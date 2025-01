Los asuntos que protagonizaron la actualidad en A Coruña en 2024: de la vivienda a la basura

La «emergencia» de la vivienda, en primer plano

Suben los precios de compra y alquiler y las Administraciones empiezan a adoptar medidas

Rey y Chipperfield en As Xubias, en julio / LOC

El alza de los precios de la vivienda es ya el primer problema para los españoles según el CIS, y A Coruña no es la excepción, con un 2024 en el que subieron aún más los precios de compraventa (ya semejantes a los de la burbuja por metro cuadrado) y de los nuevos alquileres (que ya superan los 600 euros en casi todos los barrios). Arquitectos y promotores coruñeses coinciden en hablar de «emergencia habitacional» y, tras años de inacción, las administraciones han empezado a mover ficha.

La Xunta continúa con su construcción de vivienda en Xuxán, en el que se prevén cientos de pisos protegidos en parcelas de titularidad autonómica. Promueve además la transformación de suelo comercial en residencial en el mismo barrio para aumentar el parque en 400. Pero su gran plan es impulsar unas 4.300 viviendas, el 80% públicas o protegidas, en Monte Mero.

El Concello ha adjudicado la construcción de 50 viviendas de alquiler social en Xuxán, que está obligado a levantar por un acuerdo extrajudicial. También ha presentado un borrador de la ordenanza de pisos turísticos, por la que prevé limitar estos negocios, algo que entiende que pondrá más viviendas en alquiler convencional. Sin aclarar qué pasará con los abiertos que incumplen los nuevos criterios, la normativa establecerá que las comunidades de propietarios deberán dar permiso para abrirlos. En noviembre, el Concello llevó a una mesa sectorial su plan para pedir que la ciudad sea Zona de Mercado Tensionado, pero es la Xunta del PP, en desacuerdo con la regulación estatal que lo permite, la que tiene la última palabra.

Los «retrasos» en las obras de ampliación del Chuac

La gran inversión de la Xunta en la ciudad es la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), con fondos del Concello para accesos del futuro complejo sanitario. Parte de la obra ya está en marcha, con trabajos para construir de la nueva Torre Polivalente, pero el Gobierno local protesta por los retrasos, que ya han obligado a cambiar el convenio. Los presupuestos autonómicos para 2025 le dan la razón, pues demoran en el tiempo el grueso de la inversión para el año 2028 y los siguientes, mientras que la del año que viene baja de 100 millones a 37,7.

Imagen icónica de David Mella y Yeremay tras un gol en el Dépor-Fuenlabrada, en febrero / Carlos Pardellas

Arranca Alfonso Molina, acaba la ría

El año 2024 supuso la conclusión de una obra largamente demorada, la regeneración ambiental de la ría de O Burgo. Los trabajos de dragado acabaron en abril, tras una prórroga de tres meses, pero sigue abierto el frente de las compensaciones a los mariscadores. El Estado les pagó ayudas por el tiempo que duró la obra y no pudieron trabajar, pero no desbloqueó el abono del trimestre de prórroga hasta final de año, y el Gobierno central y el autonómico no han llegado a un acuerdo para pagar las compensaciones hasta que se vuelva a poder faenar; la Cofradía cree que el marisco necesitará entre 18 y 24 meses para crecer tras el final de la obra.

Este ejercicio también ha sido el de arranque de la primera fase de las obras de Alfonso Molina, que durarán dos años y tendrán un coste de coste de 18,3 millones de euros. Los trabajos, que se inician después de una década de trámites, proyectos alternativos y retrasos, buscan dotar a la vía, una de las principales arterias de la ciudad, de un carril más en cada sentido, y ya han provocado cortes de circulación. Una vez que finalice el ensanchamiento de la avenida en sí se llevarán a cabo las obras de integración ambiental de Alfonso Molina, con las que se urbanizarán los márgenes de la avenida añadiendo carriles bici y sendas que transcurrirán en paralelo a la calzada. El Estado también tiene pendiente la ampliación del puente de A Pasaxe.

