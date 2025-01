El comité de Tranvías pide desligar sus salarios de la disputa por la tarifa del bus

El comité de empresa de la Compañía de Tranvías exige que su situación laboral se quede fuera de la disputa que mantienen Concello y concesionaria por la subida del precio del bus. La compañía solicitó al Gobierno local la actualización de las tarifas, de 1,30 euros a 1,60, una petición que fue desestimada por el Concello tomando como base un informe encargado a dos economistas de la Universidade da Coruña, que concluyen que se han producido «errores» en el cálculo de las tarifas.

En el contrato hay una fórmula que es la que se aplica para calcular el precio del billete, en la que se tienen en cuenta varias variables, entre ellas, el coste de los carburantes, la amortización de los vehículos y los salarios. Los expertos y ahora también el Ayuntamiento, entienden que debe tomarse como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no los incrementos alcanzados por la plantilla en su convenio colectivo, para una correcta aplicación de la fórmula.

Los trabajadores, sin embargo, consideran que introducir el concepto del Salario Mínimo Profesional reduciría su capacidad de negociación con la empresa, ya que cualquier aumento que excediese al de la subida del SMI pactada por el Gobierno no podría ser repercutido en la tarifa del bus y, por lo tanto, seguramente, denegado. Temen que no puedan negociar nunca subidas más allá de las que experimente el SMI porque la empresa —que ahora presta el servicio con una prórroga del contrato hasta que salga a concurso la concesión y se adjudique— no podría subir el precio del billete para compensar este incremento.

«Reivindicamos nuestra legítima capacidad de negociar nuestras condiciones laborales, como se realiza en el resto de las concesionarias municipales, sin la interferencia de elementos que condicionen o limiten este proceso», explica el presidente del comité de Tranvías, Óscar Vieites, que entiende, además, que, «cualquier intento de modificar esta práctica tradicional y justa» supondría un «ataque directo» a sus derechos como trabajadores.

«Exigimos que no se utilice nuestra situación laboral como excusa para justificar decisiones tarifarias que responden a otros intereses», concluye. Recuerdan, además, que «los salarios de los empleados de la Compañía de Tranvías se encuentran entre los más bajos del sector».

Los conductores piden, además, «disculpas por los retrasos» a los usuarios, algo que achacan a que el tráfico «está cada vez más difícil» en la ciudad. «Sin carriles bus es totalmente imposible mantener las frecuencias», comentan y exigen, una vez más, baños químicos para que las compañeras conductoras puedan hacer sus necesidades durante su jornada laboral, sobre todo, en la parada del Campus, a la altura de la Facultad de Filología.