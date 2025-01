La Navidad, también sin gluten

Coral Pereiro López es la dueña de un obrador muy particular. Arca do Millo, en Panaderas, se especializa en hacer productos sin gluten, pero con la intención de que sus creaciones «no se diferencien de los productos con gluten, ni en sabor ni en textura». La comida celíaca, al no contener harinas tradicionales, muchas veces, no sabe, ni tiene la misma consistencia que las que sí las contienen. La celiaquía es una enfermedad intestinal causada por una reacción inmunitaria al comer gluten. Quienes la padecen, no pueden ingerir harinas que provengan del trigo, avena, cebada ni centeno.

Pereiro tiene una meta con la creación de su obrador, que las personas que padecen celiaquía, vuelvan a comer masas. «Por eso decidí producir nuestros propio bollos», comenta. Con masas formadas con un mix de harinas de su propia autoría, Pereiro ofrece, para Navidad, panetone y roscón de Reyes, entre otros manjares. «Para todos los productos, intentamos reducir la cantidad de azucares y sal que contienen, creando un alimento que sea lo más saludable posible, dentro de lo que es la pastelería», explica.

La joven panadera abrió su obrador el 5 de diciembre de este año, ilusionada con que, los celíacos diagnosticados y los que no toleran las harinas, puedan disfrutar del sabor de una comida con gluten, sin contenerlo. En su obrador, no se usan harinas procesadas, ni aditivos. La idea de un obrador que elabore exclusivamente productos sin gluten, nace de la propia historia de su creadora. Pereiro fue diagnosticada de celiaquía hace 15 años. Comenzó a formarse en pastelería y panadería en el 2014, con la idea de crear comida para personas con su mismo problema u otros similares. En el 2016 estudió industrias alimenticias, para seguir especializándose. «Quería desarrollar productos sin gluten, porque en la época que me diagnosticaron, era muy difícil salir a comer fuera y que tengan una carta apta celíacos», comenta.

Los clientes de la tienda no son todos intolerantes al gluten. «El 40% de nuestros clientes son celíacos diagnosticados. El otro 60%, es gente no diagnosticada, o que ha decidido dejar el gluten porque le sentía mal», comenta Pereiro.