Negociación para un nuevo consenso acerca de los muelles

En 2004, el Concello, el Estado y la Xunta acordaron construir vivienda en los muelles interiores para financiar el puerto exterior. Tras años de contestación ciudadana, este año las tres administraciones, con Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria y Adif, firmaron un protocolo para negociar un nuevo acuerdo. El Estado renunció a ingresar por Batería y Calvo Sotelo (no por San Diego), se creó una comisión entre instituciones y otra municipal, y agentes sociales, desde vecinos a usuarios del puerto, aportaron opiniones. Pese a los avances, el proyecto definitivo aún está lejos de definirse. La previsión es que en enero se concreten «líneas estratégicas» y se convoque el Foro Coruña Marítima para recoger aportaciones de la sociedad civil. En el primer cuatrimestre saldrá un concurso internacional para diseñar el espacio.

El Gobierno avala el plan de un fondo para As Xubias

El Concello firmó este año un convenio con el fondo de inversión luxemburgués Gingko para que este construya vivienda en As Xubias y regenere urbanísticamente el núcleo, proyecto este último que comandaría el prestigioso arquitecto británico David Chipperfield. Pero el PP y el BNG se han mostrado totalmente en contra, exigiendo cambiar el ordenamiento de toda la ría y aprobando una moción en contra del acuerdo. El Concello frenó este año la construcción en As Percebeiras (Labañou), donde prevé una modificación del plan general para reducir vivienda y determinar dónde se puede construir, al tiempo que respaldó el proyecto de construir 1.000 viviendas, con tres torres de 17 plantas, junto al parque de Oza.

En marcha la reforma de San Andrés, contratados los Cantones

El gran proyecto del actual Gobierno local para reurbanizar el centro arrancó este año. Se iniciaron las obras para convertir San Andrés en un bulevar más amable para el peatón, y, pese a que cortaron la vía y desviaron el tráfico, avanzaron a buen ritmo y ya hay tramos finalizados. A pocos días para acabar fin de año se adjudicó la reforma de los Cantones: durará 20 meses y costará 7,4 millones.

El eterno conflicto de la basura

Suben los precios de compra y alquiler y las Administraciones empiezan a adoptar medidas

Basura acumulada en Os Castros, el pasado julio / LOC

El conflicto de la basura en A Coruña viene de lejos, pero en este 2024 fue en febrero cuando los residuos se empezaron a acumular en las calles. El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), hegemónico en la concesionaria y en la de la limpieza viaria e investigado judicialmente, lo achacó a la «falta de personal». Aquel encontronazo no duró mucho, pues la concesionaria, Prezero, y los trabajadores llegaron a un acuerdo para modificar horarios y normalizar la recogida.

Sin embargo, quedaron asuntos pendientes, como las cuestiones salariales y un supuesto incumplimiento del contrato que denunció el STL. La situación volvió a empeorar en verano y la plantilla anunció en junio una huelga intermitente que en la práctica fue diaria, porque no se recogieron los residuos. El Concello declaró la emergencia sanitaria y contrató a otra empresa para vaciar los contenedores.

Fueron 46 días de paros en los que no solo quedó la basura en las calles, sino que ardieron 160 contenedores, lo que supuso un gasto municipal de 400.000 euros. Esto llevó al Concello coruñés a presentar una denuncia a la Fiscalía por el «peligro para la salud pública» de la huelga, que acabó por decisión del personal en una asamblea.

Tras estos incidentes, Prezero despidió a tres miembros del comité de empresa, entre ellos el líder de STL, Miguel Ángel Sánchez, por boicotear el servicio durante la huelga. Además, Sánchez está siendo investigado judicialmente por, supuestamente, cobrar mordidas a empleados temporales. La empresa acusó a los tres trabajadores de boicotear.

Este conflicto eterno sigue sin tener fin. El 2 de septiembre volvieron a saltar las alarmas cuando un fuego arrasó cuatro camiones de la basura y afectó a otros dos en las instalaciones que la concesionaria tiene en Agrela. La Policía se hizo cargo de la investigación del incendio.

