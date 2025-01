Un coruñés acepta dos años de cárcel por agresión sexual a un chico de 14 años

Un hombre ha aceptado dos años de cárcel por agredir sexualmente a un chico de catorce años de edad en un domicilio de A Coruña durante la pandemia. De acuerdo con la sentencia de conformidad de la Audiencia Provincial, al hombre, que había contactado con su víctima a través de la aplicación de citas Grindr, se le aplicaron las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, pero además de la pena de cárcel deberá pagar 30.000 euros a su víctima y no podrá realizar una profesión o actividad en la que tenga contacto «regular y directo» con menores de edad durante ocho años.

De acuerdo con los hechos probados, el acusado y la víctima contactaron en 2020 a través de la aplicación de citas, y en un primer momento el menor manifestó su deseo de tener relaciones sexuales, afirmando que era virgen y cobraba por mantenerlas. Fue al domicilio del agresor, situado en A Coruña, pero una vez allí «decidió que no quería seguir adelante».

Siempre según los hechos probados, el chico dijo al ahora condenado que «no quería tener relaciones sexuales» y le manifestó que antes le había «mentido», explicándole que «tenía catorce años». Intentó marcharse. Si el propietario del piso le hubiese dejado ir no había cometido ningún delito, pero, aún sabiendo que su víctima era «menor de edad, le cogió del brazo y lo introdujo en el domicilio». El chico, «bloqueado», no fue capaz de «reaccionar ni defenderse». Su agresor mantuvo varios contactos sexuales con él, y, al terminar, le pidió que se duchara, «le dio diez euros y le dijo que se marchase de su casa».

La víctima contó lo sucedido a sus padres, que lo llevaron al hospital y la comisaría, donde presentó denuncia. La sentencia de la Audiencia Provincial recoge que el joven sufrió estrés postraumático por los abusos, con afecciones psicológicas, afectivas y sociales. El fallo es firme, es decir, no puede ser recurrido, si bien no entra a decidir si se puede suspender la pena de prisión, algo que deja para un auto aparte. El condenado deberá pagar las costas y no podrá comunicarse por su víctima, o acercarse a 100 metros de ella, durante cinco años.

Suscríbete para seguir leyendo