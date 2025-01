Estas son las noticias sobre A Coruña más leídas de 2024

Qué tema va a ser el más leído del día tiene un punto de misterio, así que, también con esa realidad y esa incertidumbre sobre la mesa se hace este periódico todos los días. De las noticias más leídas del año pasado se puede extraer una conclusión que, seguramente, se quede obsoleta este año que empieza y es que, a los lectores y lectoras de la sección de local de LA OPINIÓN A CORUÑA les interesan los temas de urbanismo y los relacionados con la diversidad funcional y los cuidados. En esta lista no entran las noticias de deportes, así que, que a nadie le extrañe que no aparezcan como las más leídas la huída del Deportivo del fútbol no profesional o el ascenso del Leyma Básquet Coruña a ACB.

Enero

Lo que más interesó a la audiencia de este diario en el primer mes del año fue la confirmación de una sentencia que le daba la razón al Concello al avalar que un edificio de O Parrote tenía que retirar un toldo por modificar la fachada del inmueble. El Concello alegó en su escrito que esta estructura era «un mamotreto» que generaba impacto visual y que, por ello, tenía que ser retirado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se alineó con el Ayuntamiento obligando al propietario de este inmueble del Paseo da Dársena a «demoler o retirar» el toldo y la estructura que lo sostiene.

Febrero

En febrero triunfó la entrevista al cómico asturiano Joaquín Pajarón, que actuó en el teatro Colón. Fue también muy leído un reportaje sobre familias de grandes dependientes que piden más plazas de residencias y también recursos más allá de que sus hijos estén aseados y alimentados. Hablan las familias —fundamentalmente las madres— de qué será de sus hijos cuando ellas falten o cuando el paso de los años y la falta de fuerzas les impidan hacerse cargo de ellos.

Marzo

El tercer mes del año, como el primero, tiene como protagonista una fachada, en este caso, la de la tienda de perfumería y cosmética Primor, porque quince días después de su inauguración, el Concello ordenó su cierre porque la empresa había realizado la reforma sin licencia y sin haber recuperado la fachada original de 1927 de la planta baja, a lo que estaba obligada por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería. La tienda reabrió el 22 de abril y en junio la empresa recibió la licencia para restablecer el aspecto inicial de la fachada, unas obras que finalizaron en octubre. En marzo otra de las noticias más leídas fue la donación que recibió la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco) de los trabajadores de Inditex para la construcción de un centro de día en Eirís. Los trabajadores de la empresa recaudaron un millón de euros para este fin adquiriendo productos de Inditex a un precio reducido. A los 925.000 euros recaudados en ese mercadillo solidario se sumaron 45.000 euros que los empleados pagaron de más para incrementar su donación y que la entidad contase con la mitad del presupuesto de la obra.

Abril

La tesis doctoral de Jennifer Meléndez se alzó como la información más leída del mes. En una entrevista sobre su investigación, esta graduada en Filología Inglesa explica que, cuando empezó a introducir la cultura gitana en sus clases, los alumnos gitanos redujeron su absentismo. Sus compañeros se dieron cuenta también de que utilizaban expresiones racistas y mejoró la convivencia en el aula.

Mayo

El tema más leído de mayo se publicó el día 1 por la tarde en la web. Fue la intervención de la Policía Local y de un trabajador del acuario para evitar que un hombre acabase con su vida. Una viandante dio la voz de alarma cuando el hombre en cuestión le entregó una mochila y se dirigió a las rocas del paseo con intención de tirarse al mar.

Junio

En junio reinaron las pruebas de acceso a la universidad. En este caso, la información sobre los centros con mejores notas. Una lista liderada por el Colegio Internacional Eirís y por el instituto público Puga Ramón, superando ambos el 7,6. En junio se leyó mucho también sobre el número 120 de la ronda de Nelle, un edificio que estuvo ocupado ilegalmente y que se vio afectado por un incendio que dejó inhabitables sus plantas superiores. Los propietarios del inmueble, que llevaban desoyendo las advertencias del Ayuntamiento 25 años, habían pedido al Juzgado que el Concello no protegiese el edificio.

Julio

En primera persona cuentan Ángel y Danilo cómo es vivir en uno de los tres pisos que Inditex y sus empleados donaron a la Fundación Amigó para la puesta en marcha de su Proyecto de Acompañamiento en la Emancipación de jóvenes que fueron tutelados mientras fueron menores y que, ahora que han crecido, buscan una oportunidad en la ciudad. Las viviendas fueron adquiridas y acondicionadas con la recaudación del mercadillo solidario navideño del grupo.

Agosto

Lo más leído fue el Si no lo leo no lo creo, con el paseo por los Cantones de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y su pareja, Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores. Otra de las informaciones más consultadas fue la anulación del despido de un hombre por realizar comentarios ofensivos hacia dos compañeras. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia entendió que comentarios como: «a partir de los 40 años solo servís para echar dos polvos y poco más» son «deleznables» pero considera desproporcionado el despido como respuesta.

Septiembre

El testimonio en primera persona de la coruñesa Tania Casal, que convive con un cáncer de mama en estadio IV desde hace dos años fue lo más leído del mes. Defiende la sanidad pública y la investigación porque, sin ella, no podría haber sobrevivido.

Octubre

El presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia, Juan Rodríguez, tiene claro que el barrio necesita un cambio para revitalizarse y que eso pasa por la peatonalización, aunque eso «mosquee» a los residentes.

Noviembre

El debut del tardeo de «maduritos» en la sala Pelícano fue de lo más consumido en noviembre, aunque también interesó el documento de la Xunta que dice que A Coruña está en riesgo medio-bajo de sufrir inundaciones aunque su peligrosidad es «elevada» si llegan a producirse. Esta noticia coincide con las que se publicaron de la DANA que afectó a Valencia.

Diciembre

Los fenómenos meteorológicos no abandonaron a los lectores en el último mes del año, cuando lo más leído fue una información sobre rayos y truenos caídos en la comarca.