Pero, además, a esto hay que sumar que la planta de residuos de Nostián sigue en precario. El contrato expiró el 1 de enero de 2020. Aunque la alcaldesa, Inés Rey, dijo en varias ocasiones que la salida a concurso del nuevo contrato era inminente, sigue en stand by.

Portazo del BNG al Gobierno local

El BNG dio un golpe sobre la mesa con el anuncio, el pasado mes de noviembre, de que no habría presupuestos municipales para 2025 si dependía de su voto. La formación, socia preferente del Gobierno local del PSOE desde el inicio de la legislatura, rompía el pacto de investidura apoyándose en los «incumplimientos sucesivos» del Concello sobre lo acordado entre ambas formaciones. Durante un pleno municipal, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, anunció la decisión del frente y apeló al «quiebre de la confianza» entre ambas formaciones. Jorquera se mostró muy crítico con la gestión presupuestaria del Concello, y aseguró que no se daban las condiciones para suscribir un nuevo pacto. El Gobierno local respondió que el Concello continúa «con la mano tendida» para una posible negociación, y manifestó que, si bien «respeta» la decisión del BNG, «no renuncia» a sacar adelante presupuestos para 2025, aun sin el apoyo de su socio prioritario, ya que los acuerdos suscritos de forma previa «no suponen ningún cordón sanitario».

El portazo del BNG dejaba al Concello con tres posibles escenarios: pactar con el PP, prorrogar las cuentas de este ejercicio o invocar una moción de confianza. Por el momento, el Gobierno local ha cerrado la puerta a la primera opción, pero no ha concretado todavía de qué forma procederá.

Adiós al chabolismo en A Pasaxe tras 38 años

El último residente del asentamiento lo tuvo que abandonar por orden judicial

El desmantelamiento del poblado chabolista de A Cubela a mediados de los años ochenta para dejar paso a la construcción del centro de El Corte Inglés tuvo consecuencias negativas para A Coruña durante décadas. No solo dio origen a un nuevo asentamiento irregular en Penamoa que años más tarde se convertiría en el principal punto de venta de droga de Galicia, sino también a la instalación de otro grupo de personas en el relleno de la ría de O Burgo que se había creado en A Pasaxe en la década de los años treinta. Desde el año pasado, el poblado ya es historia. En abril de 2024 hizo las maletas el último residente de este asentamiento por orden judicial tras la denuncia de Costas y el trabajo municipal de realojos. El futuro de la zona depende del desarrollo urbanístico pendiente de la ría de O Burgo.

Asesinato y homofobia

El jurado popular declara culpables de asesinato con alevosía a Alejandro Freire, Kaio Amaral y Diego Montaña; exculpa a Catherine Silva y considera que Alejandro Míguez fue cómplice de la paliza mortal al joven Samuel Luiz

Los acusados por el crimen de Samuel Luiz, durante el juicio / LOC

Pasados tres años de aquel 3 de julio en el que Samuel Luiz no volvió a casa después de una noche de fiesta, los cinco jóvenes mayores de edad procesados por este crimen se sometieron a un juicio de casi un mes de duración con casi ochenta testimonios de testigos y peritos y en el que un jurado popular, con un veredicto de más de un centenar de preguntas, se encargó de decidir su implicación en la paliza mortal.

Después de una deliberación de cinco días, los nueve miembros del jurado declararon no culpable a Catherine Silva, la única de los cinco procesados que no llegó a entrar en prisión desde que fue detenida; a Alejandro Míguez, que fue el último arrestado y solo estuvo en la cárcel un mes, lo consideraron cómplice de asesinato al dar por probado que estuvo involucrado en los hechos, aunque no hay testigos ni imágenes que le muestren pegando a la víctima.

A Diego Montaña, el joven que inició el conflicto al decirle a Samuel: «Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón», lo declararon culpable de asesinato con alevosía y agravante de homofobia, al entender que había actuado de ese modo por su animadversión hacia las personas homosexuales, condición que le había atribuido a la víctima.

