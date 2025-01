Adif «trabaja» con Renfe para reducir las colas de la estación temporal

Las obras para construir la futura estación intermodal obligaron a cerrar en diciembre las instalaciones de San Cristóbal, y llevar a los viajeros a una provisional que funcionará durante dos años. Pero esta, con menos de un mes de existencia, ya acumula críticas de los pasajeros por los atascos, con largas colas en hora punta que llegan a la calle. Adif, responsable del edificio, afirma que «trabaja en coordinación» con Renfe para «garantizar que los tránsitos sean lo más fluidos posibles y analiza «de forma continua nuevas soluciones para mejorar la calidad del servicio», aunque no ha especificado a este diario planes concretos.

La empresa pública sí admite que la instalación, «recién puesta en servicio y de carácter temporal», no dispone de «todo el espacio y comodidades» que tendrá la intermodal, si bien tendrá que sustituirla durante dos años. Adif insiste, eso sí, en que trata de «mejorar los tránsitos y flujos de viajeros» y recuerda que las fiestas de Navidad son de «alto volumen de viajeros».

Las colas ya existían en la estación antigua, sobre todo cuando solo estaba disponible uno de los dos puestos de control. La instalación provisional, que no estaba prevista en el proyecto inicial de las obras de la intermodal, está situada en la avenida do Ferrocarril, y también ha habido protestas porque la calle no puede absorber el aumento de peatones y de tráfico rodado. El Concello afirmó el mes pasado, poco después de la apertura de la estación temporal, que la situación mejoró «tras los primeros días», pero prometió estudiar medidas para facilitar el acceso si son necesarias. La instalación provisional tiene un coste de 4,5 millones de euros, y es una de las causas que motivan el sobrecoste de la intermodal: hasta ahora, unos 11,7 millones sin contar IVA.

Los trenes Avril vuelven a circular a Madrid

Los trenes Avril volvieron este jueves a circular con normalidad tras haberse solucionado la incidencia informática que impidió su servicio el 1 de enero en toda España, entre cuyos servicios está la conexión de Galicia con Madrid por alta velocidad. Talgo, el fabricante, indicó que el problema informático afectó a los cargadores de baterías de Ingeteam y que el problema de estos equipos estaba relacionado con el cambio de año.

El presidente de Renfe, Raúl Blanco, cifró en un millón de euros el coste para la empresa pública de la avería informática, contando los billetes anulados, modificados o devueltos y el material y los equipos movilizados. Es un impacto «importante» para la compañía, señaló, y, al preguntársele si Renfe va a pedir compensaciones a Talgo por estas incidencias, respondió que no descartan una penalización pero que no están ahora «en este punto». «La incidencia está resuelta y estudiaremos en el marco de la relación tan compleja y difícil que tenemos con Talgo si esto añade algún elemento más a las penalizaciones que ya tiene», dijo el presidente de la empresa pública, que añadió que el miércoles «se garantizó toda la movilidad, pese no contar con 23 trenes, y hoy [por el jueves] la movilidad está garantizada porque estos 23 trenes ya circulan».

Suscríbete para seguir leyendo