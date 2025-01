La decadente huella de Andrés Gaos en el Orzán

En el número 126 de la calle Orzán nació el músico Andrés Gaos Berea 1874. Para que su huella no se olvidase y el tiempo no borrase su memoria, la Agrupación Cultural O Facho colocó en 1981 una placa conmemorativa en el primer piso del inmueble con el texto: «Aquí naceu Andrés Gaos Berea 1874-1959. Figura universal do nacionalismo musical galego. Agrupación Cultural O Facho. 18 de maio de 1981. Día da nosa fala». Durante años, esta inscripción lució en la casa natal del violinista, pero desde hace ya más de una década, el inmueble está tapado con una tela de obra verde y, desde el año pasado, también con andamios y el anuncio de la promotora que se encargará de su rehabilitación, Anmira, así que, solo los que saben que la placa está ahí o los muy curiosos son capaces de distinguirla entre las cicatrices del tiempo.

Placa conmemorativa del nacimiento de Gaos. | La Opinión

La obra no ha empezado, ya que el Concello, en Junta de Gobierno Local, en febrero del año pasado le denegó la licencia. Para entonces, el proyecto planteado para intervenir en este edificio había recibido tres informes desfavorables de la comisión encargada de la aplicación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Pescadería y Ciudad Vieja (Pepri). En todos ellos consta una inspección previa del Concello.

Uno de ellos, en el primer trimestre de 2023. Los promotores querían eliminar el patio de la primera planta y modificar también la cubierta, algo que no permite la normativa, ya que en este inmueble, por tener protección estructural de categoría III, ha de mantenerse y conservarse la organización arquitectónica de todos los elementos. En el Pepri de 1998, el inmueble tenía una protección inferior, pero el documento que lo sustituyó, aprobado en 2015, la amplió, pasando de ambiental a estructural. Para entonces, el estado del edificio ya era «malo».

En el tercer trimestre de 2023, los promotores presentaron alegaciones al informe de principios de año, intentando, una vez más, que se les permitiesen cambiar los materiales de la fachada y la cubierta del edificio, una propuesta que, como la anterior, fue denegada. Igual que lo fue la siguiente, presentada ya en el primer trimestre del año pasado y que insistía en modificar la cornisa del inmueble. En este punto sí que les concedieron que puedan usar doble cristal Climalit en las ventanas, pero no en las galerías, que han de ser de cristal sencillo y acomodado a las carpinterías de madera. En febrero, el Concello le denegó la licencia a la promotora, que no ha contestado a las preguntas de este diario sobre el proyecto ni sobre qué plantea hacer con la placa conmemorativa de Andrés Gaos. Tras esa denegación, se colocaron los andamios de protección que se pueden ver actualmente en la fachada del edificio, que sirven para evitar que caigan cascotes a la vía pública.

La musicóloga, intérprete, compositora y miembro del Instituto José Cornide, Margarita Viso, destaca la importancia de que, aunque se reforme el inmueble, no se pierda la placa conmemorativa del nacimiento de Andrés Gaos ni la arquitectura de la vivienda, para entender cómo era la casa. «Lo bonito sería que la restaurasen y la devolviesen a su estado original porque es una arquitectura muy nuestra», relata Viso, a quien le da «miedo» ver el estado del edificio.

«La casa está en estado ruinoso, es un edificio, como muchos otros del centro, del siglo XIX, que es una muestra de la arquitectura clásica coruñesa. Me daría mucha pena que esa fachada se perdiese. En caso de que, finalmente haya que demoler esa ruina, sería importante que se retirase antes la placa para, después, volver a colocarla. Lo importante es no dejar que se deteriore más», incide Margarita Viso, que recuerda que esta placa no solo nos habla de Gaos sino también de O Facho, «que tenía mucha actividad en los años ochenta» y que colocó otros indicadores como este en la ciudad, como el de la casa en la que vivió Murguía.

A pesar de que esta reforma ha encallado al no adaptarse a la normativa vigente, otros proyectos de reforma en la zona sí que han recibido el visto bueno, como el de la rehabilitación de un edificio entero, en el número 127 y también en el 72.