A Alejandro Freire, el joven que tiró a Samuel al suelo la primera vez, el jurado lo consideró culpable de asesinato con alevosía y a Kaio Amaral también, además de autor de un robo con violencia del móvil de la víctima, ya que se lo llevó de la escena del crimen. Tras este primer paso, la magistrada tendrá que dictar sentencia y decir cuáles son las penas que impone a cada uno de los cuatro culpables —Catherine Silva ha sido absuelta— y, tras su publicación, vendrá otro proceso, el de la presentación de recursos.

Las defensas de los acusados consideran —y así lo dijeron tras la lectura del veredicto— que podrán reducir las penas de los condenados. En el caso de Kaio Amaral y de Alejandro Míguez, el jurado no consiguió la unanimidad para declarar su culpabilidad y Diego Montaña y Alejandro Freire presentaron atenuantes, como que sus capacidades estaban mermadas por el consumo de alcohol y drogas. En el juicio, todos los acusados se mostraron arrepentidos de los hechos y del final que, entre todos, le habían dado a Samuel. Por estos mismos hechos, otros dos jóvenes, que en el momento de la paliza mortal eran menores de edad, habían sido condenados ya por asesinato, aceptaron una pena de tres años y medio de privación de libertad.

Cornide y cárcel, dos frentes judiciales

Exterior de la vieja cárcel / LOC

El Concello ha abierto nuevos frentes judiciales en torno a dos inmuebles de la ciudad que ya tienen su propio historial de idas y venidas en tribunales y salón de plenos. La antigua prisión provincial de la Torre y la Casa Cornide afrontan nuevos horizontes. En el caso de la vieja cárcel, el Concello se encontrará, de nuevo, con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) en el juzgado. El juez de Primera Instancia del juzgado nº5 de A Coruña anuló el convenio de 2005 por el que administración central y local se intercambiaron la parcela del antiguo penal por el terreno en el que ahora se levanta el Centro de Inserción Social. La Siepse ya ha anunciado recurso contra el dictamen judicial, que deja el contador a cero y exime al Concello del pago que el Estado le exigía por la cárcel. En cuanto a la casa Cornide, el Concello retomó la reclamación judicial de su titularidad e inició un procedimiento para revisar los acuerdos municipales que permitieron a la familia Franco hacerse con la vivienda, un trámite necesario para impulsar el pleito por su recuperación. Además, la Xunta multó a los herederos del dictador con 3.000 euros por incumplir la obligatoriedad de abrir la casa a visitas que va ligada a la declaración como Bien de Interés Cultural.

A Coruña bailó al ritmo de leyendas y artistas del momento

El Coliseum y el muelle de Batería acogieron grandes conciertos

Leyendas de la música y artistas de moda se subieron a los escenarios de A Coruña este año. El Coliseum fue uno de los puntos clave con actuaciones de grupos tan míticos como Maná o Estopa. El público más joven tuvo la oportunidad de ver a divas como Bad Gyal, Ana Mena o Emilia. Por su parte, leyendas como Raphael o Rod Stewart repasaron su larga trayectoria. El puerto de A Coruña se convirtió nuevamente en escenario de los festivales Morriña y Recorda Fest, en los que estuvieron Aitana o La Oreja de Van Gogh. El ciclo Noites do Porto volvió también al muelle de la Batería, en el que actuaron Baiuca y Carlangas. Este mismo espacio reunió a 10.000 personas para ver a Luis Miguel en el ciclo Coruña Sounds. El Noroeste fue un éxito con Vetusta Morla, The Rapants o Fillas de Cassandra, entre otros.

La Opinión celebra los 15 años de la Torre como patrimonio

El diario conmemora la efeméride con diversas actividades

LA OPINIÓN A CORUÑA celebró los quince años de la inclusión de la Torre de Hércules en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco con varias actividades. Entre las más destacadas estuvo la gran exposición a pie de calle en la Marina, que ofrecía un recorrido por las principales etapas que A Coruña dio para conseguir el reconocimiento. Además, el diario impulsó un concurso fotográfico que premió las mejores imágenes sobre el faro y organizó varias mesas de debate en torno a coyunturas como el Plan especial de la Torre y otras cuestiones de interés sobre el futuro del monumento.