAN VARELA

10 de mayo. Bad Religion

Los californianos, leyendas del punk rock, actuarán en el Coliseum de A Coruña el 10 de mayo, dentro de su gira '45 years doing what you want'. Las entradas salen a la venta el 3 de diciembre en la web www.barreligion45years.es.

18 de mayo. Chayanne

El puertorriqueño Chayanne regresa a España tras 14 años y pasará por el Coliseum de A Coruña el 18 de mayo.

Chayanne en un concierto en 2004 en A Coruña / JUAN VARELA

23 de mayo. Myke Towers

El cantante Myke Towers ha anunciado que realizará su gira europea en durante 2025, con once conciertos por toda España durante los meses de mayo y junio. A Coruña será su única parada en Galicia. Las entradas salen a la venta el 4 de diciembre.

24 de mayo. Guitarricadelafuente

El cantante Guitarricadelafuente actuará el 24 de mayo de 2025 en el Coliseum de A Coruña, en una de las "primeras paradas" de esta nueva serie de concierto que recorrerá las principales ciudades de España. Las entradas estarán disponibles en la web de Ataquilla a partir del 2 de diciembre.

20 de junio. Camela

El dúo Camela presentará en el Coliseum su espectáculo ‘+ de 30’. Las entradas salen a la venta el viernes 20.

21 de junio. Rigoberta Bandini

La cantante Rigoberta Bandini ha anunciado su regreso a los escenarios, tras dos años de parón, con la gira 'Jesucrista Superstar', con una serie de conciertos que recorrerán buena parte de la geografía española y el Coliseum de A Coruña será una de sus paradas.

Rigoberta Bandini. / LOC

21 de junio. Sinfónica de Galicia y Great Straits

La Orquesta Sinfónica de Galicia y la banda Great Straits se han unido para crear un espectáculo sinfónico con clásicos de Dire Straits, que se estrenará el 21 de junio de 2025 en el Palacio de la Ópera.

Great Straits. / LOC

5 de julio. Pablo López

A Coruña será una de las cinco ciudades elegidas por Pablo López para presentar la gira “en formato 360 grados” que lleva por título ‘Un piano, una voz’. El concierto tendrá lugar el 5 de julio en el Coliseum y las entradas están ya a la venta.

Concierto de Pablo López. / LOC

9 de julio. Alanis Morissette

La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette durante un concierto en Alemania. / AP

La artista canadiense Alanis Morissete, que ascendió a la fama en la década de los noventa con su 'Jagged Little Pill', actuará en el Coliseum de A Coruña el miércoles, 9 de julio. Las entradas están a la venta en la web de Ataquilla.com.

11 de julio. Miguel Bosé

Miguel Bosé ha anunciado un concierto en el Coliseum de A Coruña el 11 de julio en el que será su regreso a los escenarios nacionales.

Miguel Bosé. / EFE

12 de julio. Leiva

El exvocalista de Pereza es el primer nombre confirmado para el ciclo Coruña Sounds que regresa al Muelle de Batería. Actuará el 12 de julio.

Leiva en un concierto en 2022. / José Lores

19 de julio. Arde Bogotá

La banda murciana Arde Bogotá ha anunciado seis fechas para su gira de 2025 entre las que se incluye la ciudad herculina el 19 de julio. El concierto será en el muelle de Batería y las entradas se venden desde el jueves 19 de diciembre en exoplaneta.es.

Arde Bogotá. / MARTA G. BREA

31 de julio. Lionel Richie

El cantante y productor estadounidense Lionel Richi, legendaria estrella de la Motown, actuará en el Coliseum de A Coruña el jueves 31 de julio. Las entradas está a la venta en Ataquilla.com.

Lionel Richie en concierto. / Stefen Schmidt

18 y 20 de septiembre. Joaquín Sabina

El cantante Joaquín Sabina incluye A Coruña en su gira de despedida, Hola y adiós, en la que actuará en 16 ciudades españolas. La doble cita coruñesa, la única en Galicia, será el jueves 18 y el sábado 20 de septiembre de 2025 en el Coliseum.

Sabina, en el Coliseum, en julio de 2023 / LOC

26 y 27 de septiembre. Quevedo

El artista canario Quevedo actuará en el Coliseum con doble cita los días 26 y 27 de septiembre, en el marco de la gira ‘Buenas noches’ que lo llevará por diferentes ciudades de España como Madrid, Bilbao, Barcelona, Málaga y Valencia. Serán dos jornadas seguidas para presentar su espectáculo 360 tras el lleno registrado el pasado 2023.

Quevedo en concierto. / Andrés Cruz / LPR

12 de octubre. Duki

El rapero argentino Duki volverá a A Coruña tras actuar en el Morriña Fest de 2022 en el Estadio de Riazor dentro de los cuatro conciertos que dará en España en el Ameri World Tour.

Concierto de Duki en Vigo en 2023 / JOSE LORES

18 de octubre. Antonio Orozco

Antonio Orozco regresa a los escenarios para celebrar los 25 años de su carrera con 'La gira de mi vida', con la que recorrerá 25 ciudades en 2025. En la ciudad herculina actuará el 18 de octubre en el Coliseum. Entradas ya a la venta en su web.

23 de noviembre. Ana Belén

La cantante madrileña regresa a A Coruña en su nueva gira y actuará en el Palacio de la Ópera el 23 de noviembre. Las entradas salen a la venta el 12 de diciembre de 2024 en su página web.

12 de diciembre. Sen Senra

El artista pontevedrés Sen Senra presentará en el Coliseum su proyecto PO2054AZ, con un espectáculo que lleva por título La última misa. Las entradas pueden adquirirse en la web sensenra.com, en Ataquilla.com y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense.

13 de diciembre. David Bisbal

El cantante almeriense David Bisbal actuará en el Coliseum de A Coruña dentro de su gira de 2025 Todo es posible en Navidad. Las entradas salen a la venta el 5 de diciembre en tienda.davidbisbal.es y en El Corte Inglés.

Concierto de David Bisbal. / Víctor Echave

2026

15 y 16 de mayo. Dani Martín

Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.