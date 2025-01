“Hay que hablar del miedo, de aceptar a la gente como es y del amor universal”

¿Cómo definiría este musical?

Pues mira, no podría hacerlo sin nombrar la banda sonora. Es la más bailada de la historia del teatro musical y de la música disco, con canciones de Madonna, Gloria Gaynor o Elvis Presley. Es brutal. Y también el vestuario, que ha sido premiadísimo. Es una historia estupenda de amor, de amistad, de tolerancia y de lucha. La gente se lo va a pasar muy bien, va a reír y también va a emocionarse.

¿Qué puede contar de Tick, su personaje?

Es una persona que lucha por conocerse, por aceptarse, por quererse tal y como es, por perdonar los posibles errores que haya podido cometer en el pasado. Pero, sobre todo, es un hombre que quiere aprender y que tiene un afán por hacerlo bien. Esto muchas veces provoca que le cueste hacer las cosas. Es muy exigente. También es muy listo y sabe de quién rodearse para que esa gente le ayude a conseguir sus objetivos. Por eso elige a los otros dos personajes, Bernadette y Adam, que le acompañan en este viaje tan importante en su vida que es ir a conocer a su hijo. Pero no se da cuenta de que en ese viaje va a acabar conociéndose más a él y queriéndose más a él.

Es curioso que la película de Las aventuras de Priscilla, reina del desierto se haya estrenado hace 30 años y el mensaje que manda tan importante en la actualidad.

Sí, qué fuerte que hace ya 30 años del estreno y qué valientes los que sacaron una película como esta en la que se abrieron muchísimas puertas y se puso sobre la mesa un tema tan importante. Era como una cosa impensable contar la historia de tres amigos, una mujer transexual y dos hombres homosexuales que se embarcan en un viaje por la Australia profunda para ir a conocer al hijo de uno de esos amigos. Y desgraciadamente sigue siendo un tema vigente y un tema necesario de seguir poniéndolo en la mesa y de seguir hablándolo y dando visibilidad a todas estas historias. Hablar del miedo, de aceptar a la gente tal y como es y del amor universal, que yo creo que es de lo que habla, de amor en general.

¿Ha visto muchas veces la película para preparar su personaje o prefiere hacerlo a su manera?

La verdad es que no la vi porque me apetecía no tener una idea preconcebida de esto. Con Pepe Ocio, que es el director de esta versión, trabajamos desde el imaginario. Nos basamos mucho en el texto, en la historia. Hemos creado unos personajes que quizá no tengan mucho que ver con la película, aunque la historia y el texto sean los mismos. Yo intento no ponerme ejemplos muy claros para intentar no copiar, sino que salga de mi vivencia, de mí, de mis herramientas como actor y sobre todo de la ayuda del director.

Hablaba de la importancia de la banda sonora, ¿alguna canción es su favorita?

He de decirte que todas las canciones tienen un algo especial, pero es verdad que yo estoy detrás del telón cuando empieza a sonar It’s Raining Men y es como poner el termómetro al público, porque se empiezan a oír los gritos y es genial. También me gusta MacArthur Park porque es el número que hace mi personaje, aunque yo me quedo con You Were Always On My Mind de Elvis, que la canto con mi hijo.

Usted ha trabajado en muchos musicales, ¿qué tiene este de diferente?

Esto es tan divertido y tan trepidante que cuando empieza la función es como cuando te montas en una montaña rusa, que acaba y dices «Dios mío, ya ha pasado y todo lo que me ha pasado entre medias». Y lo bueno que tiene es que casi no te das cuenta de cuando empieza y cuando acaba. No hay momento de parar. Yo no vuelvo a mi camerino. La música es tan maravillosa que te ayuda a que no te pueda el cansancio. Es uno de los musicales en los que yo mejor me lo paso. Además, pocas veces he vivido la ovación del final con la gente de pie bailando y agradeciendo.

¿Los musicales viven un buen momento en España?

Fíjate, yo llevo 20 año trabajando y siempre, cuando he ido a hacer alguna entrevista, he dicho que el teatro musical está en auge. Quiero decir, esto es una línea ascendente. Cada año está yendo a mejor. Simplemente hay que contar la cantidad de producciones de teatro musical que hay ahora en Madrid. Cuando yo empecé, había tres y esta temporada hemos llegado a contar 14. Claro que está en un buen momento, cada vez se hacen mejor, cada vez la gente tiene mejor formación, cada vez hay más escuelas que hacen mejor los planes de estudio... Era una cuestión de tiempo. Y también cada vez hay más público. Además, no solo quiere ver lo típico sino que busca otros título que se hacen en otros países o incluso cosas que se crean a nivel nacional.

